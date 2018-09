Mariss Jansons liebt die Oper über alle Maßen, denn er ist innig mit ihr aufgewachsen. Sein Vater war ein bekannter Dirigent, seine Mutter Sängerin, und die frühe Kindheit, so erzählt er, verbrachte er im Opernhaus seiner Geburtsstadt Riga. Insbesondere die Werke des russischen Repertoires haben sich tief in sein Gedächtnis eingebrannt. Heute ist Jansons selbst ein berühmter Dirigent. Aber für seine große Leidenschaft hat er nur wenig Zeit. Mit dem Concertgebouworkest Amsterdam und dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks leitet er zwei Konzertorchester, und allenfalls einmal pro Spielzeit gestattet er sich einen Ausflug in den Orchestergraben. Jansons Operngastspiele sind deshalb Feiertagstermine im Premierenkalender. Vor fünf Jahren etwa leitete er in Amsterdam eine phänomenale Neuproduktion von Dmitrij Schostakowitschs Lady Macbeth von Mzensk, seine für das letzte Jahr geplante Carmen an der Wiener Staatsoper musste er wegen Krankheit absagen. Jetzt hat er in Amsterdam am Pult seines Concertgebouworkest Tschaikowskys Eugen Onegin dirigiert – und wieder war vom ersten bis zum letzten Ton zu vernehmen, wie nahe ihm die Gattung Oper ist und wie er sich geradezu für sie verzehrt.

Was da aus dem Orchestergraben heraufflutet, ist eine Musik, die hoch bewusst und detailgenau erarbeitet ist, sich aber dennoch ganz frei und ungebunden dem Sog der Emotionen überantwortet. Jansons Interpretation lebt von einer sagenhaften Großzügigkeit in Klang und Phrasierung. Er malt die folkloristischen Chorszenen in warm leuchtenden Farben aus und spürt düster den todesdräuenden Unterströmen in der Partitur nach. Er gibt Tschaikowskys Streicherkantilenen eine betörende Sehnsuchtstiefe mit auf ihren Weg und öffnet den Figuren weite Seelenräume. Dabei träumt er sich mit einer gewissen, die Intensität steigernden Trägheit durch das Stück. Es liegt etwas Lastendes über dem Abend, eine slawische Melancholie, die feinfühlig changiert zwischen dem resignativen Fügen in die niederdrückende, unabänderliche Wirklichkeit und lodernder Flucht ins Irreale.



Davon handelt Tschaikowskys Stück – wie die großen Gefühle der Helden an der Realität des Lebens zerschellen, wie wahre Liebe nur löwenzahngleich in den Fugen einbetonierter Verhältnisse zu blühen vermag, darin freilich tief wurzelnd und mächtig austreibend. Es ist die tragische Asymmetrie der Opernliebe: Das jugendlich schwärmerische Landei Tatjana legt dem gelangweilten Großstadt-Dandy Onegin ihr Herz zu Füßen, aber er weist sie zurück. Als er sich seiner Empfindungen für sie besinnt, hat sie längst eine Vernunftehe mit einem Fürsten geschlossen, die sie nicht mehr aufzugeben bereit ist. Und so findet die ganze Liebe nur im vergeblichen Wünschen statt, in schönem Gesang und aufgewühlten Orchesterklängen.