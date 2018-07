Esma ging, bevor man sie holen konnte. Jeden Morgen kamen Geheimpolizisten zu ihrem Haus in Dschisr al-Schughur auf der Suche nach ihrem untergetauchten Mann. In der letzten Nacht vor der Flucht, so schildert die junge Frau das Geschehen, kamen sie noch einmal vorbei und wollten ihren achtjährigen Sohn mitnehmen. Esma weinte und wütete, so laut, wie sie sich selbst noch nie im Leben hatte zetern hören. Die Polizisten ließen von ihrem Sohn ab, doch sie drohten wiederzukommen, wenn ihr Mann sich nicht endlich auf der Wache melde. Esma floh in die Türkei.

Seit einer Woche lebt Esma in einem Flüchtlingslager der Hilfsorganisation Türkischer Halbmond. Nicht weit von ihrem umkämpften Heimatort entfernt, im Grenzort Yayladagi in der Türkei. Mit ihr sind Tausende Flüchtlinge gekommen , die in ihrer Heimat nicht mehr sicher sind.

Syrien steht im dritten Monat der Revolte gegen die Herrschaft von Baschar al-Assad. Der Aufstand kann noch lange dauern. Kein Zerbrechen des Regimes zeichnet sich ab, keine Zermürbung der Macht des Assad-Clans. Doch auch die Rebellion erlahmt nicht – Militäreinsätzen und Todesschüssen zum Trotz. In Esmas Heimatstadt Dschisr al-Schughur sollen sich Dutzende Soldaten den protestierenden Bürgern angeschlossen haben. Manche sprechen schon von einer bedeutsamen Wende des Aufstands. Aber was passierte wirklich in der nordsyrischen Stadt – und welche Folgen hat es für die Erhebung gegen das Regime?

Seit das syrische Staatsfernsehen am 6. Juni behauptete, in Dschisr al-Schughur hätten bewaffnete Banden 120 Soldaten der Sicherheitskräfte ermordet , umgibt ein Nebel von Gerüchten die Stadt. Selbst sonst bestens vernetzten Aktivisten fällt es schwer, aus der belagerten und inzwischen wohl weitgehend geräumten Stadt zuverlässige Informationen zu beschaffen. Ein vor zwei Wochen auf YouTube hochgeladenes Video aus der nordsyrischen Stadt zeigte noch eine große, friedliche Freitagsdemonstration, bei der Männer Olivenzweige schwenken und zu lauter Musik rhythmisch in die Hände klatschen.

Doch bald schon drangen aus der Provinz Idleb um Dschisr al-Schughur die ersten Berichte über Proteste und getötete Demonstranten. Am 4. Juni meldeten Aktivisten sechs tote Demonstranten aus der Stadt selbst und zwei weitere Tote aus einem nahe gelegenen Dorf. Am 5. Juni berichtete das Aktivistennetzwerk Local Coordination Committees Syria (LCC), dass die syrische Armee begonnen habe, Dschisr al-Schughur mit Hubschraubern zu bombardieren. Mehrere Bauernhöfe in der Umgebung, die Stadtbewohnern als Unterschlupf dienten, seien niedergebrannt. Augenzeugen berichteten, dass die Armee auf Pick-up-Lastern herumfahre und mit automatischen Waffen umherfeuere. "Die Armee hat der Stadt den Krieg erklärt", sagten sie.

Einen Tag später verbreitete das syrische Staatsfernsehen die Nachricht, dass "120 Männer der Sicherheitskräfte ermordet" worden seien. Die "bewaffneten Banden", meldete die staatliche Nachrichtenagentur SANA, hätten zur Tarnung Fahrzeuge und Uniformen der Armee verwendet. Danach seien 200 Panzer, eine Hubschrauberflotte und mehrere Tausend Soldaten auf die Stadt vorgerückt, laut Augenzeugen Mitglieder der 4. Armeedivision. Das ist die sogenannte Republikanische Garde. Kommandiert wird sie von Baschar al-Assads gefürchtetem Bruder Maher. Diese Armee-Einheit mit mehr als 5000 Mann besteht vor allem aus Alawiten, Angehörigen jener schiitischen Minderheit, zu denen auch Assad und seine Familie zählen. Die 4.Division ist das Kern-Korps des Regimes.

Kurz nach ihrem Einsatz meldete das Staatsfernsehen, die "bewaffneten Elemente" seien besiegt und die Stadt "unter offizieller Kontrolle". Ein "geständiger Terrorist" berichtete im Regierungssender, wie er angeblich zusammen mit anderen Männern Soldaten ermordet und in einem Massengrab verscharrt habe.

An der türkisch-syrischen Grenze in Yayladagi aber werden ganz andere Versionen herumgereicht. Es sei ein Aufstand von Uniformierten gewesen, sagen Flüchtlinge. Soldaten hätten sich gegen Soldaten erhoben. "Sie wollten, dass wir auf die Demonstranten schießen", erzählt ein 23-jähriger Mann, der sagt, er sei von der Armee desertiert. Die Kommandeure hätten sunnitische Soldaten in Stellung gegen die Demonstranten gebracht und Schießbefehl gegeben. Alle hätten gesehen, dass die Demonstranten unbewaffnet gewesen seien. Sie hätten keine Gefahr für die Armee dargestellt.