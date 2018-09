Wie bitte, Uster? Ja, Uster. Eine Stadt, dreizehn Kilometer entfernt von Zürich. Eine einzige Verkehrsampel hat Uster im Palmarès, dafür kunstvollste Verkehrskreisel-Landschaften und insgesamt zehn Bahnübergänge, die pro Stunde 40 Minuten lang geschlossen sind. Uster ist... Uster eben. Es kann nichts dafür.

Wer nach Uster will, muss nach Uster wollen. Zumal an dem Tag, an dem in Basel die Art, die größte Kunstmesse der Welt, zu Ende geht. Doch wenn die Zürcher Unternehmer Bechtler zum Lunch bitten, ist Basel Provinz – und Uster das Mekka der hiesigen Kunstszene.

"Nein, keine Fotografen!" Thomas W. Bechtlers Antwort lässt keine Frage offen: Ein Familientreffen ist ein Familientreffen ist ein Familientreffen. Im Pavillon des maßgebenden Schweizer Industriearchitekten der Nachkriegszeit, Roland Rohn, will man unter sich bleiben. Am Sitz der Familienholding, im Park der Sammler und Stifter, werden drei Exponate von Weltgeltung eingeweiht, und wer an der Familientafel jetzt noch keinen Platz hat, wird lange stehen bleiben.

Gefeiert wird der Moosfelsen von Fischli/Weiss, fünf Meter hohe Tuffsteine, die sich allmählich mit grünem Pelz überziehen. Zelebriert wird die Heimholung des riesigen Cube von Sol LeWitt, der nach 25-jähriger Odyssee durch die Schweiz hier endlich eine Heimat findet; und man eröffnet Tadashi Kawamatas Brücke Drift Structure, die eine Bande Biber verantwortet zu haben scheint. Schwemmholz in einem weiten Bogen absichtsvoll absichtslos zu einem Steg über den Weiher geschichtet.

Wer als Sammler, Künstler, Kurator dabei ist an diesem Mittagessen, der hat es geschafft. Und hätten sich die Bänke gebogen unter dem versammelten Kunstvermögen, gewundert hätte sich niemand. Kaspar M. Fleischmann zum Beispiel ist hier, der Pionier und Prediger der Fotokunst in Europa. Er ist ursächlich dafür verantwortlich, dass an der Art Basel ein eigener Sektor für Fotografie eingerichtet wurde; gegenwärtig stürzt er sich mit lodernder Energie, seinen Beziehungen und seinem Geld in die verdienstvolle Aufgabe, an der Universität Zürich einen Lehrstuhl für Fotografie zu etablieren.

Bice Curiger ist da, die aktuelle Biennale-Herkulin, und auch das wundert keinen. Sie ist mit den Gastgebern befreundet, gemeinsam hat man die Fotosammlung der Firma aufgebaut. Die Zellweger Luwa AG-Fotokollektion liest sich wie ein Kompendium der Gegenwartskunst, ist überhaupt eine der besten Sammlungen konzeptueller Fotografie, und von Ende Juni an ist sie im Kunstmuseum Bonn zum ersten Mal ausgestellt. Nebst Curiger dafür verantwortlich sind die Verlegerin Cristina Bechtler sowie Ruedi Bechtler. Und wer Ruedi Bechtler sagt, der meint das Hotel Castell in Zuoz. Bechtler ist der Künstler-Hotelier, der das Unterengadin als Kunstmekka salonfähig gemacht hat, nicht nur, aber auch durch diese einmalige Hotel-Kunst-Initiative. Er hat das Castell zu seinem Privatmuseum umgebaut und als Kunstlabor geadelt, Pipilotti Rist und viele andere haben hier Träume und Räume verwirklicht.

Bice Curiger in Uster? Mit ihr hält die Grandezza von Venedig Einzug im hohen Pavillon von Rohn an diesem Tag, der eher im Zeichen des Gummistiefels steht denn des High Heels. Es regnet, und die Kunstwerke der Bechtlers wollen im naturnassen Gelände gesucht, gefunden und bewundert werden. Morgen wird Curiger die belgische Königin durch das venezianische Arsenale führen, wird ihr erklären, wieso Tintoretto modern sei, heute klebt Morast an ihren Schuhen, und das Mittagessen ersteht sie am kollektiven Buffet.

Uster heißt, en famille zu feiern. Kinder toben, und der Kindsvater und Firmenleiter Thomas W. Bechtler, ein Jurist mit Harvard-Abschluss, erzählt von seiner Obsession, als Schüler Moose züchten zu wollen. Seine Künstler-Freunde, David Fischli und Peter Weiss, hätten ihm schließlich des Rätsels Lösung enthüllt: Man muss das Moos, will man es vermehren, in einem Mixer schreddern, anschließend mit Hefe vermengen – oder aber mit Bier. Wer weiß, was aus dem Unternehmer geworden wäre, wäre er mit der Alchemie bereits vor fünfzig Jahren vertraut gewesen! So ist er heute einer der wichtigsten Kunstmäzene Europas, und Fischli/Weiss, gefördert von den Bechtlers, sind Weltkünstler. Der Moosfelsen ist das Tischgespräch, und noch bevor das Buffet zur Hälfte stilvoll geplündert ist und der letzte Schlamm am Schuh getrocknet, hat Uster Basel bereits um Längen geschlagen.

Alles ist erlaubt, nur wundern, wie gesagt, soll man sich nicht. Ruedi und Thomas W. Bechtler sind mit Kunst aufgewachsen, Künstler saßen zu Hause am Tisch, und Alberto Giacometti erklärte den Kindern, weshalb seine Figuren immer kleiner werden mussten, bis sie schließlich in einer Zündholzschachtel Platz fanden. Und dass derselbe Alberto Ruedi das Prädikat eines "absoluten Auges" verpasste, ist nur ein Nebenbei. Es gehört zur Kindheitserinnerung wie die Tatsache, dass Andy Warhol die Familie Bechtler gemalt und fotografiert hat.

Denn was in Uster diesen Nachmittag geschieht, hat Tradition: Bechtler meint Mäzenatentum, und zwar seit den fünfziger Jahren. Bereits die die Unternehmerbrüder Hans C. Bechtler (1904 bis 1998) und Walter A. Bechtler (1905 bis 1994) in der ersten Generation setzten sich für die moderne Kunst in der Schweiz ein, präsentierten ihre Kunst im Unternehmen (eine Pionierleistung) und waren Sammler moderner Skulpturen (so der Heureka von Tinguely), die sie als Dauerleihgaben der Öffentlichkeit zur Verfügung stellten. Das Wichtigste: Ohne ihren Kunstwahnsinn gäbe es wohl keinen Alberto Giacometti – zumindest am Kunsthaus Zürich keine Giacometti-Stiftung und -Sammlung. Die beiden Kämpfer gewannen in den sechziger Jahren gegen enormen politischen Widerstand den legendären und lamentablen "Giacometti-Streit", in den sogar der Bundesrat involviert war: Die Stadt Zürich war gegen den Erwerb und die Rettung einer wichtigen Giacometti-Sammlung, obwohl deren Zerschlagung drohte, die Brüder waren dafür – und ersparten der Schweiz im Nachhinein eine Blamage. Ihr Sieg war ein Erfolg für die Kunstmoderne und für das Mäzenatentum in der Schweiz.

Eine Gemeinsamkeit haben Mäzene und Moose: Beides sind gute Bio-Indikatoren. Sie wachsen nur dort, wo das Klima bekömmlich ist. Und dass sie in Uster besonders gut gedeihen, dafür ist der Moosfelsen von Fischli/Weiss der letzte Beweis. Das Mooswachstum als Standortvorteil: Man muss Uster kennen, um den Zusammenhang von Natur und Kultur zu verstehen.