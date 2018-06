Skandal im Studio. Sonntagabend wollte der französische Fernsehsender M6 eine Gesprächsrunde senden, zu der auch Industrieminister Eric Besson geladen war. Doch während der Aufzeichnung am Mittwoch vergangener Woche pfefferte Besson nach zehn Minuten sein Mikrofon auf den Tisch und raunzte: »Ich hau ab. Is doch scheiße.« Ihm hatten Aussagen über die Sicherheit französischer Kernkraftwerke missfallen.

Tags darauf flog die Chefin des französischen Atomkonzerns Areva aus dem Amt. Selbst im Nuklearland Frankreich ist die Atompolitik zurzeit also nicht langweilig. Und das hat tief liegende Gründe.

Dass sich Eric Besson sarkozystischer als sein Chef gibt, und das geht bis zur Wahl des Sprachniveaus, ist hinlänglich bekannt. Aber sein Verhalten im Rundfunkstudio ist mit Mimikry allein nicht mehr zu erklären. Sondern nur noch mit Nervosität. Die allgemeine Verunsicherung brachte der Figaro , das regierungstreue Blatt des Rüstungsindustriellen Serge Dassault, kürzlich auf den Punkt: Nach Fukushima sei Frankreichs »Rechts-links-Konsens« über die Kernenergie bedroht. In der Tat, die große Mehrheit der Franzosen sähe den Anteil des Atomstroms , der zurzeit fast 80 Prozent beträgt, gern deutlich verringert, eine knappe Mehrheit wünscht sich gar einen Ausstieg, auf lange Sicht. Kein gutes Omen ausgerechnet jetzt, wo der Staat die Nuklearwirtschaft neu ordnen will , damit sie international konkurrenzfähiger wird.

Darin besteht eines der wichtigsten industriepolitischen Ziele des Präsidenten. Nicolas Sarkozy ist es nämlich leid, dass sich die Chefs der Atomindustrie untereinander wie Pennäler beharken und über ihre Intrigen die eigentliche Herausforderung zu vergessen scheinen – den Konkurrenzkampf mit den Amerikanern, Chinesen, Koreanern und Russen um den globalen Markt für Nukleartechnik. Der expandiert trotz der Katastrophe von Fukushima und ist eine der letzten Sparten, in denen französische Firmen Weltmarktführer sind. Allen voran steht der integrierte Atomkonzern Areva mit seinen fast 48.000 Beschäftigten und einem jährlichen Umsatz von 9,1 Milliarden Euro.

Seit dessen Gründung vor zehn Jahren stand Anne Lauvergeon am Steuerpult . Bis Ende dieses Monats musste über die kommende Amtsperiode von fünf Jahren entschieden werden, und zwar vom Staat, der 86,5 Prozent des Kapitals hält. Schon vor einigen Monaten sickerte aus dem Élysée durch, Sarkozy wolle die Chefin ablösen. Eine Kommission befragte Kandidaten, Namen kursierten. Jemanden wie »Atomic Anne« konnte das freilich nicht aus dem Gleichgewicht werfen. Beraten von kampferprobten Kommunikationsstrategen spielte sie den Umstand aus, die einzige Frau in einer brutalen Männerwelt von Industriebossen zu sein.

Jedes Mal hatte sie sich quergestellt, wenn Sarkozy, ob als Finanzminister oder später als Präsident, die Zuständigkeiten in der Atomindustrie umbauen wollte – stets zulasten Arevas und seiner Gründerin. Die selbstbewusste Dame war 2007 sogar so weit gegangen, ein Angebot abzulehnen, dass aus republikanischer Tradition eigentlich niemand ausschlagen darf: Sarkozy hatte ihr das Finanzministerium angetragen. Ihr Nein dürfte sie dem Präsidenten nicht sympathischer gemacht haben, ebenso wenig, dass die weltgewandte Dame, von geistes- und ingenieurwissenschaftlichen Eliteschulen kommend, mit Leichtigkeit den Eindruck erweckt, über mehr Bildung, Sachkenntnis und Erfahrung zu verfügen als ein Nicolas Sarkozy.

Nicht aber über mehr taktisches Geschick. Zwar provozierten die Gerüchte, Sarkozy werde Lauvergeon absägen, bis zuletzt Solidaritätserklärungen aus Wirtschaft und Politik, aber währenddessen gewöhnte sich das Publikum daran, die stets strahlende Topmanagerin als Verliererin zu sehen. Damit war ihr Image brüchig geworden.

Ihre Gegner setzten nach. Dass Areva Probleme hat, sein strategisch wichtigstes Produkt, den einst zusammen mit Siemens entwickelten Europäischen Druckwasserreaktor (EPR) in der Welt zu verkaufen, ja, ihn in Finnland, wohin er verkauft wurde, wenigstens planmäßig zu bauen, das wird nun – nicht zu Unrecht – Lauvergeon angelastet, einschließlich der 2,6 Milliarden Euro Rückstellungen für etwaige Verluste aus dem EPR-Geschäft mit den Finnen.

Und da ist noch mehr. In der Finanzkommission der Nationalversammlung rühren sich schon seit Wochen Kritiker. Einige gehen so weit, eine Untersuchung zu fordern, vielleicht sogar eine Ermittlung des mächtigen Rechnungshofes. Es geht dabei um eine fragwürdige Investition von 1,8 Milliarden Euro im Minengeschäft. Die Gesamtbilanz von Areva sieht ebenfalls mau aus. Die seit Fukushima aufgetretenen Kursverluste von mehr als einem Fünftel mögen vielleicht den Umständen und weniger der Konzernpolitik geschuldet sein, doch dass Areva im Dezember vergangenen Jahres für eine Kapitalerhöhung von 900 Millionen Euro betteln gehen musste (der Staat gab schließlich 300 Millionen, Kuweit 600 Millionen Euro), hatte mit Fukushima nichts zu tun. Dabei hatte Areva im gleichen Jahr für vier Milliarden Euro Vermögenswerte verkauft.

Nun soll der Industrie- und Nuklearmanager Luc Oursel seiner geschassten Chefin nachfolgen. Das beweist zumindest, dass die Probleme mit dem EPR nicht der wahre Grund für den Personalwechsel sind, schließlich kommt Oursel, bisher die Nummer zwei des Konzerns, direkt aus dem Reaktorgeschäft. Dass er, wie Lauvergeon, früher für sozialistische Regierungen gearbeitet hat, dementiert auch Gerüchte, Sarkozy habe jemanden loswerden wollen, dessen Netze bis nach links reichen. Oursels Spitzname Kung Fu Panda deutet einen der wirklichen Gründe an, warum gerade er, der zuvor auf keiner Liste der Favoriten auftauchte, auserkoren wurde. Der 53-Jährige mit dem leicht spöttisch wirkenden Lächeln hat mehrere Jahre als Manager des Konzerns Schneider Electric in China gelebt, dort also, wo sich der dynamischste Markt befindet und wo Areva die Konkurrenten schlagen muss.

Wichtiger als Oursels internationale Erfahrung dürfte aber der Umstand sein, dass er nicht für exzessives Selbstbewusstsein bekannt ist. Mit ihm könnte dem Élysée gelingen, was mit Lauvergeon nicht zu machen war: die Nuklearchefs des Landes zu einer Equipe zusammenzuführen. Zuvor jedoch muss Oursel die Anhänger von Lauvergeon für sich gewinnen.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unterwww.zeit.de/audio