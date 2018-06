Der schlaksige Mann am Rednerpult ist nervös. Er stockt, verhaspelt sich, muss neu ansetzen. Er ist nicht gewohnt, vor Mitarbeitern zu sprechen. Ungewohnt sind auch die Sätze, die in seinem Manuskript stehen: "Wir wollen keine Negativschlagzeilen mehr. Wir wollen nicht mehr der Buhmann für Deutschland sein." Und weiter: "Um unseren Verkauf nachhaltig zu befeuern, müssen wir auch unser Arbeitgeber -Image verbessern."

Dass die Technik zunächst nicht funktioniert, ist Zufall. Aber als die neuen "Führungsgrundsätze" schließlich doch für alle sichtbar an die Wand gebeamt werden, stellt man sich vor, dass dem Redner die Hand bei der Bedienung des Computers gezittert hat. "Wir leben vor, was wir einfordern", lesen die Bezirks- und Vertriebsleiter. "Wir bedenken die Wirkungen unserer Entscheidungen" und "Wir motivieren durch Lob und Kritik und sind selbst offen für Kritik".

Der Redner heißt Lars Schlecker. Er ist der Sohn von Anton Schlecker, dem vielleicht umstrittensten Firmenchef Deutschlands. Was er an diesem Nachmittag in die Firmenzentrale im schwäbischen Ehingen macht, ist Teil einer kleinen Revolution.

Der 39-Jährige und seine zwei Jahre jüngere Schwester Meike sind die Gesichter eines sich geläutert gebenden Drogerie-Discounters. Das Bild von Schlecker, der Filialmitarbeiter mit Überwachungskameras bespitzeln lässt, unter Tarif bezahlt, Abmahnungen und Kündigungen schreibt und der Bundesarbeitsministerin als Anlass für eine "Lex Schlecker" gegen den Missbrauch von Zeitarbeit dient, soll aus dem Gedächtnis der Öffentlichkeit getilgt werden. Stattdessen will sich das Unternehmen als hell, freundlich und zuvorkommend gegenüber Kunden und Beschäftigten präsentieren. "Das wird ein langer und steiniger Weg", weiß Lars Schlecker. "Wir sind bereit, ihn zu gehen."

"Bei uns wird aus einer Mücke schnell ein Elefant"

Dass nicht der Firmengründer, sondern seine Kinder den proklamierten Wandel verkörpern, ist schon aus optischen Gründen eine kluger Schachzug. Meike und Lars sind beide schmal, ein bisschen blass und nur mittelgroß. Fast zerbrechlich wirken sie, Meike mit ihren blonden, glatt über die Schultern fallenden Haaren, Lars mit seinem widerspenstigen braunen Wuschelkopf und der Nickelbrille, die ihm beim Reden auf die Nasenspitze rutscht. Wie Menschenschinder sehen diese jungen Leute wirklich nicht aus. Auch wenn sie bereits seit rund zehn Jahren in der Firma mitarbeiten und die Auswüchse der Vergangenheit zumindest tolerierten.

Zum Treffen in einem Schlecker-Markt in Allmendingen fährt Meike im schwarzen Porsche vor. Sie hat, im Gegensatz zu ihrem Bruder, die Vorliebe ihres Vaters für schnelle Autos geerbt. "Porsche war schon als Kind mein Lieblingsauto", sagt sie lächelnd und hebt leicht die Schultern, als wolle sie sagen: So bin ich halt, ich kann nicht anders. Wenn sie dann aber in ihrem schlichten schwarzen Hosenanzug und auf flachen Schuhen in den Laden eilt und den Verkäuferinnen die Hände schüttelt, wirkt das so unprätentiös, als sei sie nicht die Milliardärstochter und Juniorchefin, sondern eine Angestellte, die mal eben nach dem Rechten sieht. Und zwar so, wie es ihr Bruder den Vertriebs- und Bezirksleitern eingebläut hat und wie es in den Broschüren steht: mit "Respekt und Höflichkeit".

Selbstgeißelung sollte niemand erwarten. Viele der negativen Berichte seien einfach falsch gewesen, sagt Lars Schlecker. "Bei uns schaut jeder genau hin, da wird aus einer Mücke schnell ein Elefant", klagt seine Schwester über das Ausbeuter-Image der Firma. "Dabei machen wir hier so viele tolle Dinge." Und jede Abmahnung versichert sie, werde zweimal daraufhin überprüft, ob sie gerechtfertigt sei.

230 Millionen Euro nimmt Schlecker für ein neues Firmenkonzept in die Hand, das, wie hier in Allmendingen, die Wende bringen soll. Der Markt in der 4.500-Seelen-Gemeinde war einer der ersten, bei dem draußen der in harte Versalien gestanzte Firmenname durch einen weichen, runden Schriftzug ersetzt wurde. Drinnen wich der typische Schlecker-Muff breiteren Gängen, an Sonnenlicht erinnernder Beleuchtung, nur noch halbhohen Regalen und bunten Piktogrammen. Die Bildchen weisen den Kunden den Weg von der "emotionalen Zone" mit Kosmetik zur "rationalen Zone" mit Haushaltsartikeln und Tierfutter.