Wenn Hartmut Metz den Mund aufmacht, weiß man sofort, wo seine Wiege stand. Natürlich desgleichen, wenn er als Journalist mit viel Liebe zu seiner Heimat badische Vignetten aufspießt. Doch darüber verliert er nie den Blick auf die große, weite (Schach-)Welt, mit deren Größen er einen vertrauten, von gegenseitigem Respekt geprägten Umgang pflegt und die er immer wieder in seinen Texten auferstehen lässt.

Bei all dem mag schon einmal untergehen, dass er selber als internationaler Meister eine angriffslustige Klinge schlägt und sich mit kindlicher Freude an wuchtigen Schlägen gegen den feindlichen König erfreuen kann. Dabei soll hier unerörtert bleiben, ob der Schachstil den Charakter widerspiegelt, wie der russische Ex-Weltmeister Wladimir Kramnik meint, oder das eine gar nichts mit dem anderen zu tun habe, wofür die am Brett äußerst aggressive Amazone Judit Polgar aus Ungarn plädiert.

Selbstredend hat Metz auch von diesen beiden einfühlsame Porträts entworfen. Nun aber zurück ins Herz Badens, und zwar nach Kuppenheim, wo ein alljährliches, nächtliches zwölfstündiges Blitzschach-Marathon ausgetragen wird. Wer das übersteht, ist fürs Leben gestählt. Doch diesmal eine "Vignette" aus der "hundsgewöhnlichen" Blitzschachmeisterschaft (5-Minuten-Partien) des dortigen Schachklubs. Mit seinem letzten Zug Dc6 setzte Michael Lorenz als Schwarzer dem Weißen Hartmut Metz die Pistole auf die Brust: Matt auf g2 oder Damentausch! Doch Metz hatte stattdessen "blitzschnell" selber ein wunderschönes, dreizügiges (Opfer-)Matt erspäht. Wie kam’s?

Lösung aus Nr. 27:

Welcher weiße (Opfer-)Zug wurde sogar mit einem kleinen Materialgewinn vergolten? Das Springeropfer 1.Sdb5! axb5 2.Sxb5 eroberte mit der "Gabel" gegen Dame und Läufer nach 2...Db8 3.Dxd6 einen wertvollen Bauern.