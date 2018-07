DIE ZEIT: Professor Köller, vor drei Jahren schnitt Sachsen beim Pisa-Test als bestes Bundesland ab . Eine späte Bestätigung der DDR-Schule?

Olaf Köller: So weit würde ich nicht gehen – aber es war sicher richtig, nach der Wende ein zweigliedriges Schulsystem beizubehalten. Inzwischen hat sich ja auch in westdeutschen Ländern die Einsicht durchgesetzt, dass es sinnvoll ist, Haupt- und Realschule zusammenzulegen. Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt hatten diese Fusionierung vorweggenommen. Davon profitieren sie jetzt.

DIE ZEIT: Die Pisa-Studie 2008 galt vor allem den naturwissenschaftlichen Fächern. Kam das Sachsens Schülern zugute?

Köller: Der Fokus des DDR-Unterrichts auf Mathematik und Naturwissenschaften ist bis heute erhalten geblieben. Zwar orientierte man sich nach 1989 an westdeutschen Lehrplänen, aber die Lehrkräfte setzten ihren gewohnten Unterricht oft fort. Wir können aber nicht empirisch nachweisen, dass der anspruchsvolle naturwissenschaftliche Unterricht in der DDR tatsächlich der Grund für das gute Abschneiden Sachsens bei Pisa ist.

DIE ZEIT: Gibt es negative Spätfolgen?

Köller: Der jüngste Ländervergleich zeigt, dass die Englischkenntnisse der sächsischen Schüler deutlich schlechter sind als die im Westen. Das liegt vermutlich daran, dass Englisch als Fremdsprache in der DDR eine untergeordnete Rolle spielte. Nach der Wende gab es dann zu wenige qualifizierte Lehrkräfte.

DIE ZEIT: Werden sich diese Unterschiede einebnen, wenn die letzten DDR-Lehrer pensioniert sind?

Köller: Die fremdsprachlichen Defizite verschwinden mit der Zeit. Ich gehe aber davon aus, dass die starke naturwissenschaftliche Tradition auch an nachwachsende Lehrkräfte weitergegeben wird.

DIE ZEIT: Hält Sachsen seinen Spitzenplatz?

Köller: Das Land koordiniert sich stark mit Bayern und Baden-Württemberg, die traditionell hohe Schulstandards haben. Setzt Sachsen sich weiterhin so hohe Ziele, hat es gute Chancen, auch in Zukunft an der Spitze zu bleiben.