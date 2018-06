Wir beginnen heute mit der intensiven Vorbereitung auf den bevorstehenden ZEIT-Scrabble-Sommer. Genau wie beim größten Simultanturnier im deutschen Sprachraum fangen wir mit einer überschaubaren Situation an. Ersonnen hat sie Gerald Illing. Sie wäre in der Tat für eine längere Zugfolge geeignet, gibt es doch an vielen Ecken reizvolle Möglichkeiten zur Wortverlängerung durch einen einzigen Buchstaben. So erlaubt LAUS etwa ein vorangehendes B oder F, vor INNE ließen sich F, H, M, P, R, S oder Z platzieren.

Dummerweise liegen jedoch nur drei verschiedene Buchstaben auf dem Bänkchen, von denen keiner passt. Allerdings locken noch weitere Optionen, von denen REIS eine der offensichtlicheren ist. Ob dieses Wort eine Rolle spielt, müssen Sie selbst herausfinden. Beim Scrabble-Sommer gibt es ja schließlich auch keine Hilfestellung.

Auf jeden Fall sollten Sie sich nicht mit weniger als rund 80 Punkten zufriedengeben. Wie lautet das gesuchte Wort?

Das Rätsel als PDF "

Lösung aus Nr. 24:

Insgesamt 77 Punkte brachte die Form VERZIERST auf 14C–14K

Es gelten nur Wörter, die im Duden, "Die deutsche Rechtschreibung", 25. Auflage, verzeichnet sind, sowie deren Beugungsformen. Scrabble-Regeln im Internet unter www.scrabble.de