Das ist kein kleiner Hecht! Der ist größer als alle, die wir heute hatten!« August-Walter Thiemann, genannt Auwa, deutet auf die Spitze seiner Angel. Sie zuckt durch die Luft, wackelt wie ein Schilfrohr, mit dem der Wind spielt. »Hier!«, sagt er und überlässt mir wehmütigen Blicks die Rute, um den Schatz zu heben – schließlich ist Auwa mein Lehrer: »Hol ihn raus!« Ich kurbele. Und kurbele. Fuchtele mit der Angel, als wolle ich das Tier im Fechtkampf erlegen. »Kontakt zum Fisch behalten«, brüllt Auwa. »Wenn die Schnur durchhängt, macht das Biest sich los!« Leider scheint der Hecht ihm besser zuzuhören als ich. Die Schnur erschlafft für einen Moment. Und als ich sie wieder straffen will, da ist er schon weg, unser Riesenfisch. »So ein schönes Tier«, jammert Auwa, das Gesicht theatralisch in den Händen vergraben, »und du verlierst es!«

Ein Naturtalent darin, dicke Fische an Land zu ziehen, bin ich wohl nicht. Ein paar Tage ausprobieren, wie das so ist, zu angeln – das will ich trotzdem. Früher galt der Sport als Passion betagter Herren: Mit ihren Ruten hockten sie an Tümpeln und verschwendeten, so schien mir immer, ihre letzten, kostbaren Jahre an ein paar glibberige Fischlein. Und wirkten dabei auch noch seltsam entspannt.

Heute dagegen ist Angeln im Trend: Angler schreiben Kolumnen und haben eigene Fernsehshows – auch Auwa moderierte eine Sendung auf dem Spartensender DMAX und war vor Kurzem bei Stefan Raabs TV total zu Gast. Und, das ergab eine Studie des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei, 3,3 Millionen Deutsche angeln in ihrer Freizeit: betagte Herren, aber auch Teenies. Arbeitslose genauso wie Topmanager oder Promis wie Miroslav Klose.

»Du musst mit dem Köder einen kranken, schwachen Fisch imitieren«

Klicken Sie auf die Karte, um sie zu vergrößern.© ZEIT-Grafik

Um es mit diesem Sport einmal zu versuchen, ist die Mecklenburgische Seenplatte ideal. In Mecklenburg-Vorpommern muss man als Tourist nicht wie in den meisten Bundesländern eine Prüfung für den Fischereischein ablegen, sondern kann einen befristeten kaufen. Im Internet fand ich dann Auwa – braun gebrannt, Stirnband um die schulterlangen Haare, ein Winnetou in Gummistiefeln mit Abenteurer-Vita. Als Kind wurde er immer wieder beim Schwarzangeln erwischt, bis ein Richter ihn dazu verdonnerte, den Fischereischein zu machen. Nach der Schule arbeitete er als DJ, Werbefotograf, Eventmoderator; bot auf einem Kutter Angeltouren an. Heute gibt er hauptberuflich Angelseminare, vom Fliegenfischen in Österreich bis zur Jagd auf mehrere Meter lange Marline in Kenia. »Willst du passiv oder aktiv angeln?«, fragte er am Telefon. Also am Ufer sitzen und warten, bis die Fische herkommen? Oder sie selber suchen gehen? Ich hatte keine Ahnung, darum buchte ich beides.

Jetzt tuckern wir auf einem kleinen Boot über den Kölpinsee, 45 Kilometer westlich von Neubrandenburg. Das Wasser schwoft mit uns, die Sonne versilbert die Kämme der kleinen Wellen. Am bewaldeten Ufer singt ein Kuckuck sein Schluckauf-Lied. Ein Bild des Friedens – doch wir sind auf der Jagd. »Beim Aktivangeln ist man ständig in Bewegung«, sagt Auwa, »und versucht, die Fische aufzuspüren.« Die Fährte unserer Beute nehmen wir mit Echolot und GPS auf. So findet Auwa die Stellen, an denen der Grund des Sees eine Stufe nach unten macht: »Dort rieseln Pflanzenreste, tote Insekten und anderes Futter herab. Deshalb sind da viele kleine Fische – und das lockt Raubfische an.« Auf die wiederum haben wir es abgesehen. Genauer gesagt: auf Hechte. »Sie werden bis zu eineinhalb Meter lang«, schwärmt Auwa. »Wir Angler lieben sie, weil sie starke Kämpfer sind und man sich ein schönes Ziel setzen kann: die magische Metergrenze zu knacken.«

Angeln Mecklenburg Infobox Angelguiding Auwa Thiemann (Tel. 04330/858 oder 0173/2104106, www.angeln-mit-auwa.de) unterrichtet Kinder und Erwachsene, Einzelpersonen und Gruppen in allen Angelstilen – vom Fliegenfischen in Österreich über Hechtangeln an der Müritz bis zur »Big Game«-Jagd auf den Bahamas. Dreitägige Wochenendkurse in kleinen Gruppen ab 275 Euro pro Person plus Anreise und Übernachtung. Anfänger buchen ein Einzelcoaching für 300 Euro/Tag plus Anreise, Übernachtung, Erlaubnisscheine und Boot. Unterkunft Das »Haus Kölpinsee« (Tel. 03991/1825960 oder 0177/2166429, www.haus-koelpinsee.de) liegt nahe dem Luftkurort Waren (Müritz) einsam im Wald und ist das einzige Gebäude am Ufer des Kölpinsees. Der Radfernweg Berlin–Kopenhagen führt direkt an der Pension mit Restaurant vorbei. Die Gäste können Ruderboote ausleihen und ihren Fang in der Küche für den Transport nach Hause schockfrosten lassen – beides kostenlos. DZ ab 58 Euro, Apartment ab 68 Euro, beides inkl. Frühstück. Literatur In dem neuen Ratgeber »Angeln mit Auwa« (Franckh-Kosmos Verlag, 19,95 Euro) erläutert Auwa Thiemann Techniken und Kniffe in unterhaltsamer Sprache. Beim Zubereiten der Beute hilft »Fish ’n’ Fun: Kochen und Angeln« (Walter Hädecke Verlag, 24,90 Euro). Das Buch enthält neben Auwas Angeltipps auch zahlreiche Fischrezepte des TV-Kochs Steffen Sonnenwald.

Über einer Bodenkante machen wir halt; und mit lässigem Schwung wirft Auwa seine Angel aus, an der ein farbiges, mit Haken besetztes Plastikfischchen hängt. Mit kaum hörbarem Platschen versinkt der Köder weit entfernt im See. Bei meinen ersten Versuchen fliegt er hingegen fast senkrecht nach oben und donnert mit viel zu viel Schwung dicht neben dem Boot ins Wasser. Auwa zuckt zusammen: »So hauen alle Fische ab!« Wir holen die Schnüre wieder ein. »Du musst versuchen, mit dem Köder einen kranken, schwachen Fisch zu imitieren – also leichte Beute«, sagt Auwa, »Spinnfischen nennt man das.« Er hält die Rutenspitze knapp übers Wasser und macht damit beim Kurbeln ruckartige Bewegungen, sodass das Plastikfischchen taumelt.

Vielleicht sieht dieses Marionettentheater für das Unterwasserpublikum eher nach Trunkenheit als nach Schwäche aus. Jedenfalls tut sich nichts. Nach einiger Zeit weitet Auwa unser Jagdgebiet aus: Er lässt den Motor an und pirscht mit dem Boot kreuz und quer über den See, immer entlang der Kanten, die ausgeworfenen Köder hinter uns herziehend. Plötzlich wippt meine Rutenspitze nicht mehr im Motortakt, sondern wird von einer fremden Kraft gezogen. Schnur einholen!