Die Fahrt zum Krematorium beginnt mit einem Piccolo von Rotkäppchen, halbtrocken. Bestatterin Alexandra Scharrer läuft durch den Bus und verteilt die kleinen Flaschen in weißen Plastiktüten. Dazu hat sie Multivitaminsaft, einen Apfel und Süßigkeiten gepackt – Proviant für die Fahrt ins tschechische Vysočany. "Ich denke, es wird sehr schön werden", sagt sie durch das Busmikrofon.

24 zumeist ältere Herren und Damen sitzen in den Reihen und hören ihr zu. Manche wollen sich oder ihre Angehörigen, wenn sie eines Tages sterben, zu günstigen Preisen beerdigen lassen. Andere interessieren sich für alternative Bestattungsformen, möchten etwa die Asche ihrer Liebsten auf einer Bergwiese verstreuen. Das ist in Deutschland nicht erlaubt.

Für viele ist es die erste "Informationsfahrt ins Krematorium". Solche Reisen organisiert Alexandra Scharrer alle sechs Monate – zur Kundenakquise. Preiswerte Begräbnisse in Tschechien sind das Markenzeichen ihres Bestattungsinstituts namens Vedha aus Lichtenau bei Chemnitz. Eine anonyme Urnenbestattung in Tschechien ist bei Vedha rund 1.000 Euro günstiger als beispielsweise in Leipzig. 1.220 Euro nimmt das Unternehmen dafür, hinzu kommen maximal 300 Euro für Sterbeurkunde, Gesundheitsamt und weitere Formalitäten. Eine Trauerfeier kostet extra. "Der Tod ist eine teure Sache", sagt Alexandra Scharrer.

Sie hat den Tag sorgfältig durchgeplant. Ihre Gäste werden eine Trauerfeier miterleben. Danach können sie das Krematorium besichtigen. Anschließend gibt es ein deftiges Mittagessen, und zum Schluss geht es noch auf den Friedhof. 34 Euro kostet das für die Leipziger, 29 Euro für die Chemnitzer, deren Weg ist etwas kürzer.

Natürlich, eine besondere Fahrt sei das schon, sagt Scharrer im Bus. Und für den einen oder anderen sei sicher auch ein bisschen Herzklopfen dabei. Aber, immerhin, die Herzen der Reisenden schlagen noch. "Wir möchten nicht, dass es eine zu Tode betrübte Fahrt wird", hatte die Bestatterin vor der Reise angekündigt. Die Gäste sollten sich wie immer anziehen, Scharrer selbst trägt eine Bluse und eine graue Hose. Fast alle Teilnehmer haben sich an die Ansage gehalten, in ihren Jeans und Turnschuhen könnten sie auch unterwegs zu einer Grillparty sein.

Vorne, in der zweiten Reihe, sitzt eine Rentnerin, nennen wir sie Martina Haller. Es ist bereits ihre dritte Fahrt ins tschechische Krematorium. Heute hat sie eine Freundin mitgebracht, der sie zeigen möchte, wo die Asche ihres Mannes begraben liegt. Oder genauer: ein Teil der Asche. Den Rest hat sie in die Schweiz schicken lassen, dort wurde daraus ein Diamant gepresst. Martina Haller formt mit Daumen und Zeigefinger einen winzigen Spalt. So klein sei das Schmuckstück, 0,4 Karat. Sie habe ihn in einen Ring fassen lassen, in dem sei noch Platz für einen zweiten Stein. "Ich komme da auch mal mit rein, wenn ich nicht mehr bin." Einen Diamantring werfe schließlich niemand weg. Aber er könnte Begehrlichkeiten wecken, darum will sie ihren Namen nicht verraten.

Der Bus ist in Vysočany, etwa 40 Kilometer südöstlich von Annaberg-Buchholz im Erzgebirge, angekommen. Links liegt das Krematorium, rechts eine Kirche, ein Restaurant und ein Hotel. 15 bis 20 Prozent der Toten, die an diesem Ort verbrannt werden, kommen aus Deutschland. Auch heute soll hier eine Verstorbene bestattet werden. Ihre Urne steht im Trauerraum, ein kleines Blumengedeck aus roten Rosen liegt darauf. Eigentlich hätte es die Trauerfeier für die Tote nicht geben sollen, die Angehörigen haben dafür nicht extra bezahlt. Scharrer wollte ihren Gästen aber das volle Programm bieten.

Links und rechts neben der Urne stehen große Kränze, Rosen sind daraufgesteckt und Gerbera. Karin Koch, 67, aus Leipzig, streicht über die Blüten. Die sind aus Plastik. "Bedauerlich ist das", sagt sie leise. Vor zwölf Jahren hatte Karin Koch eine Lungenembolie, brach zusammen, konnte nicht mehr laufen und auch nicht mehr sprechen. Nur der Kopf war noch klar. Damals dachte die Frau, dass sie sterben würde – dabei hatte sie so vieles noch nicht geklärt. Sie überlebte und nahm sich vor, ihre Beerdigung vorzubereiten.

Zu Hause hat sie schon Bestatterpreise verglichen, und weil ihr die zu teuer waren, weil ihre Beerdigung einmal nicht so viel Geld kosten soll, ist sie hier. Ihr Mann habe nicht mitkommen wollen. Sie selbst habe kein Problem damit, in Tschechien verbrannt zu werden. "Es kann mir egal sein, in welchen Ofen ich komme." Nur diese Trauerfeier hier, die hat sie nachdenklich gemacht. Keine Freunde, keine Verwandten, niemand, der weint. "Jetzt erst mal genug von der theoretischen Seite", sagt Alexandra Scharrer nach der Trauerfeier und ein paar Spartipps – zum Beispiel, die Musik aus der Konserve zu bestellen, das ginge auf einigen deutschen Friedhöfen nicht, da müsse man teure Livemusik bezahlen. "Jetzt gehen wir in die Praxis rein", das bedeutet, rein ins Krematorium. Die Damen und Herren stellen sich um einen Sarg aus Presspappe. Das sei keine Attrappe, darin liege wirklich ein Mensch, sagt die Bestatterin. Dann schieben zwei Männer in Arbeitshosen den Sarg in den Ofen.

Jiří Klůfa, der Leiter des Krematoriums, lässt Interessierte durch die Ofenklappe gucken. Am Anfang ist da nur der brennende Sarg zu sehen, nach ein paar Minuten erkennt man zwischen den Flammen ein Skelett. "Wie lange so eine Verbrennung dauert, hängt auch davon ab, wie kräftig ein Mensch ist", erklärt Alexandra Scharrer. So einer wie Jiří, der brenne sicher etwas länger. Klůfa lächelt. Er ist ein großer breiter Mann. Seine Hose wird gehalten von schwarzen Trägern. Totenköpfe sind daraufgedruckt.

Wer aus dem Krematorium durch die seitliche Tür nach draußen tritt, wird verabschiedet von einer blonden Frau im knappen rosafarbenen Höschen. Ihr Kalenderbild hängt neben dem Ausgang. Nun folgt: böhmische Gemütlichkeit im Wirtshaus. Die Zahnstocher stehen im Schnapsglas auf dem Tisch. Auf den Tellern liegen viele Knödel, viel Sauerkraut und vor allem viel Schweinefleisch. "Ich denke an die Frau, für die ich gerade die Trauerrede gehalten habe", sagt Scharrer am Mittagstisch. "Das ist nun ihr Leichenschmaus." Ob sie die Frau kannte? "Lebendig nicht. Aber man baut ja auch zu den Toten eine Beziehung auf."

Nach dem Essen klemmt Jiří Klůfa die Urne mit der Asche der Toten unter den Arm. Der Bus bringt die Teilnehmer der Bestattungsfahrt zum nächstgelegenen Friedhof. Das Urnen-Gemeinschaftsgrab dort ist teils von Rindenmulch, teils nur von trockener Erde bedeckt. An manchen Stellen bröckelt der weiße Mauerputz auf die Grabstelle. Ein Leben habe sich erfüllt, sagt Alexandra Scharrer. In diesem Moment wird die Urne in die Erde gelassen. Keiner der Reisegäste weiß so recht, wohin er schauen soll.

Karin Koch starrt auf das trockene Beet. "Diese Grabstätte ist beschämend", meint sie. Hier wolle sie nicht unter die Erde. Alexandra Scharrer nimmt sie in den Arm. Das sei vollkommen in Ordnung, sagt sie. Schließlich sei sie hier, um sich eine Meinung zu bilden.

Um Viertel nach vier sitzen alle Reisenden wieder im Bus. Die Bestatterin verteilt Kaffee, der Busfahrer macht einen Zwischenstopp kurz vor der Landesgrenze. Die Raucher wollen noch günstig Zigaretten kaufen.

Zum Schluss greift Alexandra Scharrer noch einmal zum Busmikrofon, hält eine kurze Rede und sagt: "Ich danke Ihnen für Ihre gute Laune."