Wie es dazu kam, dass sie, die Jüdin Anne Külow, zur Bundeswehr ging, kann sie selbst nicht mehr so genau sagen. Vielleicht begann alles mit diesem Streit, den sie in der 9. Klasse hatte, da war sie 15. Anne Külow besuchte die Jüdische Oberschule in Berlin. Ein Junge aus der 7. Klasse prahlte in der Pause damit, er wolle Kampfflieger werden in der israelischen Armee, da könne er Palästinenser "abballern". Anne Külow hätte diesen Spruch einfach ignorieren können, der Junge war fast noch ein Kind und sie selbst nicht viel älter. Aber sie war schon damals keine, die klein beigibt, wenn es ums Prinzip geht. Stattdessen entspann sich eine "Diskussion", an die sie sich heute noch erinnert. Es ging um Krieg und Frieden und darum, dass nicht jeder Palästinenser automatisch ein Feind der Israelis sei. "Man kann doch Menschen nicht in Schubladen stecken!", sagte Anne Külow. Sie ist selbst eine, die überall und nirgendwo dazugehört. Deshalb ging es in dem Streit eigentlich um viel mehr: um falsch verstandene Loyalität und auch darum, ob das Judentum im Kern schlicht eine Religion ist oder eine Volkszugehörigkeit.

"Du willst zu denen, die sechs Millionen von uns umgebracht haben?"

Anne Külow ist heute 24, sie entstammt einer nichtjüdischen Familie. Annes Mutter hatte sich schon als Teenager in der DDR fürs Judentum interessiert, ein angeheirateter Onkel, zu dem sie engen Kontakt hatte, war Jude. Nach vielen Jahren, in denen sie und ihre Tochter, die sie allein großzog, schon den jüdischen Glauben gelebt hatten, konvertierten beide offiziell 2000 zum Judentum. Zuvor war in der Berliner Gemeinde kein Rabbiner lange genug da gewesen, um die zeitaufwendige Konversion zu vollziehen. Anne war damals 13 Jahre alt.

Ihre Religion ist für Anne Külow eine ideelle Heimat, die Feste feiert sie meist zusammen mit ihrer Mutter und Freunden. Sie schätzt es, Teil einer Sinngemeinschaft zu sein. Aber es gibt da einen Unterschied zwischen ihr und den meisten anderen europäischen Juden: Niemand aus Anne Külows Familie kam in der Schoah um. Ihre Großmutter väterlicherseits war im Bund deutscher Mädchen, ihr Großvater kämpfte als Soldat im Krieg. Wollte man die deutsche Geschichte auf Täter und Opfer reduzieren, stünde eine Nachfahrin wie Anne Külow genau dazwischen. Sie sagt, dass sie schon in der Jüdischen Oberschule eigentlich zu keiner bestimmten Gruppe gehört habe und eher eine Außenseiterin gewesen sei. Und dann ging sie auch noch als Offiziersanwärterin zur Bundeswehr, was keiner ihrer Mitschüler so recht verstand. Ihre Biografie wirft viele Fragen auf. Aber Anne Külow hält das aus.

Sie sitzt sehr aufrecht auf dem Sofa, aus ihrem blonden Zopf steht kein Haar heraus. Alles an ihr ist akkurat, und doch hat sie auch etwas sehr Zartes mit ihren wasserblauen Augen und der blassen, durchscheinenden Haut. Leutnant Anne Külow, das ist ihr derzeitiger Offiziersgrad, ist gerade zu Besuch bei ihrer Mutter in Berlin. Sonst wohnt sie in Hamburg, wo sie an der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr Politikwissenschaften studiert. Anne Külow hat noch ihr altes Zimmer in der Wohnung der Mutter. An der Wand hängen ihr Offiziersbrief und ein paar alte Fotos einer Schulfreundin, von der sie schon lange nichts mehr gehört hat. Es ist ein schlichtes Zimmer, fast etwas unpersönlich für eine junge Frau.

Im Sommer wird Anne Külow den Master machen, in ihrer Abschlussarbeit untersucht sie, wie die israelischen Medien über die Revolution in Ägypten berichteten. Ägypten interessiert sie sehr, seine Geschichte, die Pharaonen-Tempel. Vor ein paar Jahren war sie mit ihrer Mutter dort, im Wohnzimmer hängen alte Stiche aus Kairo, Souvenirs von der Reise. Mutter und Tochter haben die Pessach-Feiertage dort verbracht. Zum Fest, zu dem Juden in der ganzen Welt den Auszug aus Ägypten feiern, sind sie dort hingefahren.

Wenn Anne Külow mit der Ausbildung fertig ist, wird sie zu den Feldjägern gehen, der Militärpolizei der Bundeswehr. Sie hat sich für zwölf Jahre verpflichtet. Es ist möglich, dass sie dann auch nach Afghanistan abkommandiert wird, in ein Land, wo aufgrund von jahrzehntelanger Verfolgung so gut wie keine Juden leben und wo sie doppelt gefährdet ist: als Angehörige des deutschen Militärs und als Jüdin.

Wie viele Juden in der Bundeswehr dienen, ist unklar, weil die Religionszugehörigkeit nicht erfasst wird. Schätzungen gehen von etwa 200 jüdischen Soldaten aus, darunter vielleicht eine Handvoll Frauen. Sie sind nicht nur deshalb eine Minderheit, weil in Deutschland nur insgesamt rund 100.000 Juden leben, sondern auch, weil es für einen Juden gut 60 Jahre nach dem Holocaust noch immer nicht selbstverständlich ist, Deutschland mit der Waffe zu verteidigen.