Der Spitzenkoch Josef Eder stammt aus einem oberbayerischen Dorf, wo seine Eltern einen Landgasthof führen. Fische waren für den kleinen Josef Forellen und Karpfen, die beinahe noch zappelten, wenn sie im Topf oder in der Pfanne landeten, denn sie kamen aus einem Teich in der Nachbarschaft. Heute ist Eder 47 und Küchenchef im Restaurant Vox im Berliner Grand Hyatt Hotel. Über zehn Jahre lang war er als Koch weltweit unterwegs, zum Beispiel in Tokyo, Singapur und Seoul. In Asien hat er Tricks gelernt, um aus Fischen etwas anderes zu zaubern als die »Forelle blau« seiner Mutter. Besonders schätzt er Zuchtfische, »weil ich da weiß, wo sie herkommen und womit sie gefüttert wurden«. Einer seiner Lieblingsfische ist die Lachsforelle.

Alle Wochenmarkt-Rezepte © Miguel Medina/AFP/Getty Images

Es handelt sich um eine Regenbogenforelle, die mit naturidentischen Carotinen gefüttert wird, daher ist sie rosa (bei ihrer wild lebenden Schwester, der Bachforelle, sorgen Krebse für den Farbton). Ehrliche Züchter wie Michael Engelhardt von der Forellenteichwirtschaft Grevenhof in der Lüneburger Heide geben zu, dass die Farbe nichts zum Geschmack beiträgt, der Kunde liebe sie eben. Die Lachsforelle ist einer der leckersten heimischen Fische, weil sie mit zwei Jahren doppelt so alt werden darf wie eine Forelle üblicherweise und – zumindest bei Engelhardt – in Erdteichen mit starker Strömung schwimmt. So setzt sie mehr Muskeln an. Im Frühjahr hat sie viel gefressen, deshalb schmeckt sie jetzt am besten.

Ein Bastkorb ist eine gute Investition; wer noch keinen hat, sollte sich einen zulegen. Die Pfanne, auf die das Körbchen passen soll, am besten vorher ausmessen. Wasser in der Pfanne zum Kochen bringen, Zutaten für das Duftbad hineingeben – die Zitronengrasstängel vorher am dicken Ende mit dem Messerrücken zerklopfen. Die Filets, auf die man zuvor Limettensaft und -abrieb gegeben hat, in den Bastkorb legen. Sie sind außerdem gesalzen und mit dünnen Nektarinenscheiben belegt. Die Tomaten mit Salz, Pfeffer, Öl würzen und mit den Filets in den Korb geben und je nach Dicke zwei bis vier Minuten dämpfen. Kräuter daraufgeben und servieren. Dazu passt Kartoffelpüree, verfeinert mit Mascarpone und Walnussöl. Wer den Sud passiert, einkocht und mit Crème fraîche abschmeckt, hat eine Sauce.

Lachsforelle im Bastkorb (für 4 Personen)

600 g Lachsforellenfilet, 1 Limette und 2 Nektarinen (unbehandelt), 16 enthäutete kleine Tomaten, etwas Meersalz, Zitronenpfeffer und Olivenöl, ein paar Blätter Kerbel oder Melisse

Für das Duftbad:

1 großes Stück Ingwer, 1 rote Chilischote, 2 Zitronengrasstängel, 2 Schalotten, ein paar schwarze Pfefferkörner, 2 Knoblauchzehen