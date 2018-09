KNIFFEL Würfel für die Große Straße

Egal, ob es nach Spiekeroog geht oder nach La Gomera, in die Steiermark oder demnächst ins Okawango-Delta in Botswana – der Lederbecher mit den 105 Augen darf nicht fehlen. Er ist der Nothelfer, wenn die wirklich schwierigen Fragen kommen: Papa, wie weit is noch? Dauert’s noch lange? Der Becher hat magische Kräfte, er lässt die Zeit schrumpfen. Dabei ist er gar kein magisches Mitbringsel vom Schamanenmarkt im Mai Mai Hostel downtown Johannesburg, wo die Sangomas ihr Zubehör kaufen, eine Tierhaut oder jene geheimnisvollen Wedel, mit denen sie die Krankheiten vertreiben. Nein, den Becher mit den 105 Augen gibt es in jedem Spielwarenladen um die Ecke. Er ist ein Klassiker, erfunden irgendwann in den fünfziger Jahren, angeblich von einem kanadischen Ehepaar auf seiner Jacht; vielleicht mussten sie bei Flaute die Zeit totschlagen.

Nach einer kurzen Suchtphase in der Schule dachte ich, nie wieder was am Hut zu haben mit der Jagd auf Dreier- und Viererpasch, Große Straße, Full House oder den Kniffel selbst, bei dem alle fünf Würfel die gleiche Augenzahl zeigen müssen, und das nach nur drei Würfen. Doch dann kamen die Kinder und die Frage: Was tun, um ganz ohne Gameboy endlose Zugfahrten ebenso kleinzukriegen wie Wartezeiten am Flughafen oder Regenschauer im Strandkorb an der Nordseeküste? Seither gehören Becher, Würfel, Stift und eine Anstaltspackung jener vorgedruckten Zettel, auf denen die Ergebnisse notiert werden, immer ins Handgepäck. Dieses Spiel funktioniert nämlich noch, wenn die iPod-Batterie längst leer und die nächste Steckdose ein paar Tagesmärsche entfernt ist. Christof Siemes

LAKRITZ Auf Katzenpfoten zur Gemütsruhe

Es kommt vor, dass mich jemand in der Schlange am Schalter verständnisvoll fragt, ob ich meinen Geldbeutel suche oder mein Handy, dabei grabe ich in der Tiefe meiner sehr großen Umhängetasche nur nach Katjes. Das sind die kleinen harten schwarzen Lakritze, ausschließlich die. Sie haben für mein Empfinden den Grundgeschmack der Unerschütterlichkeit. Ich nehme an, Seneca hat sie gekaut, als er an De tranquilitate animi arbeitete. Ein oder zwei als Reserve reichen aus, um die Landesgrenze zu überschreiten, ein paar mehr sollten es sein, um in der Fremde den Zwischenfällen des Lebens gewachsen zu sein. Daumenbandriss am schwedischen See, Angelhaken im Kopf eines Familienmitglieds, die abgründig fremde Stimme am Telefon in Chicago in einer schwarzdunklen Nacht: Eine Dosis Katjes stellt die Gemütsruhe wieder her. Bei Reiseantritt muss ich sie dabeihaben, denn man bekommt sie ja nirgendwo sonst auf dieser Welt. Kinderriegel: überall. Katjes: nirgends. Ich empfinde die Welt deshalb mitunter als feindlich.

Katjes trage ich bei mir etwa seit der Zeit ums Abitur, als ich in die Bretagne aufbrach, und ich bewahre unter den Stationen meines Lebens in besonderer Erinnerung die Stadt Rennes, wo ich studierte. Eine Heimwehattacke trieb mich allein durch die winterlich nassen Straßen, Geld für ein Bahnticket hatte ich nicht, Handys gab es noch nicht, ich betrat ein Café, das so spät noch geöffnet hatte, und bestellte ein Glas Rotwein. Eine Gruppe Studenten saß da, spielte Karten, auf dem Tisch lag eine Tüte, aus der ein paar Katjes geglitten waren. Ich setzte mich und nahm wie beiläufig von den Lakritzen. Wir haben in jener Nacht bis zum Morgen gespielt. Elisabeth von Thadden