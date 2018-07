1. Für ein neues Lebensgefühl

Die Schweiz hat kein Ausländerproblem. Ghettos und rassistische Gewalttaten gehören zum Europa von heute – hierzulande bleibt alles ruhig. Das Land hat nicht nur den höchsten Ausländeranteil auf dem Kontinent (abgesehen von Luxemburg), die Integration funktioniert auch erstaunlich gut. Einzelne Politspektakel, Plakate und Wahlkampfaktionen erwecken indes den Eindruck eines verstockten, weltabgewandten und leicht xenophoben Bergvolks. Ohne dies beschönigen oder gutheißen zu wollen: Abwehrreflexe sind keine Schweizer Spezialität. Befremdliche Immigrationsparagrafen finden sich von Dänemark bis Arizona, Symbolgesetze werden von Italien bis Belgien ausgeheckt, das Ausländerthema (verbunden mit EU-Feindlichkeit) ist momentan ein Erfolgsrezept, welches auf dem ganzen Kontinent Wähler anzieht. Der Umkehrschluss daraus muss lauten: Die Schweiz ist weltgewandter, als wir es uns in diesen Tagen eingestehen; und die Einwanderungswelle der vergangenen Jahre ist nur ein weiterer Beweis dafür.

Es gibt also gute Gründe, die jüngsten Debatten ein bisschen gelassener zu nehmen.

2. Die Schweiz ist Europas Amerika

Das Selbstverständnis der Schweiz lautet so: Das Land ist ein Sonderfall – ein Staat, der eigene Wege geht, mit einer Bevölkerung, die kuriose Entscheide fällt. Es gibt die Schweiz und das Ausland, es gibt Schweizer und Ausländer – in der politischen Debatte wie im Alltagsgespräch ist dies das dominierende Denkmuster. Deshalb hat das Land ein sonderbares Verhältnis zu seinen Immigranten. Es verdrängt, wie selbstverständlich sie sind, es leugnet, dass sie gekommen sind, um zu bleiben, und es tut so, als ob der hohe Ausländeranteil eine Ausnahmesituation wäre. Kein Politiker spricht aus, dass die Schweiz ein Einwanderungsland ist. Dabei ist sie dies seit dem 19. Jahrhundert, ähnlich lange wie andere klassische Zuwanderungsstaaten. Über ein Viertel der Menschen, die heute hier leben, wurden anderswo geboren. Das sind gleich viel wie in Australien, mehr als in Kanada, deutlich mehr als in den USA – und viel mehr als in den anderen europäischen Ländern.

Wenn das Selbstbild einer Nation aber auf einer Berg- und Abgrenzungstradition gründet, greift man in Sorgen- und Krisenzeiten zur einfachen – oft falschen – Erklärung. Sie lautet: Das Problem kommt von außen. Solange wir den Stolz auf die Bodenständigkeit nicht durch einen Stolz auf die Einwanderungstradition ergänzen können, verfolgt uns diese Schizophrenie weiter.

3. Zu viel Lärm um nichts

Die Einwanderung der letzten Jahre schafft gewaltigen Druck! Jetzt können sich sogar Familien mit überdurchschnittlichem Einkommen kein Eigenheim mehr leisten! – Glauben Sie das auch? Die Zahlen besagen das Gegenteil: Parallel zur Zuwanderung nach Einführung der Personenfreizügigkeit stieg die Zahl der Wohneigentümer, ihr Anteil kletterte von 34 Prozent im Jahr 2000 auf heute 40 Prozent. Aber eben: Momentan wird alles Erdenkliche der Netto-Zuwanderung angelastet: volle Züge, Autos im Stau, Zersiedelung, Lohndruck, Immobilienblasen und die Konkurrenz am Arbeitsplatz. Dabei lässt sich mit einigen Statistiken leicht nachweisen, dass uns diese Probleme nicht erst seit der jüngsten Zuwanderungswelle verfolgen – und dass ihre Ursachen hausgemacht sind: Wir wollen immer größere Autos, immer mehr Wohnfläche, wir verbrauchen generell immer mehr Ressourcen. Dies wiederum bedeutet: Selbst ein Totalstopp der Einwanderung würde uns diese Probleme nicht vom Hals schaffen.

Es bleibt also zu hoffen, dass sich die Politiker dereinst, wenn sich der Pulverdampf des Wahlkampfs verzogen hat, den wahren Miseren zuwenden.

4. Wo bleibt der Erfindungsgeist?

Stabilität, Zuverlässigkeit, Qualität. Jetzt zeigt sich wieder, dass diese Werte, welche gemeinhin als typisch helvetisch gelten, tatsächlich zum Erfolg dieses Landes beitragen. Während viele europäische Nationen von einer brutalen Staatsverschuldung bedroht werden, legt die Schweiz ausgeglichene Budgets vor – und wird zum Fluchtort für Geld und Menschen. Doch der Erfolg des Landes verdankt sich einer weiteren Eigenschaft: seiner Innovationskraft. Diese zeigt sich in Kennzahlen wie der Anzahl Patente pro Kopf oder neu gegründeter Unternehmen, aber auch im hohen Exportanteil. Eine Bedingung für Innovationskraft ist wiederum der internationale Austausch. Diesem Austausch verdankt das Land die legendären Firmengründer seiner Vergangenheit – von Brown und Boveri über Henri Nestlé und Julius Maggi bis Nicolas G. Hayek –, aber auch die Konkurrenzfähigkeit vieler Exporteure und Forschungseinrichtungen von heute. Ein Beispiel: Von allen Arbeitsplätzen im Land wurden 275.000 von eingewanderten Ausländern geschaffen – dies hat Etienne Piguet, Wirtschaftsgeografie-Professor in Neuenburg, errechnet. Und jeder zehnte Immigrant ist Unternehmer.

Hier zeigt sich, dass die Debatte zu eng geführt wird: Wir streiten en détail darüber, wie sehr sich die Personenfreizügigkeit ökonomisch rechnet und wie adäquat die heutigen Einwanderer qualifiziert sind; doch ausgeblendet wird die Frage, mit welcher Immigrationspolitik die Innovationskraft denn bewahrt werden könnte.

5. Man soll die Schmerzen lindern

Vieles erinnert an einen Rolls-Royce-Fahrer, der über seinen hohen Benzinverbrauch jammert: Die Zuwanderungsdebatte ist letztlich ein Luxusproblem. Denn die Nettoeinwanderung bedroht akut keine Arbeitsplätze – vielmehr beweist sie, in welch guter Verfassung die hiesige Wirtschaft ist: Seit 2001 zogen unterm Strich jedes Jahr 60.000 Menschen ins Land, um Bestandslücken zu füllen; die Arbeitslosigkeit blieb niedrig.

Dennoch: Die Sorge, dass die Schweiz zu voll wird und dass solch ein Zuwachs an Immigranten die Anwesenden unter Konkurrenzdruck setzt – diese Sorge muss ernst genommen werden. Weniger die absolute Zahl an ausländischen Arbeitskräften beunruhigt offenbar: Es geht ums Tempo. Tatsächlich zeigte sich schon früher, dass größere Immigrationswellen ausländerfeindlichen Parteien Auftrieb verleihen. Viele Arbeitnehmer erleben heute am eigenen Leib, was Schweizer Betrieben in den achtziger und frühen neunziger Jahren widerfuhr, als in zahllosen Branchen unter internationalem Druck die Kartellmauern fielen: Es gab mehr Wettbewerb, viele Firmen mussten sich stärker anstrengen, manche gingen ein – aber am Ende profitierten die meisten. Auch hier wäre die Führungsaufgabe der Politik, die Anpassungsschmerzen zu lindern. Mehr aber bitte nicht.

6. Keine Privilegien für Einwanderer

Kantonale Behörden locken reiche Ausländer ins Land, indem sie ihnen niedrige bis unanständig niedrige Steuersätze anbieten. Und einige werfen ihnen auch noch die Staatsbürgerschaft hinterher. Dieses Ranschmeißen an die Vermögenden muss aufhören. Wer hier hinkommt, darf keine Privilegien erwarten. Er muss so behandelt werden wie alle anderen auch. Und dies vor allem wegen der Inländer, die sich ansonsten zu Recht für ein paar Steuermilliönchen mehr verkauft fühlen.

7. In die Verantwortung nehmen

Wer aber als Einwanderer etwas leistet in diesem Land, der soll nicht nur Steuern zahlen dürfen, sondern auch politisch mitbestimmen können. Weil ein nationales Wahl- und Stimmrecht für Ausländer offenbar politisch nicht durchzusetzen ist, muss die Staatsbürgerschaft für Ausländer, die kulturell und sozial integriert sind, schneller erteilt werden. Die Wartefristen für eine Einbürgerung sind zu lang. Würde sich die Schweiz endlich als Einwanderungsland begreifen, so würde sie auch kapieren, dass sie die Willigen an der Verantwortung fürs Land beteiligen muss. Damit könnten wir alle nur gewinnen.