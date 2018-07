Hubschrauber und Panzer nehmen Städte unter Feuer, Scharfschützen erschießen Demonstranten, mindestens 1.100 Menschen sind nach UN-Angaben bislang getötet worden, vermutlich 10.000 verhaftet, Hunderte von ihnen gelten als "verschwunden". Das Bild eines 13-Jährigen namens Hamzan , der vermutlich nach einer Protestdemonstration im Gefängnis zu Tode gefoltert wurde, ist um die Welt gegangen. Syrische Flüchtlinge an der türkischen Grenze bestätigen inzwischen, was wir täglich auf verschwommenen Handy-Videos zu sehen bekommen: Das Regime in Damaskus führt Krieg gegen die eigene Bevölkerung , Stadt für Stadt, wo immer sich Widerstand regt. "Barbarisch", so nannte Türkeis Premierminister Recep Tayyip Erdoğan das Vorgehen der syrischen Streitkräfte. "Widerwärtig und abscheulich", rief US-Außenministerin Hillary Clinton. "Nicht hinnehmbar", erklärte ihr britischer Amtskollege William Hague.

Ein Déjà-vu. Die Bilder aus Syrien gleichen jenen aus Libyen im Februar, als Muammar al-Gadhafi seine Panzer Richtung Bengasi rollen ließ und seine Geheimdienstler von Hausdächern herab reihenweise Demonstranten erschossen.

Noch liegt die militärische Option nicht auf dem Tisch. Der UN-Sicherheitsrat hat bis Anfang dieser Woche noch nicht einmal eine Resolution zustande bekommen , die Syrien verurteilt. Russland und China , die sich (zusammen mit Deutschland) im Fall Libyen noch enthalten haben, boykottieren derzeit einfach die Verhandlungen in New York. Aber der Druck, den deutlichen Worten von Clinton und Co. Taten folgen zu lassen, wird wachsen. Syrische Panzer rollen auf die nächsten Städte zu, an der türkisch-syrischen Grenze bahnt sich ein Flüchtlingsdrama an. Je schlimmer die Bilder werden, desto lauter wird die Frage: Warum gilt für Städte wie Deraa und Dschisr al-Schughur nicht, was für Bengasi galt? Warum soll in Syrien falsch sein, was in Libyen richtig war: eine militärische Intervention zum Schutz der Zivilbevölkerung? Warum soll das Prinzip der Schutzverantwortung für die Libyer gelten, nicht aber für die Syrer?

Weil aus einer guten Absicht nicht immer etwas Gutes folgt. Weil die Intervention im Fall Libyen nicht nur moralisch geboten, sondern auch politisch und militärisch machbar war und bei allen Widersprüchen und Rückschlägen ein Erfolg weiterhin wahrscheinlich ist. Letzteres trifft auf Syrien nicht zu.

Das Konzept der responsibility to protect, auf das sich der UN-Sicherheitsrat in der Resolution zu Libyen berufen hat, ist die einschneidendste Zäsur in der internationalen Politik seit dem Fall der Mauer. Es definiert das Prinzip staatlicher Souveränität neu und setzt diesem deutliche Grenzen. Wenn ein Staat nicht willens oder in der Lage ist, seine Bevölkerung vor schlimmsten Verbrechen zu schützen, dann kann die internationale Gemeinschaft militärisch intervenieren. Unter bestimmten Umständen ist sie sogar dazu verpflichtet. Diese Zäsur ist noch nirgendwo völkerrechtlich verankert. Es ist eine sich entwickelnde Norm, es ist der Versuch, aus dem internationalen Versagen beim Völkermord in Ruanda und Srebrenica Lehren zu ziehen. Böser formuliert: Das Prinzip ist so schwammig und dehnbar wie eben auch die politisch-militärischen Machtverhältnisse, in deren Rahmen es diskutiert und angewandt wird.

Aber im Kleingedruckten dieses Konzepts steht ein ganz wichtiges Kriterium: Besteht die Gefahr, dass sich durch eine gewaltsame Intervention die Lage der Bevölkerung verschlechtert, verbietet sich ein Militäreinsatz. Im Fall Syrien muss man genau das annehmen: Anders als Libyens Muammar al-Gadhafi, dessen offensichtlich bröckelnde Gegenwehr vor allem auf loyalen Spezialeinheiten beruht, stützt sich das Regime in Damaskus auf eine Armee mit über 400.000 Mann und eines der größten Waffenarsenale in der Region. Anders als im Fall Libyen haben andere Länder in der Region, allen voran Iran, Interesse an Assads Machterhalt. Anders als im Fall Libyen gibt es keine Nationen, die zu einem weiteren Militäreinsatz in der Lage wären. Und anders als in Libyen gibt es in Syrien keine Aufstandsbewegung mit eigenem Territorium. Das schmälert nicht den Heroismus der syrischen Demonstranten. Was die Menschen dort wagen, ist nicht weniger heldenhaft als der Widerstand der Tschechen gegen sowjetische Panzer 1968.