Der Computerwurm Stuxnet ist ein Geschenk Gottes. Jedenfalls für alle, die eine nukleare Aufrüstung Irans verhindern möchten. Denn Stuxnet hat das iranische Atomprogramm erheblich verlangsamt . Der Gott, der Stuxnet schuf, wohnt vermutlich in Dimona, Israel . Dort soll nach Recherchen der New York Times unter großem Aufwand, mit viel Geld und amerikanischer Hilfe Stuxnet entwickelt worden sein. Die Israelis äußern sich dazu offiziell nicht. Doch der scheidende Chef des Mossad, Meir Dagan, sagte in einem Interview, er glaube, Irans nukleare Bewaffnung sei bis ins Jahr 2015 hinausgezögert worden. Dann huschte ein zufriedenes Lächeln über sein Gesicht.

2015 – das ist viel Zeit in einem dramatischen Rennen, in dem Fragen von Krieg und Frieden auf dem Spiel stehen. Ohne eine Bombe zu werfen, das iranische Nuklearprogramm bremsen – Stuxnet ist eine fabelhafte Sache, möchte man meinen.

Doch Stuxnet ist nur ein Schritt in einer sich immer schneller drehenden Rüstungsspirale in der Netzwelt. Der Krieg im World Wide Web hat wenig mit Hackern zu tun, die ins US-Pentagon einbrechen, nur um sich selbst zu beweisen, dass sie es können. "Militärs entwickeln heute ihre Cybertruppen. Die haben ganz andere Möglichkeiten", sagt der deutsche Experte für Internetsicherheit Sandro Gaycken , der an der Freien Universität Berlin zu dem Thema forscht. Das Militär hat nicht nur viel größere Ressourcen, es hat auch andere Absichten: Es geht ihm um die strategischen Interessen seines Staates. Jetzt erst, könnte man sagen, wird es ernst.

Fast täglich erreichen uns Nachrichten über groß angelegte Attacken: Mal trifft es den größten Rüstungskonzern der Welt, Lockheed Martin, mal den Internationalen Währungsfonds . 36 Nationen entwickeln inzwischen eine eigene Doktrin für den Cyberkrieg. Auch das deutsche Innenministerium hat eine eigene Cybersicherheitsstrategie ausgearbeitet , am 16. Juni wurde ein Abwehrzentrum in Bonn-Mehlem eröffnet. Es ist mit zehn Mitarbeitern bestückt.

Das wirft die Frage auf, ob die Bundesregierung die Dimension des Problems begriffen hat. Denn die global zu beobachtende Aufrüstung im Internet lässt sich mit dem Rüstungswettlauf während des Kalten Krieges durchaus vergleichen – nur dass es heute nicht bloß zwei Konkurrenten wie die Sowjetunion und die USA gibt, sondern eine große Anzahl von potenziellen Feinden.

Es ist anzunehmen, dass Teherans Regime Stuxnet nicht einfach hinnehmen wird. Es wird seine Schutzwälle verstärken und mit hoher Wahrscheinlichkeit eigene Onlinewaffen entwickeln. Irgendwann, da darf man sicher sein, wird eine iranische digitale Kampftruppe ihre Schädlinge losschicken, damit sie durch die Netzwerke der USA und Israels eine Spur der Vernichtung ziehen. Wobei ein Stuxnet-Wurm Teheraner Bauart längst in den Netzen unterwegs sein könnte, denn die besten Schadprogramme sind die, die man nicht entdeckt.

Es geht also Schlag auf Schlag. Und dieser neue Krieg ist – entgegen einer weitverbreiteten Annahme – alles andere als harmlos. Stuxnet etwa war ein Angriff auf das Steuerungssystem einer hochsensiblen Atomanlage, mit potenziell desaströsen Folgen. Es gibt keine Trennung zwischen einem "harmlosen" Krieg im Netz und einem "blutigen" Krieg außerhalb des Netzes.

Doch das Missverständnis über die Harmlosigkeit von digitalen Attacken hat noch ganz andere Seiten. "Wenn man eine Bombe zündet, fügt sie unter Umständen enormen Schaden zu, nach der Explosion aber ist es damit in der Regel vorbei. Bei einem Computerwurm ist das anders", sagt der deutsche Informatiker und Sicherheitsexperte Klaus-Peter Kossakowski. "Ein Wurm kann sehr lange in der Welt bleiben." Und Schaden anrichten. Wo? Wann? Wie? Darauf gibt es keine sicheren Antworten.