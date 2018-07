Atomkraft? Nein danke! Erstmals wollen die Parteien von CSU bis Grüne gemeinsam raus aus der Kernenergie. Doch in Sachsens schwarz-gelbem Regierungslager hat sich um den Dresdner Arnold Vaatz eine Anti-Anti-AKW-Bewegung gebildet. Vaatz, von 1992 bis 1998 sächsischer Umweltminister und nun Vizechef der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, stimmte schon im Bundesvorstand seiner Partei gegen die atompolitische Kehrtwende der Kanzlerin. Er werde auch in der entscheidenden Parlamentsabstimmung am 30. Juni mit Nein votieren, sagt er, "selbst wenn ich der Einzige bin".

Der frühere DDR-Bürgerrechtler ist allerdings nicht energiepolitischer Sprecher der Union, der er 1990 beitrat, sondern zuständig für Fragen zum Aufbau Ost, für Menschenrechte und SED-Opfer. Vaatz wettert gegen alles, was für ihn irgendwie nach DDR riecht. Der Konservative, der für eigensinnige Attacken bekannt ist, sieht die Union bei ihrem Marsch ins Grüne auf dem ideologischen Irrweg: Angesichts einer "gefühlten Übermacht" der Kernkraftgegner knicke man endgültig vor dem "Konformitätsdruck der Achtundsechziger" ein. Früher, sagt er, hätten Haudegen wie Franz Josef Strauß oder Helmut Kohl die Union noch davor bewahrt, "sich am Nasenring durch die Manege führen zu lassen".

Der 55-jährige Mathematiker und einstige Chemieanlagenbauer findet, Deutschland überreagiere in "typischer Hysterie" auf die Katastrophe von Fukushima und treffe eine der "verhängnisvollsten Fehlentscheidungen seit 1949". Es drohten Stromausfälle und Investitionen in drei- bis vierstelliger Milliardenhöhe. Die Bundesrepublik werde zum Land mit den weltweit höchsten Energiekosten, "ohne Not", sagt er. Dass die Entsorgung des Atommülls ungeklärt ist, lässt Vaatz nicht als Argument gelten. Die Sicherheitsstandards für Endlager, sagt er, seien willkürlich in die Höhe getrieben worden wie in keinem anderen Staat.

In keinem anderen Bundesland ist derweil die Kritik am Atomausstieg so laut wie im CDU-FDP-geführten Freistaat. Holger Zastrow, der seinem Posten als Partei- und Fraktionschef der FDP in Sachsen gerade das Amt des Bundesvize hinzufügte, hält den "übereilten" Ausstiegsbeschluss gar für einen "Fall von Planwirtschaft". In den Erfahrungen mit der ostdeutschen Geschichte sieht Vaatz auch eine Hauptursache für die massive Skepsis in Sachsen: Schon die DDR, die sich für überlegen gehalten habe, sei plötzlich von der Bildfläche verschwunden. Jetzt schicke sich die Bundesrepublik an, als international überlegenes Land aufzutreten, das 49 Prozent seiner Stromgrundlast mal eben so ersetzen könne. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis "der weltweit bestaunten Hüpfburg Deutschland" die Luft ausgehe. "Die Sachsen", sagt Vaatz, "erleben so etwas zum zweiten Mal." Wie wird er sich wehren? Gar mit Sitzblockaden vor Reaktoren? Das sei nicht seine Sache, winkt Vaatz ab: "Ich bin kein Demonstrant."