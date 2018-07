Seit dem 10. März versuchen wir im Politikteil der ZEIT, Politik von einer anderen Seite und auf andere Art wahrzunehmen. Elf Lyrikerinnen und Lyriker verfassen eigens für die ZEIT Gedichte, sie zeigen uns ihre Sicht auf die Politik. Mal schreiben sie unabhängig von den Ereignissen, mal gehen sie direkt auf politische Erlebnisse ein. Womit wir anfangs nicht gerechnet hatten, das ist die Fülle und Dichte der Ereignisse, wie wir sie seit Anfang dieses Jahres erleben. Die Gedichte wurden dabei häufig sehr aktuell, einige am Tag nach politischen Entscheidungen oder nach Katastrophen verfasst. Diese Woche widmet sich Ann Cotten den Erwartungen an die (politische) Lyrik.

Ann Cotton: Angewendete Sensibilität

Wenn wird der Lyrik Rat gefragt.

Wittert sie gleich, da stimmt was nicht.

Was stimmt denn nicht? Der Ton behagt

ihr nicht. Was wollt ihr von mir wissen?

Was Deutschland wird besorgen müssen.

Z.B.. Ergreifend. Oder schlicht.

Am besten beides. He he he.

Wir respektieren deinen Schmäh.

Die Lyrik scheißt auf die Vorsícht.

Mit Aufstieg rechnet eh sie nicht.

Ihr fragt, was nötig ist? Was sonst ist Politik?

Wurde es nicht schon längst gesagt?

Das Abkratzen der Oberschicht.