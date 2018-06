Inhalt Seite 1 — Töten bis ins letzte Glied Seite 2 — Auf einer Seite lesen

Der Berliner Historiker Christian Gerlach ist durch bahnbrechende Studien über die deutsche Besatzungs- und Vernichtungspolitik im Zweiten Weltkrieg sowie über den Holocaust hervorgetreten. Doch er hat keine adäquate Stelle in Deutschland gefunden und lehrt nun, nach Zwischenstationen unter anderem in Singapur und den USA, an der Universität Bern. Gerlachs Studie über extreme Gewalt im mörderischen 20. Jahrhundert, bei Cambridge University Press erschienen, ist nun von Kurt Baudisch aus dem amerikanischen Englisch ins Deutsche übersetzt worden.

Die positive Kehrseite der Odyssee Gerlachs ist sein weiter Blick für die globale Dimension seines Gegenstandes. Die immer wieder und zu Recht eingeforderte Überwindung nationalgeschichtlicher und eurozentrischer Begrenzungen der Geschichtsforschung – hier wird sie eindrucksvoll, mit stupender Gelehrsamkeit vollzogen. Das Buch spannt einen Bogen über die türkische Vernichtungspolitik gegen die Armenier im Ersten und die deutsche Besetzung Griechenlands im Zweiten Weltkrieg. Von den entvölkernden Strategien der Guerillabekämpfung im japanisch besetzten China Anfang der dreißiger und im Peru der neunziger Jahre bis zu den Massenmorden in Indonesien und Bangladesch in den sechziger und siebziger Jahren entfaltet der Autor ein Panorama massenhafter Gewalt, das in der ausufernden Literatur über die Genozide des 20. Jahrhunderts seinesgleichen sucht.

Gerlachs vordringliche Absicht besteht denn auch darin, das von Raphael Lemkin am Schicksal der Armenier entwickelte Paradigma des "Genozids" als wissenschaftliche Kategorie zu verabschieden. In der Genozidforschung soll, oft auf schmaler empirischer Basis, der Beweis dafür angetreten werden, dass ein verbrecherisches staatliches Regime eine meist ethnisch definierte Opfergruppe ausrottete, weil es sie ausrotten wollte. Unter der Hand werden, so Gerlach in einem klugen Essay am Ende seines Buches, ethnische und nationale Identitäten durch historische Genozid-Narrative konstruiert, die der wissenschaftlichen Überprüfung oft nicht standhalten.

Stattdessen lenkt Gerlach den Blick auf halbstaatliche (namentlich Milizen) und nicht staatliche Akteure massenhafter Gewalt, mithin auf die Gesellschaftsgeschichte des wirtschaftlich und politisch motivierten Massenmordes in Zeiten einer langfristig angelegten, jedoch zeitlich begrenzten Krise. "Vorkommen und Durchschlagskraft von Massengewalt hängen von einer breiten Unterstützung unterschiedlicher Kreise ab, doch dies beruht auf vielfältigen Beweggründen und Interessen, die bewirken, dass sich Gewalt in verschiedenen Richtungen, in unterschiedlicher Intensität und Form ausbreitet."

Die Krise, die solche massenhafte Partizipation bedingt und ermöglicht, ist oft genug jener Vorgang der ursprünglichen Akkumulation im Marxschen Sinne, bei dem eine dominant agrarische in eine dominant industrielle Gesellschaft überführt wird, was zu massiven sozialen Verwerfungen und Mobilität, Hunger, erzwungener Migration und Raubgier führt. Daher gilt Gerlachs besonderes Interesse und historiografische Sympathie den bäuerlichen Schichten sowie den ökonomisch führenden Mittlergruppen zwischen Stadt und Land, zu denen im europäischen Kontext Armenier und Juden gehörten.

Gerlachs Buch ist systematisch, nicht chronologisch angelegt. In den fünf Fallstudien werden unterschiedliche Aspekte des bescheiden als "Ansatz" präsentierten Forschungsparadigmas "Extrem gewalttätige Gesellschaften" behandelt und auf den Prüfstand gestellt. So analysiert der Autor in seiner Fallstudie über die Ermordung der Armenier in der Türkei von 1915 an die wirtschaftlichen Motive massenhafter Gewaltpartizipation, legt am Beispiel der Abspaltung Ostpakistans (Bangladeschs) von Pakistan dar, wie eine ganze Gesellschaft in eine mörderische Krise geraten kann, und spürt am griechischen Beispiel den ökonomischen und sozialen Verbindungslinien zwischen finanzieller Ausplünderung, Hungersnöten und Judenmord unter deutscher Besatzung nach.