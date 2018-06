Wir führen heute die Vorbereitung auf den in Nr. 28 beginnenden ZEIT-Scrabble-Sommer fort. Wie Sie der Lösungsangabe entnehmen können, spielten in der Vorwoche weder LAUS noch INNE bezüglich des Topwortes eine Rolle. Stattdessen trug ein Mauerwerk zu den knapp 80 Punkten bei; immerhin mussten gleich vier Buchstaben an bereits platzierte angelegt werden.

Gerald Illing, der uns die Aufgabe zur Verfügung stellte, hat die Partie fortgeführt – das Prozedere ist also identisch mit dem Aufbau des Scrabble-Sommers, der ja ebenfalls Zug um Zug wächst.

Heute nun liegt mit dem Y ein Hochkaräter auf dem Bänkchen, garniert wird das Ganze durch eine attraktiv anmutende Buchstabenmischung samt Blankostein. Mit MY, NY oder RYE lassen sich, wird das Y ans erste E von ENTENTE angelegt, ganz einfach mehr als 30 Punkte erzielen. Das sollte Ihnen aber mitnichten reichen.

Denn: Wie lautet der Zug, der in dieser Situation fast 100 Punkte bringt?

Das Rätsel als PDF "

Lösung aus Nr. 25:

Insgesamt 79 Punkte brachte die ENTENTE auf J6–J12

Es gelten nur Wörter, die im Duden, "Die deutsche Rechtschreibung", 25. Auflage, verzeichnet sind, sowie deren Beugungsformen. Scrabble-Regeln im Internet unter www.scrabble.de