Helmut Kohl hat sich nun über die beiden Bestseller geäußert, in denen derzeit sein einstiges Oggersheimer Familienleben ausgebreitet wird. Sie überschritten, sagte er, alle Grenzen des Anstands und des Geschmacks und stellten in unangemessener Weise sein Privatleben zur Schau. Tatsächlich beschreibt sein Sohn Walter ausführlich sein schwieriges Verhältnis zu einem Vater, von dem man beim Lesen den Eindruck bekommen kann, er habe seine Familie vor allem als Nebendarsteller missbraucht.

In der Biografie über Hannelore Kohl, die ein Journalist geschrieben hat, wird wiederum behauptet, sie sei als Zwölfjährige von Soldaten vergewaltigt worden. Ihr Leben lang habe sie versucht, dieses Trauma in Schach zu halten, mit den Mitteln der Nachkriegsgesellschaft: Disziplin, Tabletten, Fassade. Professionelle Hilfe habe sie aus Sorge um ihre Privatsphäre nie gesucht.

Nun ist es schon seit Längerem in Mode, Bücher über eigene Verwundungen zu schreiben, in der guten Gewissheit, dass man damit selten tiefer fällt als auf Platz 20 oder so der Bestsellerliste. Dennoch ist vor allem das Buch von Walter Kohl anders als die Werke der Käßmanns und Kerkelings dieser Welt, vielleicht weil man spürt, dass er wirklich etwas riskiert. Walter Kohl ist um die fünfzig und sieht aus, als glaube er immer noch, dass Wurstsalat ein Gemüse sei. Äußerlich ist er ein Abbild seines Vaters. Beruflich hat er sich mit seiner zweiten Ehefrau, einer Koreanerin, im Exportgeschäft selbstständig gemacht, Bereich Werkzeugbau.

Das ist nicht die Art von Szene, in der man wochenends zu Familienaufstellungen fährt, und tut man es doch, dann berichtet man auf gar keinen Fall öffentlich darüber. Deshalb ist Walter Kohls Introspektion so toll (und rührend): Sie handelt nämlich von Verwerfungen, die wirklich schambesetzt sind, von einer inneren Giftmülldeponie aus Selbsthass, Suizidgedanken, Kommunikationsproblemen, Fremdbestimmung. Von all den Dingen also, die Männern traditionell den Antrieb geliefert haben, zu mehr oder weniger unsympathischen Erfolgsmenschen zu werden, die die Welt als Ersatzteillager begreifen und Ehefrauen als Gehhilfe.

Für Helmut Kohl muss es tatsächlich ein Horror sein, solche Themen nun vor dem ganzen Land ausgebreitet zu finden. Aber für die Entwicklung des Mannes hat sein Sohn Walter wahrscheinlich mehr getan als der Euro und die Wiedervereinigung zusammen.