Karin Wolk macht ihre Arbeit gut, aber das bedeutet ihr nicht viel. Sie arbeitet in einem Callenter bei Hamburg, immer vormittags, 25 Stunden pro Woche. Wenn sie Kundenanrufe für eine Versicherung beantwortet, macht sie das mechanisch. Beim Auflegen hat sie oft schon vergessen, mit wem sie gerade gesprochen hat.

Vor ein paar Jahren war die 43-jährige Betriebswirtin noch Managerin in der Werbebranche, zuständig für Millionenetats. Sie bewohnte mit ihrem Mann ein großes Haus bei München – wenn die beiden mal da waren. »Einen richtigen Haushalt hatten wir nicht, wir waren ja immer unterwegs«, sagt Wolk. Nach der Arbeit aßen sie in Restaurants, die Wäsche brachten sie zur Reinigung, am Wochenende fuhren sie in die Berge. Karin Wolk hatte viel Geld, viel Ansehen und viel Spaß.

Heute hat Karin Wolk eine vierjährige Tochter, Kim Soe. Die Familie Wolk wohnt inzwischen im Reihenhaus in einem kinderreichen Hamburger Vorort. Die Küche mit einer Palmenstrand-Tapete und einem Esstisch in Surfbrett-Form erinnert an die Werber-Welt. Im Garten stehen ein Klettergerüst, ein Riesentrampolin und eine Schaukel. »Ich bin keine Spielplatzmama«, sagt Wolk. Eine Mutter mit Vollzeitjob wollte sie aber auch nicht sein. Arbeiten wie früher kam nach der Geburt nicht infrage. Eine Teilzeitstelle suchte sie vergeblich.

Wolk hat Arbeitgeber und Kollegen von früher angerufen, Bewerbungen verschickt, ein Weiterbildungsprogramm der Arbeitsagentur besucht und sich sogar als Praktikantin beworben, um in den Job zurückzukehren . »Ich dachte, jetzt nehmen sie mich. Unbezahlt wollte ich beweisen, was ich kann«, sagt Wolk. Stattdessen bekam sie zu hören, sie sei überqualifiziert, sie werde sich von jüngeren Chefs nichts sagen lassen – und man fragte misstrauisch, warum sie es nötig habe, sich unter Wert zu verkaufen. Seit Anfang des Jahres arbeitet die ehemalige Managerin im Callcenter. Das Geld sei nicht der Rede wert, sagt sie, es gehe um eine Aufgabe außerhalb der Familie.

Eloquent, ehrgeizig, erfahren – so stellt man sich Mütter nicht vor, die bei der Rückkehr in ihre alte Berufswelt scheitern. Genaugenommen ist von Scheitern ohnehin nur selten die Rede, wenn es um Jobs und Kinder geht . Fünf Jahre nach der Einführung des Elterngelds scheint es, als hätten alle verstanden: Mütter, die nach der Geburt schnell in den Beruf zurückkehren. Väter, die in Elternzeit gehen. Arbeitgeber, die qualifizierte Frauen hofieren . Politiker, die den Krippenausbau vorantreiben. Und macht nicht gerade Familienministerin Kristina Schröder vor, dass selbst ein politisches Spitzenamt kein Grund mehr ist, auf Kinder zu verzichten?

Man lebte lange gut damit, dass die Hausfrau in keiner Statistik auftauchte

Es gibt Zahlen, die das Gegenteil zeigen: In Deutschland haben Frauen auf dem Arbeitsmarkt so wenig zu melden wie in kaum einem anderen Land Europas. Sie sind nicht nur seltener in Führungspositionen und haben Gehälter, die stark von denen vergleichbarer männlicher Kollegen abweichen , sondern sie arbeiten auch insgesamt viel weniger. Sie sind besonders oft unterbeschäftigt, unterfordert und unterbezahlt. Offenbar gibt es eine Menge Karin Wolks und nur wenige Kristina Schröders.

Zwar liegt Deutschland beim Anteil der Frauen an allen Berufstätigen in Deutschland europaweit in der Mitte. Aber nur die Hälfte aller erwerbstätigen Frauen hat eine Vollzeitstelle – das ist der zweitniedrigste Wert in Europa. In keinem anderen Land arbeiten weibliche Teilzeitkräfte weniger Stunden pro Woche – obwohl nach einer Allensbach-Umfrage jede dritte Teilzeit-Mutter gern mehr arbeiten würde.