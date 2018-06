Es war ein schöner Spätsommertag in Dresden, als Stanislaw Tillich und Holger Zastrow sich das Jawort gaben. Die Sonne strahlte ins Ständehaus an der Brühlschen Terrasse. Im Festsaal glänzten die Augen des CDU-Vorsitzenden Tillich, und FDP-Chef Zastrow hörte nicht auf zu grinsen. Soeben hatten sie Sachsens ersten schwarz-gelben Koalitionsvertrag unterschrieben. Der Pakt, so prahlten die beiden, sei ein positives Signal auch an die Bundespolitik: dass CDU und FDP an einem Strang und in dieselbe Richtung ziehen. Das war am 16. September 2009.

Keine zwei Jahre später ist die Harmonie des Honeymoons verflogen. Das Vorzeigepaar von einst ist im grauen Alltag angekommen. Schlimmer noch, spätestens seit zum Jahreswechsel der erste gemeinsame Doppelhaushalt verabschiedet worden ist, häufen sich Zwist und Pannen. Wird die FDP am Kabinettstisch zurechtgewiesen, gibt es bald darauf Revanche. Man gönnt sich keinen Erfolg, macht Witze übereinander, schweigt aneinander vorbei. Selbst gemeinsame Presseauftritte von Tillich und Zastrow sind selten geworden.

Wenn die CDU zum traditionellen Sommerfest ins Schloss Wackerbarth einlädt, veranstaltet die FDP ihr alljährliches Liberales Burgfest in Oybin; am selben Tag, 120 Kilometer entfernt. Absprache sieht anders aus. So geht das schon eine Weile. Beispiel Anti-Terror-Gesetze: Als FDP-Justizminister Jürgen Martens vor einer Verlängerung der auslaufenden Sicherheitsgesetze des Bundes warnte, betonte nur 39 Minuten später Innenminister Markus Ulbig (CDU) ebenfalls per Presseerklärung das Gegenteil. Beispiel Hygieneampel: Nachdem CDU-Gesundheitsministerin Christine Clauß mehrfach betont hatte, dass mehr Transparenz und Kontrolle in der Gastronomie nötig seien, nörgelte FDP-Wirtschaftsminister Sven Morlok: "Die Hygieneampel bringt Mehraufwand, aber keinen Mehrwert." Beispiel Ausspähung von Handydaten: Während Ulbig die heftig kritisierte Dresdner Polizeiaktion verteidigte, nannte Zastrow die Datenspeicherung "unverhältnismäßig", "wirkungslos" und ein Beispiel von "Missbrauch".

Wurden Konflikte anfangs meist hinter verschlossener Tür ausgetragen, scheuen beide Seiten heute nicht mehr den offenen Schlagabtausch. Als Minister Morlok kürzlich an einer Autobahn mit Eierschecke um die Rückkehr abgewanderter Fachkräfte warb, ätzte die Junge Union: "Von der selbsternannten Wirtschaftspartei sollte man Vorschläge erwarten, die nicht nur unter Ernährungsgesichtspunkten gehaltvoll sind." Die Aktion zeuge davon, "wie ideenlos der FDP-Mann im Wirtschaftsressort" sei. Die Opposition kann sich in dieser Situation zurücklehnen. Ihre Rolle übernehmen die Regierungsparteien gleich mit.

Ein Liberaler klagt: "Die sächsische Union ist keine innovative Truppe"

Der Koalition stünden noch "drei Jahre Siechtum" bevor, vermutet Grünen-Fraktionschefin Antje Hermenau. "Beide führen einen Überlebenskampf", sagt sie, "der Neoliberalismus ist tot, auch die CDU muss sich neu aufstellen. Die können keine Rücksichten mehr aufeinander nehmen." Und SPD-Chef Martin Dulig meint, die CDU – "die zunächst vor Liebestaumel nicht mehr gerade laufen konnte" – schäme sich inzwischen für den Koalitionspartner: "Die FDP ist eine Truppe charakterloser Gesellen, die nicht regieren können."

Daraus mag oppositionelle Gehässigkeit sprechen, doch ihre vielen Differenzen sind den Partnern selbst bewusst. "Wir liegen mit unserer Programmatik weiter auseinander, als wir auf dem Gipfel der Euphorie dachten", räumt ein führender CDU-Abgeordneter ein. Und ein Liberaler sagt es noch deutlicher: "Die Werte- und Interessengemeinschaft ist nicht da. Jede Position müssen wir uns hart erkämpfen, vom Ladenschluss bis zum Polizeigesetz."

Längst geht es nicht mehr nur um die klassischen Konflikte in der Innen- und Sicherheitspolitik, die Liberale und Konservative natürlicherweise voneinander trennen. Der Kampf der FDP-Spitze etwa gegen Institutionen der Kirchen hat die Christdemokraten aufgeschreckt und verärgert. Das lange Festhalten der CDU an Altgewohntem wie etwa dem Baumschutz hat indes den Liberalen vorgeführt, dass die Union oft nicht zu Veränderungen bereit ist. Das galt ebenso in der Haushaltsdebatte: Die FDP hätte gern noch mehr Ausgaben für Soziales, Kultur und selbst für Wirtschafts- und Verkehrsförderung gekürzt.

Die Christdemokraten lassen die Liberalen spüren, dass sie trotz aller Treueschwüre am liebsten wieder allein regierten. "Wir haben uns Illusionen gemacht", sagt ein FDP-Politiker. "Wir dachten, die warten auf uns. Aber die haben nicht gewartet." Im Gegenteil: Die CDU halte Schlüsselpositionen in Ministerien, Landratsämtern und anderen Behörden fest besetzt. So wähnt sich die FDP zuweilen am Katzentisch. "Die sächsische Union ist keine innovative Truppe, die etwas für das Land reißen will", sagt seufzend ein liberaler Abgeordneter, "die wollen vor allem wiedergewählt werden." Tatsächlich trennt die Regierungspartner ein gravierender struktureller Unterschied: Die CDU hat im Landtag alle Direktmandate gewonnen und bekommt dadurch den Druck der Bürger in den Wahlkreisen zu spüren. Die FDP regiert hingegen vor allem mit einem kleinen Machtzirkel, der im Dresdner "Liberalen Haus" entstand, und nimmt wenig Rücksichten auf regionale Befindlichkeiten.