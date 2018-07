Was waren das für Zeiten, als Modeschöpfer noch eindeutige Vorgaben machen konnten. Vorgaben wie die A-Linie, die Christian Dior auf dem Höhepunkt seines Erfolgs erfand. Und dann die H-Linie, die Y-Linie. Insgesamt hat Dior 22 Silhouetten ausgerufen, glasklare Kleidungsvorschriften, an die man sich halten konnte – und schon war man "in fashion". Heute muss man schon einen Imam fragen, um deutliche Kleidungsempfehlungen zu bekommen. Ansonsten möchte kaum noch jemand für sich in Anspruch nehmen, vorzugeben, was "man" jetzt so trägt.

Modediktate gibt es nicht mehr, die Linien aber bestehen weiter. Und in den aktuellen Kollektionen sieht man die A-Linie so oft, dass man glauben möchte, Christian Dior sei von den Toten auferstanden, um endlich wieder einmal den Schnitt eines Kleides zu bestimmen. Die A-Linie ist an den Schultern schmal und erweitert sich zur Hüfte hin glockenförmig. Klassische A-Linien-Kleider gibt es etwa bei Chanel und Lanvin. Aber auch andere Ausdrucksformen sind zu finden: Bei D&G beispielsweise werden Kleidchen durch Volants in A-Form gebauscht, bei Alexander McQueen wird das A zurechtgerafft. Bei dem amerikanischen Label Badgley Mischka entsteht es durch Schößchen.

Dass das A wieder populär geworden ist, liegt am Comeback des Fünfziger-Jahre-Stils. Und es ist ein Zeichen dafür, dass sich die Mode von den schmalen Silhouetten der letzten Jahre stetig fortbewegt. Sie traut sich zu bauschen und zu drapieren – und von einer Frau zu erzählen, die kein Mädchen mehr ist. Das sagt allerdings noch nichts darüber aus, ob die A-Form auch unbedingt tragbar ist. Denn eine breite Hüfte sieht leider noch breiter aus, wenn ein Kleid nach unten hin trapezförmig ausgestellt ist. Das A verlangt also ein besonderes Stilbewusstsein von seiner Trägerin, sonst sieht man darin leicht aus wie eine wandelnde Kirchenglocke.

So tun sich viele schwer mit der A-Linie. Es wäre unfair, das ihrem Erfinder Christian Dior anzulasten. Schließlich hat Dior auch die H-Linie propagiert – eine gerade Form, die Brust und Hüfte nicht betont. Gegnerinnen der H-Linie warfen Dior damals vor, er wolle Frauen zu Bohnenstangen machen. Man kann es aber auch niemandem recht machen.