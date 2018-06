Ein aufregendes Kapitel deutscher Sportgeschichte hat sich in den letzten Wochen abgespielt – aber außer ein paar hartgesottenen, übernächtigten Basketballverrückten konnte es hierzulande kaum jemand miterleben. Dirk Nowitzki, in Deutschland als »unser Mann in der US-Profiliga NBA« jahrelang eine respektierte, aber eher abstrakte Größe, stellt in der großen, weiten Welt da draußen unsere vertrauten Lichtgestalten längst in seinen langen Schatten – nicht erst seit der Nacht zum Montag, als er mit seiner Mannschaft, den Dallas Mavericks, zum ersten Mal die lang ersehnte, hart umkämpfte US-Meisterschaft gewann. Und danach auch noch zum »wertvollsten Spieler« der Finalspiele gekürt wurde. Der Refrain sämtlicher Kommentatoren: Dirk Nowitzki zählt jetzt offiziell zu den besten Basketballspielern aller Zeiten.

Jubel in Deutschland? Hier und da.

Während der Übertragung des letzten Spiels der Finalserie im US-Sender ABC – in Deutschland war das Spiel nur beim Pay-TV-Kanal Sport1 zu sehen und im Internet – wurden immer wieder Live-Bilder eingeblendet aus einer Kneipe in Würzburg, Nowitzkis Heimatstadt: junge Leute im Schummerlicht einer Großleinwand, die morgens zwischen zwei und fünf Uhr deutscher Zeit dem weltberühmtesten Würzburger zujohlten. Man kennt solche Bilder von Fußball-Weltmeisterschaften: Fanmeilen-Massen beim Public Viewing in Berlin, Madrid, Rio. Aber hier war etwas anders: In Relation zum globalen Großereignis des NBA-Finales hatten die Bilder der Hartgesottenen in Würzburg etwas Rührendes: Look at that, a handful of NBA-Fans in Germany, how cute! Was für ein Kontrast zur riesigen, ausverkauften, grellen Arena in Miami.

In den Bildern aus Würzburg zeigte sich die interessante Mischung aus Nähe und Distanz im Verhältnis der Deutschen zu ihrem Über-Superstar. Er ist und bleibt »unser« Würzburger; aber er ist auch, trotz seiner regelmäßigen Heimatbesuche, ein verlorener Sohn. Was ihn für uns noch verlorener macht: Er arbeitet seit 1998 in einem von hier aus meist unsichtbaren Paralleluniversum.

Keiner der vielen Spielberichte der letzten Tage reicht heran an das Erlebnis, Dirk Nowitzki spielen zu sehen. Wie ein US-Kommentator während der Play-offs gern reimte: »Watch Dirk go to work.« Bei der Arbeit offenbart Nowitzki Eigenschaften, die aus US-Sicht manch deutschem Klischee gerecht werden – genau jene, die man in Deutschland nur unter Bauchgrimmen beim Namen nennt: Führungsstärke, Siegeswillen, Durchhaltewillen. Auf Englisch klingen solche Sachen natürlich gleich viel besser: leadership, dedication, eye on the prize.