Bei einem Abendessen, zu dem mich Freunde eingeladen hatten – es gab eine Lammkeule –, ließ sich Folgendes beobachten: Nach dem Kaffee zog sich B., die Gastgeberin, zurück; der Gastgeber blieb sitzen und trank drei Schnäpse, und zwar einen Obstbrand von einer kleinen Brennerei am Bodensee. Dann verschwand er mit einer der Eingeladenen – einer dieser Frauen, deren Schönheit Männer anzieht und Frauen kaltlässt – auf dem Balkon.

Verlegenes Kichern am Tisch. Zu viel Schnaps trinken, dann mit der erstbesten Frau knutschen, sobald die Ehefrau nicht guckt, so stelle ich mir die siebziger Jahre vor. Fast war ich stolz, Leute zu kennen, die offenbar nicht, wie es über meine Generation heißt, frühverspießert in serieller Monogamie lebend dem Burn-out entgegensteuern – während unsere Eltern es ja irgendwie geschafft haben, eine Studentenrevolte anzuzetteln, sich dreimal scheiden zu lassen und dabei trotzdem so viel Geld beiseitezulegen, dass sie ihren Ruhestand jetzt in einem Haus am Mittelmeer verbringen können.

Um B. zu trösten, äußerte ich ihr gegenüber diese Gedanken, als wir uns ein paar Tage nach dem Balkon-Vorfall zum Joggen im Park trafen. Aber B., kleine Schweißperlen auf der Stirn, sagte nur, in den Siebzigern habe man auch geglaubt, sich im Auto nicht anzuschnallen sei Ausdruck persönlicher Freiheit. Sie sei überhaupt nicht stolz auf ihren dämlichen Ehemann, den sie leider sehr liebe und mit dem sie jetzt, nachdem er ihr die Episode treuherzig gebeichtet habe, Abend für Abend über die Begriffe Freiheit und Verantwortung diskutieren müsse. Obwohl sie gerade wirklich keine Zeit für ungeordnete Verhältnisse habe.

Im Übrigen bin ich sehr gern frühverspießert, schnaufte sie, als wir einen Hügel hinaufliefen, und sah dabei gar nicht spießig, sondern unglücklich aus. Sie hat einen Termin bei der Eheberatung gemacht, und den Schnaps, das teure Zeug aus Süddeutschland, hat sie am nächsten Tag in die Spüle gegossen. Denn Schnaps bleibt Schnaps, auch wenn er liebevoll aus Bio-Obst gebrannt ist, man muss ihn vertragen können, und Beziehungen sind Arbeit. Unbezahlte Arbeit übrigens.

Als die OECD neulich eine Studie zur unbezahlten Arbeit in der Welt herausgab, konnte man feststellen, was niemanden überrascht: dass Frauen mehr Zeit als Männer mit unbezahlter Arbeit im Haus verbringen, 100 Minuten am Tag nämlich. Beziehungsarbeit noch nicht mitgerechnet. Verzeihen, Reden, Nachfragen, Dableiben, Wiederversuchen, Weitermachen – neben Putzen, Waschen und Aufräumen sind das die Tätigkeiten einer Frau. Unser Lieblingsgetränk ist die Weinschorle, halb und halb, ein guter Kompromiss. Männer haben ihren Schnaps und das, was sie Freiheit nennen.