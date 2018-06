Wut steht ihr nicht. Aber bei Katie Zahn ist der heilige Zorn ausgebrochen. Sie ist 36, ihre Stimme klingt jünger, sie ist blond, schmal. Der Vater ist Lehrer, die Mutter Lehrerin, sie selbst ist Flötistin von Beruf – ein eher zartes, nachdenkliches Wesen, das sich durchringen muss, zu sagen: "Das ist Scheiße!" Doch genau das sagt sie. Die Rede ist von Salat und Gurken und Ehec und Hus und EU-Hilfen für Bauern. "Bauern können ihre Gurken wieder anbauen, ich kann meine Niere nicht einfach wieder anschalten! Die Bauern bekommen eine Entschädigung . Und wer gibt denen eine Entschädigung, die wegen Ehec den Job oder durch Hus ihre Nieren verlieren?"

Wir sitzen in einer schönen Altbauwohnung inmitten des Hamburger Schanzenviertels. Zehn Wochen nach Ausbruch der Darminfektionskrankheit Ehec mit ihrer lebensgefährlichen Komplikation, dem hämolytisch-urämischen Syndrom (Hus), kennen die Medien nur noch Gemüsebauern und Händler als Opfer. Von den fast 50 Toten und den mehr als 800 Hus-Patienten, die zum Teil lebenslang mit kaputten oder geschädigten Nieren zurechtkommen müssen, redet niemand mehr.

An Katies Wohnzimmertisch kommt man an dem Thema nicht vorbei. Obwohl es ein heißer Tag ist, trinkt die Flötistin nur ein kleines Glas Kräutertee. Gerade zwei Gläser schafft ihre Niere zu filtern – am Tag. Aus ihrem T-Shirt ragt, unter Pflastern verborgen, ein Zugang zur Halsvene, über den dreimal in der Woche ein Dialysegerät angeschlossen und ihr Blut gewaschen wird. Wenn sie über ihren Hund redet, der eben mal vor die Tür muss, dort umgehend strullert und sich in einer Minute wieder auf dem Teppich rekelt, liegt eine gewisse Begeisterung in ihrer Stimme: Wie schön, wenn die natürliche Entwässerung so flott funktioniert!

Bei ihr selbst arbeitet sie seit sechzehn Jahren nicht mehr. Zumindest nicht selbstverständlich und sorgenfrei, manchmal auch lebensbedrohlich miserabel. Zuerst, 1995, zerstörte eine Autoimmunkrankheit ihre Nieren. Dann spendete ihr der Vater eine seiner Nieren als Ersatz. Auch diese machte schlapp, woraufhin ihre Mutter ihr eine neue Niere schenkte. Und nun das: Ihr aktuelles mütterliches Transplantat ist von Hus so gut wie lahmgelegt. "Scheiße!"

Wenn Katie ihre Krankengeschichte erzählt, drängt sich der Gedanke an den Hiob des Alten Testaments auf, an das Opfer jener rätselhaften und grausamen Wette zwischen Gott und dem Satan. Die Flötistin, Absolventin der Royal Academy of Music in London, bekommt eines Tages nach einem Konzert ihre Riemchenschuhe nicht von den Füßen, so dick sind diese geschwollen. Das passiert ihr nun jeden Abend. Die Medizin ist zunächst ratlos, denn das Blutbild ist okay. Die Nieren haben da schon zwei Drittel ihrer Funktion verloren, man entdeckt in ihrem Urin Mengen an Eiweiß. Eine Gewebeprobe ergibt: Fokal segmentale Glomerulosklerose (FSGS), eine Krankheit, bei der der Körper seine eigenen Nieren zerstört. Die Filterfunktion geht verloren, schleichend setzt Selbstvergiftung ein. Ödeme, also Wasseransammlungen im Gewebe wie bei den monströs geschwollenen Füßen, sind eine Begleiterscheinung.

Organe spenden Organe spenden Rund 12.000 Deutsche warten jährlich darauf, dass ihnen das Organ eines anderen Menschen eingesetzt wird. Gut 8.000 von ihnen brauchen eine neue Niere – kein anderes Organ wird in der Bundesrepublik häufiger benötigt. Im Gegensatz zu den meisten anderen Organen ist hier auch eine Spende zu Lebzeiten möglich. Doch fast ein Drittel der Dialysepatienten harrt vergeblich, denn es gibt zu wenige Spender. Im Jahr 2010 kamen auf eine Million Bürger nur durchschnittlich 15,9 Organentnahmen, und nur 15 Prozent der Deutschen besitzen einen Organspendeausweis. Noch verschlimmert hat die Lage die Ehec-Epidemie. Als Folge haben laut Robert Koch-Institut bisher 845 Menschen ein hämolytisch-urämisches Syndrom (HUS) erlitten. Dabei verstopfen kleine Blutgefäße, und in der Folge wird die Nierenfunktion geschädigt. In gewöhnlichen Jahren erkranken rund 1.000 Menschen an Ehec, 60 von ihnen erleiden Nierenschäden. Experten rechnen für die Epidemie von 2011 damit, dass zehn Prozent der HUS-Patienten auf die Warteliste für eine neue Niere kommen, rund 85 also. Der Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach (SPD) spricht gar von mehr als 100 Betroffenen. Transplantationsgesetz Derweil wird über Organspende debattiert. Anfang Juni hat das Bundeskabinett den Entwurf der Regierung für ein Gesetz zur Änderung des Transplantationsgesetzes beschlossen. Damit soll die europäische Richtlinie 2010/53/EU umgesetzt werden. Die zentrale Frage dabei: Ist grundsätzlich jeder Bürger ein Organspender, oder sollte er erst zustimmen? Drei Varianten sind möglich: nämlich eine Zustimmungslösung, eine Widerspruchslösung und eine Entscheidungslösung. Erstere entspricht dem bisherigen Gesetz und besagt, dass nur als Spender infrage kommt, wer – zum Beispiel per Organspendeausweis – ausdrücklich zugestimmt hat. Nach der Widerspruchslösung muss der, der nach seinem Tod nicht Organspender werden will, hingegen zu Lebzeiten ausdrücklich widersprechen. Diese Regelung gibt es bereits in 22 europäischen Ländern. In Deutschland gilt sie aber als nicht mehrheitsfähig. Sowohl der Unions-Fraktionschef Volker Kauder als auch SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier sind Vertreter einer Entscheidungslösung. So soll jeder (zum Beispiel bei dem Antrag auf einen Personalausweis) einmal im Leben gefragt werden, ob er seine Organe weitergeben möchte oder nicht.

Zwei bis drei Monate Cortison, hoch dosiert, trösten die Ärzte, dann ist das ausgestanden. Statistisch gilt das für 70 Prozent der Fälle. Katie Zahn jedoch gehört zu den anderen 30 Prozent. Nichts ist ausgestanden. Ein weiteres Medikament wird verschrieben, auf das 80 Prozent gut ansprechen – sie gehört zu den 20 Prozent, die keine Reaktion zeigen. Das geht fünf Jahre lang so weiter, dann sind ihre Nieren endgültig kaputt – und sie selbst ist reif für die Dialyse.

"Ich habe geheult, Dialyse fand ich das Schlimmste überhaupt." Klar – dreimal pro Woche für fünf Stunden zum Blutwaschen an die Maschine, das passt nicht zum angestrebten Künstlerleben als junge Orchestermusikerin. Alles in ihr lehnt sich gegen die Vorstellung auf, eine Dialysepatientin zu werden. Doch sie wird immer schwächer. Katie gibt den Plan, in Stuttgart ihren Master zu machen, notgedrungen auf. Sie zieht zurück nach Erlangen, zu den Eltern.