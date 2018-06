Vorbeugen ist in der Medizin eine Tugend. Schwere Infektionskrankheiten wie Polio oder Tuberkulose konnten durch Impfungen bei uns fast vollständig ausgerottet werden. Durch Krebsabstrich vom Muttermund und neuerdings Impfung junger Mädchen gegen HPV-Viren kann das geringe Risiko, an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken, noch einmal drastisch reduziert werden. Bluttests bei Männern lassen Prostatakrebs früh erkennen, und Mammografien zeigen Brustkrebs, bevor er ertastbar ist. Kalzium und Vitamin D verzögern Osteoporose, und ein gut eingestellter Blutdruck hilft Schlaganfälle verhindern. Durch Prävention, Früherkennung und gesünderen Lebenswandel steigt die Lebenserwartung von uns allen eindrücklich – aber mit ihr leider auch das Risiko, an Demenz zu erkranken.

In der Schweiz leiden über 100.000 Menschen an Demenz, Tendenz: rasch steigend. Die Krankheit verursacht die direkten und indirekten Kosten von jährlich 6,3 Milliarden Franken. Das ist fast eine Milliarde Franken mehr, als die Schweizer Armee pro Jahr zur Verfügung hat.

demenz-heilmethoden-info Heilmethoden Gut hundert Jahre ist es her, dass Alois Alzheimer erstmals die Hirnkrankheit beschrieb. Doch eine wirksame Behandlung gibt es auch heute nicht. Denn die komplexen Mechanismen, die bei der Alzheimerkrankheit das Massensterben von Hirnzellen verursachen, sind noch immer nicht entschlüsselt. Aber die Wissenschaftler kommen voran. Dank neuer Technologien verstehen sie die Krankheit immer besser und spüren Angriffspunkte für neue Therapien auf. Die Medikamente von morgen sollen den Nervenzelluntergang verlangsamen, stoppen oder sogar verhindern, einige werden bereits am Menschen erprobt. Impfungen Viele der neuen Strategien setzen an den beiden typischen Ablagerungen im Gehirn an, die für den Tod der Nervenzellen verantwortlich gemacht werden: an den Amyloid-Plaques – das sind Eiweiße, die nicht richtig abgebaut werden – und den Neurofibrillenbündeln. So machen die Wissenschaftler etwa die Körperabwehr gegen das Beta-Amyloid mobil, damit sie die Ablagerungen gezielt aus dem Gehirn schafft – sie impfen den Körper. Auch wenn es dabei Rückschläge gab – Nebenwirkungen führten etwa zum Studienabbruch – halten die Forscher an dem Ansatz fest. Enzyme Eine weitere Behandlungsstrategie besteht darin, die Produktion von Beta-Amyloid zu vermindern. Dafür blockieren die Forscher etwa Enzyme, die an der Produktion dieses Eiweißbruchstücks beteiligt sind. Auch das veränderte Tau-Protein und seine schädlichen Ablagerungen, die Neurofibrillenbündel, haben die Wissenschaftler im Visier. Methylenblau, ein in der Medizin seit Langem bekannter Farbstoff, kann die Bildung der Bündel vermindern, sie auflösen und die Erkrankung verlangsamen. Zudem soll das veränderte Tau-Protein mit einer Impfung zum Ziel von Abwehrzellen gemacht werden. Insulin-Spray Einen weiteren Nutzen wollen Forscher aus einer wichtigen Beobachtung ziehen: Hirnzellen von Alzheimerpatienten können Zucker nicht mehr richtig als Energiequelle verwenden. Schuld daran ist eine verminderte Wirkung von Insulin, das normalerweise Zucker in die Zellen einschleust. Eine aktuelle Studie zeigte, dass sich bei Patienten, die in einem frühen Stadium der Erkrankung ein Insulin- Nasenspray benutzten, das Gedächtnis verbesserte und sie im Alltag besser zurecht kamen. Vielversprechend sind auch antientzündliche Therapien, da Entzündungsreaktionen bei der Alzheimerkrankheit eine Schlüsselrolle spielen. Und neueste Forschungsergebnisse an Tieren deuten an, dass die Krankheit durch eine Infektion entstehen und somit durch darauf abzielende Behandlungsansätze bekämpft werden könnte. Kombinationen Doch woran die Wissenschaftler auch forschen, sie sind sich einig: Um Patienten künftig therapieren zu können, müssen mehrere Behandlungsansätze kombiniert werden, die an verschiedenen Punkten angreifen. Dabei ist wichtig, dass die Therapie frühzeitig beginnt. Zum Zeitpunkt der Diagnose ist nämlich oft schon so viel Nervengewebe abgestorben und der Informationstransfer derart gestört, dass sich die Krankheit nicht mehr lindern lässt. Daher arbeiten Forscher auch daran, die Erkrankung diagnostizieren zu können, bevor erste Symptome auftreten.

Aber niemand überlegt sich, dass, wenn er alles daransetzt, möglichst lange zu leben, sein Risiko steigt, an Demenz zu erkranken. Vor Krebs, davor fürchten sich viele. Aber vor Demenz? Nein. Ich doch nicht.Dabei könnte man auch der Demenzerkrankung vorbeugen, wie diverse Studien zeigen. Alles, was gegen Arterienverkalkung wirkt, kann gegen vaskuläre Demenz schützen. Also Kontrolle von Blutdruck und Cholesterinspiegel, normales Körpergewicht und genügend Bewegung. Hoher Alkoholkonsum scheint Demenz zu fördern, während mäßiger Konsum vor ihr schützt. Einige Forscher untersuchten, ob eher körperliche oder geistige Aktivitäten gegen eine Demenzerkrankung helfen. Sie konnten sowohl fürs Jogging als auch fürs Gehirnjogging einen positiven Effekt nachweisen. Ebenfalls nützlich für die Prävention ist ein erfülltes Sozialleben. Warum ist das alles wichtig? Bei der gegenwärtigen Lebenserwartung erkrankt ein Drittel von uns im hohen Alter an Demenz. Ein Aufschub um nur ein Jahr reduziert die Zahl der Kranken um neun Prozent, eine Verzögerung um fünf Jahre könnte zu einer Halbierung der Krankenzahlen führen – einige Menschen würden ihre Demenz gar nicht mehr erleben, weil sie vorher sterben.

Die interessanteste Studie zum Thema wurde in renommierten Journal of the American Medical Association veröffentlicht. Senioren, zwischen 65 und 94 Jahren alt, wurden in zwei Gruppen untersucht. Die eine Gruppe erhielt zehn Stunden Gehirntraining, die Kontrollgruppe hatte keinen Unterricht. Nach einem und drei Jahren bekamen einige der Trainierten acht Wiederholungsstunden. Der Effekt war enorm. Die geschulten Senioren profitierten im Alltag, bei Bankgeschäften und Behördengängen. Und dies noch fünf Jahre nach der letzten Schulung.

Brida von Castelberg Brida von Castelberg ist Chefärztin an der Frauenklinik des Zürcher Triemli-Spitals.

Deshalb, liebe Senioren, lernt eine Fremdsprache – oder tanzt! Eine bessere Zukunft ist euch sicher.