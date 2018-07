Immer wenn Österreich daran erinnert wird, dass das politische Gewicht des Landes in Europa ebenso wie in der übrigen Welt jenem eines Kleinstaates entspricht, löst dies einen patriotischen Reflex aus. Er besteht jedes Mal vor allem aus Wehleidigkeit. Dann schlüpft das Land wieder einmal in seine liebste Rolle – jene des Opfers.

Diese Reaktion ist beinahe schon zu einem Automatismus geworden. Das war auch im Jahr des Haider-Schüssel-Paktes so, als der diplomatische Boykott der schwarz-blauen Regierung in "Sanktionen gegen Österreich" umgemünzt wurde. Seither hat sich Österreichs Gewicht in Europa noch weiter verringert. Dazu trug auch das zögerliche Verhalten bei der EU-Erweiterung von 2004 bei, als die Öffnung des Arbeitsmarktes für Bürger der neuen Mitgliedsstaaten so weit wie nur irgend möglich hinausgeschoben wurde. Schließlich unterstreicht auch die demonstrative Nichtsolidarität angesichts der Migrantenströme, die vor allem Italien und Griechenland treffen, die alte österreichische Position. Man will zwar als Vorzugsschüler in Europa gelten, reagiert jedoch auf die Bedürfnisse der Partnerländer mit gleichgültiger Ignoranz.

Es sollte niemanden überraschen, dass diese Anmaßung jenseits der Grenzen keine Begeisterungsstürme auslöst. Gerade die Prominenz der beiden Schüssel-Regierungen tut sich besonders schwer, international Sympathien zu mobilisieren. Das Interesse Wolfgang Schüssels an einer Position in der EU-Kommission stieß gerade noch bei den Christlich-Sozialen in Bayern auf ein positives Echo. Die Kandidatur seiner Kampfdiplomatin Benita Ferrero-Waldner für den Spitzenjob in der Unesco war wenig überraschend ein Rohrkrepierer. Und nun also Ursula Plassnik, der herbe Schatten des Ex-Kanzlers.

Da spielte sich Plassnik als österreichische Außenministerin in den Vordergrund, um den Türken im Rahmen des EU-Rates deutlich zu verstehen zu geben, sie wären in Europa nicht willkommen. Nun wundert sich dieselbe außenpolitische Spitzenkraft unisono mit der veröffentlichten Empörung darüber, dass die Türkei ihre Karriere blockiert. Es sei ein doppelter Skandal: Die Türkei betreibe "Machtpolitik" – als hätte Politik nicht immer mit Macht zu tun –, und Ankara riskiere eine Verstimmung mit Wien. Ach, müsste die Türkei doch immer nur an solchen Verstimmungen laborieren.

Hätte eine OSZE-Generalsekretärin Plassnik besondere Vorteile für türkische Ambitionen geboten? Wohl kaum. Hätte die Regierung in Wien als Dank für eine Unterstützung der Plassnik-Kandidatur eine freundlichere Haltung gegenüber der Türkei innerhalb der EU eingenommen? Schwer vorstellbar. Weshalb erwartet sich dann Österreich von der Türkei die Unterwürfigkeit eines mehrfach gedemütigten Bittstellers?

Man mag durchaus der Meinung sein, die türkische Reaktion sei kleinlich und überzogen und das Land hätte großmütig eine Vorleistung auf die Verbesserung seines Verhältnisses zur EU erbringen können. Aber so zu tun, als hätte die Türkei nicht dasselbe Recht auf patriotische Empfindlichkeit, wie es Österreich ständig und im Übermaß in Anspruch nimmt, zeigt die Realitätsferne des politischen Diskurses in diesem Land.

Die Türkei mag zwar geografisch ein europäischer Randstaat sein. Aber politisch ist sie es nicht. Ihr Gewicht als regional bedeutsame Macht nimmt ständig zu. Als Nato-Staat, der eng mit den USA verbunden ist, spielt die Türkei eine Schlüsselrolle bei den Umwälzungen, die der Arabische Frühling mit sich bringt. Es sollte doch endlich auch in Österreich begriffen werden, dass es sich dabei um eine andere Liga handelt als die Spielklasse, die einem europäischen Kleinstaat zusteht.

Österreich hat der Türkei herzlich wenig zu bieten. Für einen kurzfristig ohnehin denkunmöglichen EU-Beitritt benötigt Ankara vor allem Unterstützung aus Berlin und Paris. Was man in Wien dazu meint, ist nur von sekundärer Bedeutung. Und im labilen geopolitischen Gleichgewicht des Nahen Ostens stellt Österreich keinen Faktor dar. Warum also sollte Ankara besonders motiviert sein, eine in der Türkei als besonders unfreundlich beleumundete Ex-Außenministerin eines zweitrangigen EU-Landes in ihrem Ehrgeiz zu unterstützen?

Österreich ist weltpolitisch ziemlich belanglos. In der Europapolitik hat es sich vor allem dadurch hervorgetan, lautstark einen EU-Betritt der Türkei verhindern zu wollen. Während aber die Türkei alles daransetzt, sich international als nützlich zu erweisen, tendiert Österreich dazu, sich unter Anrufung seiner Neutralität in einer Position der Nutzlosigkeit einzuigeln. Hat man etwa davon gehört, Kärnten würde dem libyschen Despoten Muammar al-Gadhafi Asyl im Bärental anbieten? Solange die Illusion herrschte, durch Anbiederung Vorteile im Wettbewerb um die Gunst des exzentrischen Wüstensohnes erringen zu können, war die Haider-Schickeria (und nicht nur sie) rasch zur Stelle. Aber mit dem blutigen Bürgerkrieg will man nun natürlich nichts zu tun haben.

Es ist aber unmöglich, einerseits die Rolle des Trittbrettfahrers zu genießen und zugleich politische Führungsrollen beanspruchen zu wollen. Die Regierung in Ankara hat auf diese Widersprüchlichkeit im österreichischen Verhalten aufmerksam gemacht. Dafür sollte man ihr dankbar sein.