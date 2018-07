Wer erinnert sich nicht an das bekannteste Bild zu Angela Merkels erster Energiewende, also der mit längeren Laufzeiten für Atommeiler? Gut gelaunt steht sie da am Atomkraftwerk , neben ihr im hellen Anzug der hünenhafte RWE-Chef Jürgen Großmann , der sie beinahe zu umarmen scheint.

Das war 2010, und die Energiekonzerne standen im Verdacht, Günstlinge von Schwarz-Gelb zu sein. Leider gibt es das Bild zur neuerlichen Wende nicht, es würde Merkel zeigen, wie sie Großmann die Tür zum Kanzleramt vor der Nase zuschlägt. Darauf das Schild: "Keine Atomkonzerne, bitte."

Die "Energiekonzerne" sind in der allgemeinen Diktion zu "Atomkonzernen" mutiert, und die Bundesregierung behandelt sie wie Aussätzige. So verheerend die Nähe früherer Regierungen – und dieser Regierung früher – zu ihnen war, so abrupt werden sie nun abgestraft. Ohne Opportunismus lässt sich das nicht erklären: Berlin bedient den Zeitgeist.

Immer hatte Angela Merkel von den Konzernen einen Preis dafür haben wollen, dass sie ihre Meiler länger laufen lassen durften. Daraus wurde die Brennelementesteuer. Nun nimmt Merkel den Konzernen die Laufzeiten wieder weg – nicht aber die Steuer, gilt die doch als einziger Ausweis sozialer Ausgewogenheit im Sparpaket.

Mit RWE, E.on und Co. kann man es gegenwärtig ja machen, sie sind die neuen Banken, die neuen Wirtschaftsschurken. Auch reichte es Berlin nicht, zurückzukehren zum alten Ausstiegsmodell von Rot-Grün. Damals durften die Energieriesen noch mit Restmengen an zu produzierendem Atomstrom rechnen. Jetzt gilt für jeden Nuklearmeiler ein Verfallsdatum. Punkt.

Zuerst war das in der Energiewende 2.0 gar nicht so vorgesehen, aber dann legte Schwarz-Gelb, genauer Schwarz nach. Noch ein paar Milliarden mehr verloren für die bösen Konzerne? Kein Problem. Sollen sie dagegen klagen, das wird später entschieden. Erst einmal steht man als Gewinner da, als Sieger über den neuen Lieblingsfeind.

Früher folgte Berlin den Wünschen der Energieriesen fast automatisch – das war falsch. Doch sie von heute auf morgen als Gegner zu behandeln ist es ebenso. Deren Gewinne gehen ja nicht vornehmlich an Finanzinvestoren, sie sind als Investitionen die Gaskraftwerke und saubereren Kohlemeiler von morgen. Ohne sie lässt sich die Brücke ins gelobte emissionsfreie Energieland kaum bauen.

Abgesehen davon sind die Riesen auch große Arbeitgeber. Jede Wendung bei Opel wird von politischem Mitgefühl begleitet, und will die EU einmal BMW oder Daimler an den Kragen, steht Berlin gleich zur Abwehr bereit. Bloß bei den Energie-, pardon, Atomkonzernen gilt Distanz gepaart mit Ignoranz heute als einzige Umgangsform. Wie wäre es zur Abwechslung mal mit einem normalen Umgang?