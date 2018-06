Mit den Etüden Modes de valeurs et d’intensités hat Olivier Messiaen die serielle Kompositionstechnik vorbereitet. Lehrer einer Doktrin aber wollte er nicht werden. Und so überholten ihn Schüler wie Karl-Heinz Stockhausen oder Pierre Boulez , während er, der fundamental katholische Komponist, gottbefohlene Wege ging und sich buchstäblich unter die Vögel mischte, ihren Gesang in Kleinstintervallen protokollierte und leitmotivisch in seine Werke aufnahm. Was ihm – um Mahler zu variieren – die Tiere ihm Wald erzählten (und die Engel auch), kondensierte er, um wiederum mit Mahler zu sprechen, "wie ein Instrument, auf dem das Universum spielt", in einer einzigartigen Tonsprache. Mahler ist nun hundert Jahre tot – und immer noch ein Stachel in unserem Fleisch, Messiaen knappe zwanzig. Hat er sich ähnlich aktuell in der Erinnerung festgesetzt?

Wer zur Eröffnung der Münchner Opernfestspiele die Interpretation von Messiaens einziger Oper durch den Dirigenten Kent Nagano und das Bayerische Staatsorchester gehört hat, kann schwerlich etwas anderes sagen als: unbedingt. Nagano ist von jeher gewissermaßen ein Oberministrant von Messiaen gewesen. Er assistierte Seiji Ozawa seinerzeit in Paris und übernahm die für Gerard Mortier Epoche machende Produktion bei den Salzburger Festspielen 1998. Damals schliff er mit dem Hallé Orchestra aus Manchester all jene Kanten ab, die Esa-Pekka Salonen in weit kargerer Lesart dem Werk zuvor verpasst hatte. Messiaens Saint François wurde runder, leichter und fing wie von selbst an zu schweben.

Nun ist Naganos handwerklich ausgetüftelte Lesart auf einem noch höheren Niveau angekommen. Indem er selbstbewusst die Tableaux melodisch wie rhythmisch stärker aufs Ende hin aufbaut, macht Nagano kenntlich, dass manche Motivblöcke in ihrer fortwährenden Präsentation sich auch abnutzen. Das ist dann ein bisschen wie im Licht -Zyklus von Stockhausen: Nicht jedes Wiederhören löst gleichermaßen Freude aus. Auch erscheinen die Einwürfe der aus der Frühzeit der elektronischen Musik stammenden Ondes Martenot mitunter befremdlich.

Indem Nagano aber vollkommen ehrlich, schön gefühlt, aber nicht beschönigend mit dem Material umgeht, verschafft er sich insgesamt eine Transparenz, die in den himmlischen Szenen mit dem Engel (Christine Schäfer) und Saint François (Paul Gay) auch nicht den leisesten Sentimentalitätsverdacht aufkommen lassen. Beide Protagonisten der franziskanischen Szenen nehmen ihren Rollen exakt jenen Hauch an Überzucker, der Messiaens passagenweise vollends undramatische, kontemplative Musik ins Süßliche abgleiten ließe. Bis zum fast überinstrumentierten Schluss hält Nagano daran fest, dass es nicht nur um Erlösung geht, sondern auch um Apokalypse.

Weit weg davon, wiewohl in mitunter niedlicher, nah tuender Bühnenbuntheit, bewegt sich der alte Wiener Aktionskunst-Zausel Hermann Nitsch als Regisseur. Zwischen Alt-Oberammergau-hafter Statuarik und peinlich frühpubertärer Computersimulation spult er während der zentralen Vogelpredigt das übliche Programm seines berüchtigten Prinzendorfer Orgien-Mysterientheaters ab – Blutorgien und Schüttbildproduktion. Für die Musik und ihre Botschaften ist Nitsch (von Ausnahmen abgesehen) taub. Naganos kritische Arbeit an der Komposition ist fünf Stunden lang ein Ereignis, Nitschs Selbstfeier ein dumpfes Ärgernis.