Lukas ist auf der Suche nach der perfekten Location für den Abi-Ball. Das nächste Angebot klingt vielversprechend, es soll auf einer Burg sein. Im Ballsaal ist Platz für 500 Leute, das Ambiente ist edel-romantisch. Das Abitur steht für den 18-Jährigen zwar erst in einem Jahr an, trotzdem ist er mitten in der Planungsphase. Wer sich nicht rechtzeitig kümmere, der müsse am Ende in einer Spelunke feiern, sagt er. Beliebte Hallen seien schon fünf Jahre im Voraus ausgebucht. Er fände es toll, »wenn das mit der Burg klappen würde«. Die Räumlichkeit ist zwar rund 17 Kilometer entfernt von der Gesamtschule Rheydt-Mülfort in Mönchengladbach, aber Tine Tanamy meint, ein Shuttlebus sei kein Problem.

Tine Tanamy ist von der Eventagentur Abikonzept. Der Service: Ein Abi-Jahrgang bucht bei ihr den Abi-Ball. Die Agentur organisiert dann alles, von der Location bis zum Sitzplan, vom Buffet bis zu den Eintrittskarten. Wie viel die Schüler sich selbst einbringen wollen, zum Beispiel bei der Deko, das bleibt ihnen überlassen. Sie können sich auch dafür entscheiden, fast alle Arbeiten an die Agentur abzugeben. Dann haben die Schüler nichts weiter zu tun, als zum Friseur zu gehen und die Eintrittskarten zu bezahlen. Der Abend unter Kronleuchtern hat auch seinen Preis: Lukas’ Stufe rechnet mit rund 20.000 Euro. Und es gibt Kosten, die nicht eingerechnet sind – wie das neue Kleid, die Schuhe, der Anzug.

Die Hochschulreife ist ein lukratives Geschäft. Für Abi-Ball, Abi-Zeitung, Abi-T-Shirt und Abi-Gag werden hierzulande pro Jahrgang rund 30.000 Euro ausgegeben, so schätzt die Agentur Abistars.net aus Bochum. Rechnet man die Reisen nach Spanien oder Bulgarien mit dazu, können weit über 50.000 Euro zusammenkommen.

Deswegen haben sich Party- und Eventagenturen auf den Markt Abitur spezialisiert. Die meisten bieten die Organisation des Abi-Balls an. Viele auch die Abi-Reise oder die Vermittlung an die Druckerei für die Abi-Zeitung. Selbst der Abi-Scherz, der kreative Fingerabdruck der Jahrgangsstufe, kann gebucht werden. Er wird es aber selten. Höchstens ein Rodeobulle wird angefordert, damit wenigstens an diesem Tag einmal die Lehrer schwitzen müssen.

Die Agentur Abikonzept, bei der Lukas gebucht hat, gibt es erst seit einem Jahr, sie hat aber schon von mehr als 30 Schulen Anfragen gehabt. Auch die anderen Agenturen verzeichnen jährlich mehr Aufträge, bestätigt Max Sollmann von Abistars.net. Sein Unternehmen bietet die Organisation von Abi-Partys an. Es trägt alle Risiken, die Schüler erhalten dafür nur einen Teil der Einnahmen. Für sie ist der Service ansonsten kostenlos. »Ich weiß, wie leicht man sich bei der Planung einer Großveranstaltung verkalkulieren kann«, sagt er. »Manche Klassen haben schon Brutto und Netto verwechselt. Deswegen geben sie die Verantwortung lieber ab.« Das Geld sitzt locker, denn das Abitur war über Jahre das herbeigesehnte Ziel der Schüler, und wenn viele Eltern spendabel sind, ziehen die anderen nach. Schließlich will niemand derjenige sein, an dessen Geiz die große Party scheitert. Auffällig bei dem Trend ist dabei nicht nur der Preis, den die Abiturienten zu zahlen bereit sind, sondern auch die Exklusivität der Wünsche.

»Der DJ aus der Parallelklasse, das reicht einfach nicht mehr«, sagt Max Sollmann von Abistars.net, »es muss professionell sein. Am besten noch Flatrate-Trinken dazu. Die Schüler haben oft eine verzerrte Wahrnehmung von dem, was möglich ist.« Nicht nur bei der Party, sondern vor allem beim Abi-Ball ist Luxus gefragt. Kartoffelsalat in der Schulaula, das ist nicht genug. Die Mädchen wollen Ballkleider, die Jungs Lackschuhe. Die Ideen kommen von den Schülern, die ein Austauschjahr in den USA verbracht haben – und von dem prom schwärmen, dem glamourös-geschniegelten Abschlussevent der Highschools.

Ein solches Ereignis schwebt auch vielen in Lukas’ Stufe vor. Der Schüler hat schnell gemerkt, dass die Organisation des Abi-Balls eine große Verantwortung mit sich bringt. Deswegen hat seine Stufe das »Deluxe-Rundum-Sorglos-Paket« bei der Agentur Abikonzept gebucht. Auf das Angebot ist er über einen Flyer gekommen, der an der Schule auslag. Die Agentur kümmert sich nicht nur um den roten Teppich, sie übernimmt auch die Gema-Gebühren und die Versicherung, die ganzen Formalitäten. »Alles Sachen, an die wir nicht gedacht haben«, sagt Lukas.