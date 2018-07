Es gibt gleich zwei plausible Begründungen, warum es besser ist, nicht auf das Tablett mit den Tassen zu schauen, das man sicher durch den Raum balancieren will. Erstens: Wir schauen auf den Flüssigkeitsspiegel, und der schwankt unweigerlich beim Gehen.

Unser Gleichgewichtssinn nimmt aber an, dass die Oberfläche des Kaffees horizontal ist, und macht eine entsprechende Korrekturbewegung. Die erreicht dann genau das Gegenteil des erwünschten Effekts, und der Kaffee schwappt über.

Die zweite Begründung gilt auch für Balanceakte, bei denen keine Flüssigkeiten im Spiel sind. Nach ihr ist es auch gar nicht so wichtig, wohin man schaut. "Es kommt eher darauf an, worauf man seine Aufmerksamkeit richtet", sagt Gabriele Wulf, Bewegungsforscherin an der University of Nevada in Las Vegas. "Generell führt ein ›externer‹ Fokus, der auf das angestrebte Bewegungsergebnis gerichtet ist, zu genaueren und effizienteren Bewegungen als ein ›interner‹ Fokus, der auf die Körperbewegungen selbst gerichtet ist."

Mit anderen Worten: Wer sich etwa darauf konzentriert, dass Hand und Arm im richtigen Winkel gehalten werden, der versagt eher als jemand, der nur das Ziel im Kopf hat, den Kaffee heil durch den Raum zu bringen.

Das ist in den letzten Jahren in vielen Experimenten gezeigt worden, mit gesunden Menschen wie mit Parkinson-Patienten. Komplexe Bewegungen vollführen wir eben nicht dann am besten, wenn wir jeden Muskel bewusst und en detail steuern, sondern indem wir den unbewussten motorischen Routinen vertrauen, die unser Körper gelernt hat. Das sieht auch eleganter aus.

