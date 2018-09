Die Demonstranten bauen ihren eigenen Staat. Seit Wochen wird auf dem Syntagma-Platz in Athen, in Sichtweite des griechischen Parlaments, protestiert – gegen die Sparmaßnahmen der Regierung, gegen die Auflagen des Internationalen Währungsfonds, der Europäischen Union und der Europäischen Zentralbank. Einige Hundert Menschen harren dauernd aus, Tag und Nacht, unter ihnen viele junge. Sie haben eine kleine Zeltstadt errichtet.

Die Pharmaziestudentin Christiana hustet und blinzelt mit stark geröteten Augen – die Polizei hat Tränengas eingesetzt. Sie sitzt vor dem Erste-Hilfe-Zelt, das die Demonstranten aufgebaut haben, um bei Blessuren und Kreislaufzusammenbrüchen zu helfen. Ärzte, Krankenschwestern und Sanitäter kommen hierher, um Demonstranten zu versorgen. Die, die einen Job haben, kommen nach der Arbeit, andere haben sich Urlaub genommen. Christiana kümmert sich mit einigen anderen um das »Medikamentenlager«. Auf dem Syntagma-Platz haben sie sich eine neue Gesellschaft geschaffen. Eine bessere, gerechtere, basisdemokratische – die Republik Syntagma, in der all das funktioniert, was in Griechenland nicht funktioniert. Es gibt hier kein Geld. Jeder übernimmt Verantwortung in einer der mehr als dreißig Kommissionen und Arbeitsgruppen: Recht, Politik, Bildung, Arbeit, Essen, technischer Support, Ordnerdienst, Mediatoren, Übersetzer, ein Team, das die allabendliche Vollversammlung vorbereitet. Vangelis arbeitet in der »Essenskommission« mit und hilft dabei, etwa 500 Portionen Imbisse auszugeben. Eigentlich ist der 34-Jährige Unternehmensberater. Vor acht Monaten jedoch verlor er seinen Job. Danach musste er zu seinen Eltern zurückziehen. »Jetzt bezahle ich mit meinen 450 Euro Arbeitslosengeld die Wohnung ab, die ich mir gekauft hatte«, sagt er.

Christiana, die Pharmaziestudentin, ist 23 Jahre alt, eine junge Frau mit blonden Locken, die sich bislang eher mäßig für Politik interessiert hat. Sie trägt schwarze Chucks, eine Pilotensonnenbrille und dreht ihre Zigaretten selbst. »Ist billiger.« Ihre Lebenssituation ist »die typische Situation einer 23-jährigen Griechin«. Morgen hat sie eine Prüfung vor sich. Die wird sie schaffen, glaubt sie; dass sie in Griechenland jemals eine Arbeit finden wird, daran glaubt sie nicht. Im Augenblick bekomme man nicht mal einen Kellnerjob, sagt sie. Ihre Mutter ist Lehrerin, der Vater Apotheker. Seit einem Jahr ist die Mutter in Rente. Geld habe sie noch keines gesehen. Der Vater wartet ebenfalls seit einem Jahr auf Zahlungen von den Krankenkassen. Seine Apotheke sei gefährdet, sagt die Tochter, trotzdem unterstütze er sie, die mittellose Studentin, mit Erspartem. Wie viel Geld sie im Monat zum Leben habe? Sie fühle sich unwohl, den Betrag zu sagen.

»Wir werden doch nur verarscht. Unsere Politiker haben uns nie die Wahrheit gesagt. Warum verdient jeder studierte Berufseinsteiger nur 600 Euro? Warum lassen uns Arbeitgeber Erklärungen unterschreiben, damit wir auf eine Sozialversicherung verzichten? Wie kann es sein, dass ein Kellner für zehn Stunden Arbeit 15 Euro bekommt? Was hat das mit Würde zu tun? Mit Gerechtigkeit?« Würde, Gerechtigkeit, Verrat, Stolz, Demokratie – es fallen dieser Tage die ganz großen Worte auf dem Syntagma-Platz, wenn die Leute über ihr Land sprechen.

Man sieht Plakate gegen Merkel und Sarkozy, sogar eines mit einem Hakenkreuz, das aus den Sternen der Europaflagge besteht. Doch in erster Linie richtet sich der Zorn gegen die eigene politische Klasse. Die Griechen suchen nicht einfach nach einem äußeren Sündenbock, zumindest nicht nur. Sie sagen: Unsere Politiker haben uns an den Abgrund gebracht, sie haben die Demokratie abgeschafft. Und sie sagen auch: Wir haben diese Diebe und Verräter vierzig Jahre lang gewählt. Der Protest gilt nicht zuletzt den eigenen Dämonen: Egoismus, Materialismus, dem unkritischen Konsum, der Betrügerei. »Unsere eigene Mentalität ist das Problem. Wir haben keine Werte, kein Interesse am Mitmenschen und lassen uns den ganzen Tag von dem Müll im Fernsehen berieseln«, sagt Despina. Sie ist 29 Jahre alt, hat in Newcastle und London Psychologie studiert – und ihr erster Job ist es, seit etwa drei Wochen Demonstranten psychologisch zu betreuen.

Auch sie ist Freiwillige und Demonstrantin zugleich. Despina sieht nicht gerade aus wie die typische linke Globalisierungskritikerin: schwarzes Kleid, modische Sonnenbrille, lange, gepflegte Haare, lackierte Nägel. Sie zeigt, dass der Protest auch bei der oberen, zufriedeneren Schicht angekommen ist. Anders als die Pharmaziestudentin Christiana gehörte Despina bislang eher zu den Gewinnern der Gesellschaft. Ihre Familie ist wohlhabend, sie konnte ihr ein Studium im Ausland ermöglichen. »Aber ich habe noch nie in meinem Leben gewählt. ›Wie kann das sein, dass ich ständig shoppen gehe, aber nie zu einer Wahl?‹, habe ich mich irgendwann gefragt, als das alles hier losging. Und mir wurde klar: Weil es immer dieselbe Scheiße war, nur der Gestank änderte sich. Ich wollte denen da«, sie blickt hinüber zum Parlamentsgebäude, »nicht auch noch die Genugtuung geben und zur Wahl gehen.« Eine wirkliche Alternative habe es ja nie gegeben, wenn vierzig Jahre lang immer dieselben zwei Politikerdynastien herrschten, die Sozialisten und die Konservativen von der Nea Dimokratia. »Wir wollen endlich echte Demokratie mit einer echten Wahl.«

Und so nennt sich die Syntagma-Bewegung, die keinen Kopf und keinen Entscheider, sondern ganz viele Entscheider hat: Real Democracy. Die meisten auf dem Platz verstehen darunter ein basisdemokratisches System. Wie das funktionieren soll, wie man da zu schnellen Entscheidungen gelangen soll? »Das werden wir dann sehen, wenn erst einmal die Verbrecher weg sind«, sagt Despina.