Diese Woche trifft der Bundestag die wichtigste bioethische Entscheidung dieser Legislaturperiode. Nach fast zwei Jahrzehnten Diskussion wollen die Abgeordneten die Präimplantationsdiagnostik (PID) per Gesetz regeln . Lange Zeit hielt man dieses Verfahren in Deutschland für verboten. Betroffene Paare reisen deshalb nach Belgien, Spanien oder Tschechien, wo der Gentest an Embryonen erlaubt ist. Genau vor einem Jahr hatte der Bundesgerichtshof die PID jedoch für zulässig erklärt, sofern die zukünftigen Eltern unter einer schweren erblichen Vorbelastung leiden. Zuvor hatte sich ein Berliner Arzt selbst angezeigt, der eine PID bei drei betroffenen Paaren angewandt hatte .

PID-Gesetzentwürfe und Haltungen PID-Gesetzesentwürfe Bei der Entscheidung für oder gegen die Präimplantationsdiagnostik müssen sich die Bundestagsabgeordneten ihre eigenen Gedanken machen. Der sonst übliche Fraktionszwang ist aufgehoben. Zwischen drei Gesetzesvorschlägen können die Parlamentarier wählen: • Der Verbotsantrag wendet sich gegen jede »Selektion menschlichen Lebens« und möchte daher die Embryonenauswahl vollständig untersagen. Ihn unterzeichneten 192 Abgeordnete. • Der Gegenvorschlag will die PID in Grenzen zulassen, nämlich dann, wenn Eltern die Veranlagung zu einer schwerwiegenden Erbkrankheit haben oder wenn eine Tot- oder Fehlgeburt droht. Ihn haben 215 Abgeordnete in den Bundestag eingebracht. • Die wenigsten Unterstützer (nämlich 36) fand bislang ein Antrag, der zwar ein Verbot vorsieht, aber auch eine nicht rechtswidrige Ausnahme – für Eltern, die aufgrund eines Erbfehlers bereits eine Tot- oder Fehlgeburt erlitten haben. Sowohl der zweite als auch der dritte Antrag sieht vor, dass eine Ethikkommission in jedem Einzelfall über die Zulassung zur PID entscheidet. Insgesamt 179 Parlamentarier haben sich noch nicht öffentlich festgelegt. Wie sie abstimmen, ist schwer vorherzusagen. Ebenso ist unklar, wie jene Abgeordneten stimmen werden, deren Antrag in der ersten Runde die wenigsten Stimmen erhält. Die Fronten für und wider die PID verlaufen quer durch alle Parteien, wobei die FDP wohl mehrheitlich für, die Union eher gegen eine PID-Zulassung votieren wird. Meinungswandel In den bisherigen Debatten fiel auf, dass dem Verbot prominente Befürworter fehlen, beziehungsweise sich diese öffentlich wenig bemerkbar machten. Zwar sprach sich Bundeskanzlerin Angela Merkel vergangenen Herbst gegen die Embryonenauswahl aus. Seitdem schwieg sie aber. Das Gleiche gilt für Forschungsministerin Annette Schavan. Dagegen haben Vertreter des konservativen Flügels der Union wie Wolfgang Schäuble und Kristina Schröder angekündigt, für eine Zulassung zu stimmen. »Der Wunsch von Eltern, lebensfähige Kinder bekommen zu können, ist eines der konservativsten Anliegen überhaupt«, sagte etwa die Familienministerin. Ähnlich wie Schröder bezeugten mehrere Abgeordnete einen Meinungswandel. Bei der ersten Bundestagsdebatte im April beschrieb zum Beispiel SPD-Fraktionsführer Frank-Walter Steinmeier, wie ihn Gespräche mit betroffenen Paaren von seiner einst PID-kritischen Haltung abgebracht hätten. Kirche und Organisationen Fanden Gegner einer Embryonenauswahl vor zehn Jahren in Politik und Gesellschaft noch klare Mehrheiten, hat sich die Stimmung inzwischen gewandelt. Außer der katholischen Kirche tritt keine einflussreiche Organisation mehr für ein Totalverbot ein. Selbst die Protestanten sind gespalten. Dagegen hat sich der Deutsche Ethikrat für eine Zulassung der PID ausgesprochen, ebenso die Nationale Akademie der Wissenschaften und die Bundesärztekammer. Die meisten Staatsrechtler halten die PID für mit dem Grundgesetz vereinbar. Auch in der Bevölkerung spiegelt sich der Umschwung wider: Nur noch jeder Fünfte möchte die PID grundsätzlich verbieten.

Welcher der drei Gesetzentwürfe am Ende eine Mehrheit finden wird, ist noch völlig offen. Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen in dieser heiklen Debatte:

Welche Rechte hat ein Embryo?

Bei der PID werden Embryonen nach einer künstlichen Befruchtung auf genetisch bedingte Krankheiten untersucht. Klicken Sie hier für eine Infografik . Die gesunden Embryonen pflanzen die Ärzte der Frau ein, die defekten werfen sie weg. Falls Embryonen, die in diesem Stadium aus einigen Dutzend Zellen bestehen, dieselben Rechte besäßen wie ein geborener Mensch, dann müsste die PID verboten werden. Denn einen genetisch belasteten Embryo zu vernichten liefe dann auf dasselbe hinaus, wie einen behinderten Menschen zu töten.

Für diese Sichtweise spricht, dass die genetischen Anlagen jedes Individuums feststehen, sobald sich Ei- und Samenzelle vereint haben. Dann ist neues Leben entstanden, aus dem sich alle späteren Entwicklungsstadien – einem biologischen Programm folgend – bis zur Geburt quasi automatisch ergeben. Deshalb, so argumentieren PID-Gegner, gebühre dem Embryo von diesem Zeitpunkt an der volle Schutz des Grundgesetzes.

Auch für die PID-Befürworter ist der Embryo nicht wertlos. Für sie genießt der Keimling jedoch keinen absoluten Schutz, sondern nur einen abgestuften. Damit der Zellhaufen leben kann, braucht er nämlich die Mutter, die ebenfalls Rechte hat. Erst nach der Einnistung in die Gebärmutter kann der Embryo weiterreifen. Und selbst zu diesem Zeitpunkt sind die meisten Embryonen nicht überlebensfähig. Biologen gehen davon aus, dass rund 70 Prozent aller befruchteten Eizellen während der ersten Wochen wieder absterben – meist ohne dass die Frau es überhaupt bemerkt.