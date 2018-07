Die Frage: Petra, Chris und Jane sind beste Freundinnen, seit sie zusammen das Gymnasium besucht haben. Nun studieren alle drei und haben feste Freunde, die sich unter dem sanften Zwang des Mädchentrios ebenfalls zusammengetan haben. Mal unternehmen alle sechs etwas gemeinsam, dann wieder die Frauen und die Männer jeweils für sich. Es ist nie langweilig und meistens harmonisch – bis sich Petra von ihrem Freund trennt.

Inzwischen ist sie mit Kevin zusammen, was Chris und Jane nicht gefällt. Denn Petra und Kevin kleben die ganze Zeit aneinander wie verliebte Teenager. Und wenn die drei Freundinnen einmal etwas allein unternehmen wollen, hängt Petra am Handy. "Wir müssen ihr ein Ultimatum stellen!", sagt Chris. "So geht das nicht weiter."

Lesen Sie hier alle bisherigen Ratschläge von unserem Paartherapeuten Wolfgang Schmidbauer

Wolfgang Schmidbauer antwortet: Ein Ultimatum, um einen früheren Zustand zurückzuzwingen, ist mir als Konfliktlösung in Freundschaften suspekt. Was hätten denn Chris und Jane von einer muffigen Petra, die ihr Handy abschaltet und es sich verkneift, an Kevins Ohrläppchen zu knabbern? Sie sollten lieber herausfinden, warum Petra ihre Liebe so demonstriert.

Haben Chris und Jane vergessen, wie sich Verliebtheit anfühlt? Oder will Petra ihre Freundinnen beeindrucken, weil sie sich ihnen gegenüber vielleicht als Versagerin empfindet? Ist Kevin unter den anderen Männern noch so fremd, dass sich Petra um ihn kümmern muss? Sobald klar wird, dass die drei Freundinnen miteinander ein Problem haben, sind die Chancen besser, dass die bewährte Clique nicht zerfällt.

Wolfgang Schmidbauer ist einer der bekanntesten deutschen Paartherapeuten. Was er in seiner täglichen Praxis erfährt, lesen Sie im Interview mit ZEIT ONLINE . Sein neues Buch "Das kalte Herz. Von der Macht des Geldes und dem Verlust der Gefühle" ist imMurmann Verlagerschienen.

Haben Sie auch eine "große Frage der Liebe"? Schicken Sie eine Mail an liebeskolumne@zeit.de