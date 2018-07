DIE ZEIT: Herr Soiron, wie war die Bilderberg-Konferenz in St. Moritz, an der einige der einflussreichsten Menschen der Welt teilgenommen haben?

Rolf Soiron: Ungemein intensiv und dicht. Und da die Regel "Die Gespräche gehen nicht nach draußen" gilt, waren die Debatten klar und offen.

ZEIT: Sie sind Verwaltungsratspräsident von Holcim und Lonza, Vorstandsmitglied von Economiesuisse, Stiftungsratspräsident von Avenir Suisse und Mitglied des Rates des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz. Das macht Sie zu einem der mächtigsten Wirtschaftführer der Schweiz.

Soiron: Mächtig? Ich bleibe lieber auf dem Teppich.

ZEIT: Auf der Teppichetage, ja. Sie haben eine bürgerliche Karriere hinter sich. Sie waren CVP-Großrat in Basel, sie hatten wichtige Stellungen bei Sandoz und anderswo inne. Sie haben sich aber auch immer wieder gesellschaftspolitisch eingemischt, Sie engagieren sich heute sozial. Kurz: Sie waren nie nur ein Manager. Heute sind Sie 66 Jahre alt. Denken Sie manchmal, Sie gehörten einer aussterbenden Gattung an?

Soiron: Vielleicht erfährt die Verschränkung von Verantwortungen für Gemeinwohl und Wirtschaftliches ja gelegentlich eine Renaissance. Ich meine jedenfalls, das Schweizer Wirtschaftsestablishment beginnt sich zu erneuern, und teilweise durchaus erfreulich.

ZEIT: Aber das sind erst zarte Pflänzchen. Die Schweizer Wirtschaft hat ein Glaubwürdigkeitsproblem.

Soiron: Ja, derzeit gibt es oft Distanz und Gräben zwischen Wirtschaft und Gesellschaft. Das hat Gründe. Die Selektion unter den Nachwuchskräften ist hart, Professionalisierung und Verfügbarkeit sind gefragt – da bleibt kaum Zeit für anderes. Die Führungsetagen haben sich globalisiert, auch bei uns. Ich erinnere mich, wie das bei Sandoz vor 40 Jahren war: Der einzige Ausländer im Verwaltungsrat war geradezu ein Exot. In der Konzernleitung war das nicht anders. Heute gibt es Firmen, da ist das bald umgekehrt. Aber diese internationalen Kader stehen für nationale oder lokale Verantwortungen naturgemäß wenig zur Verfügung. Damit ist diese früher typisch schweizerische Verschränkung von wirtschaftlichen und öffentlichen Aufgaben wie Kultur, Politik, Soziales und Militär Geschichte geworden.

ZEIT: Man nannte das aber auch Filz. Müssen wir wieder zu ihm zurückfinden?

Soiron: Ich nenne es Verflechtung und glaube, es war – bei allen Risiken – eine Stärke. Denn sie machte vieles, was geschah, sozusagen konzentrisch. Weil heute so viel gegeneinanderläuft, wäre eine Belebung dieser Konzentrizität eine strategische Verstärkung des "Organismus Schweiz". Gewiss: Bis zur Entscheidungsfindung sollen Debatte, Auseinandersetzung, Streit die Regel sein. Ist aber der Entscheid gefallen, dann ist das der Strick, an dem alle ziehen sollen, gemeinsam.

ZEIT: Das Gegenteil geschieht. Wir haben eine Politik, die ihre Entscheide ständig widerruft oder infrage stellt. Die SVP stellt gerade einen Volksentscheid mit einer Volksinitiative gegen die Personenfreizügigkeit infrage. Warum geht die Schweizer Wirtschaft nicht konzertierter gegen eine solche Partei vor?

Soiron: Eben haben 150 Wirtschaftsführer einen Aufruf gegen diese Initiative und die Tendenz dahinter unterschrieben. Das ist deutlich, oder?

ZEIT: Das dauerte aber lang.

Soiron: Zugegeben. Aber auch Wirtschaftschefs sind normale Menschen, auch sie können peer pressure unterliegen, auch sie können vom Erfolg beeinflusst sein. Die SVP verkörperte, was gerade auch Wirtschaftschefs gerne haben: das "Senkrechte und Gerade". Doch einige beginnen zu sehen, dass nicht nur die SVP, sondern auch intelligente Köpfe wie Roger Köppel oder Markus Somm sich vieles halt doch allzu einfach machen. Überdies hat man gesehen, wie die SVP in verschiedenen Fragen der Wirtschaft recht eigentlich schadet, sei es aus taktischen Allianzüberlegungen im Parlament, sei es wegen Denkmustern, die ihr eigen sind.

ZEIT: Wie beschreiben Sie diese Denkmuster?

Soiron: Das eine ist die Intransigenz, der Widerstand gegen Kompromisse. Dazu gehört der Widerwillen der SVP gegen Differenzierungen. Dieses "Es ist alles einfacher, als ihr denkt, ihr müsst nur darauf beharren!" ist eine Versuchung für viele Menschen, im bürgerlichen und im linken Lager. Ein solches Denkmuster ist, immer wieder die Einwanderung zur Wurzel allen Übels zu machen.Allerdings glaube ich, dass damit unserem Land etwas verloren geht, was immer noch konstituierend ist oder es sein sollte: die dauernde Suche nach Schnittmengen, die den Lagern gemeinsam sind und darum breite Akzeptanz finden können.