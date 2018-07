DIE ZEIT: Frau Neid, gibt es jemanden, mit dem Sie gerade gerne tauschen würden?

Silvia Neid: Nein. Mit wem auch?

DIE ZEIT: Vielleicht mit Ihren Spielerinnen.

Neid: Ach so. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen.

DIE ZEIT: Sie beneiden Ihre Spielerinnen in keinem Moment um das Eröffnungsspiel in Berlin?

Neid: Nein. Meine Zeit als Spielerin war toll, aber ich bin jetzt schon seit 1996 Trainerin. Es gefällt mir, Taktiken auszutüfteln. Zu überlegen: Wie spielen wir am besten gegen den Gegner? Welche Aufstellung ist sinnvoll? Wie stelle ich die Mannschaft ein? Das finde ich sehr, sehr interessant.

DIE ZEIT: Es soll aber Leute geben, die gerne mit Ihnen tauschen würden. Bernd Schröder, der Trainer des 1. FFC Turbine Potsdam, hat über die zweimonatige Vorbereitungszeit Ihrer Mannschaft gesagt: "Silvia Neid hat Bedingungen, von denen Jogi Löw nur träumen kann."

Neid: Also erst mal waren es nicht zwei Monate, sondern 47 Tage, inklusive An- und Abreise. Und da kann man auch Frauen- und Männerfußball nicht vergleichen. Ich fände es ja toll, drei Wochen vor dem Eröffnungsspiel sagen zu können: Okay, jetzt machen wir ein bisschen Taktiktraining, und dann spielen wir eine grandiose WM. Oder glauben Sie, für mich ist das ein Zuckerschlecken, so lange mit meinen Spielerinnen zusammen zu sein?

DIE ZEIT: Sagen Sie es uns.

Neid: Natürlich macht mir die Arbeit Spaß, aber es hat ja einen Hintergrund, dass wir uns vorbereiten: Wir wollen so lange wie möglich im Turnier bleiben. Die Nationalspielerinnen sind die Besten, aber sie können in der Liga nicht auf dem gleichen Niveau trainieren wie bei mir. Bei den Männern spielen in der Bundesliga nur Vollprofis. Aber viele, die mit meinen Spielerinnen in den Vereinen auf dem Platz stehen, arbeiten acht Stunden am Tag und gehen vielleicht drei- oder viermal die Woche nach Feierabend zum Training. Dass dadurch eine große Leistungslücke entsteht, ist doch klar. Die versuchen wir zu schließen.

DIE ZEIT: Wie haben Sie es geschafft, seit dem ersten Lehrgang im April die Begeisterung in der Mannschaft aufrechtzuerhalten?

Neid: Das war nicht nötig. Meine Spielerinnen sind intelligente Frauen, die sich auf ein Turnier total konzentrieren. Natürlich ist das Kribbeln, die Aufregung noch größer, weil wir zu Hause spielen.