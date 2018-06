Jetzt war sie aber wirklich sauer, die Gräfin Rauch-Kallat. Mann ließ die Frau im Nationalrat schlicht nicht zu Wort kommen, quasselte lieber so lange über Schweinemast und Hühnerdreck, bis der ganze Laden in den Parlamentsurlaub ging. Wo doch der ehemaligen Frauenministerin seit Langem ein wichtiges Anliegen auf den Lippen brennt. Sie möchte die Bundeshymne gegendert wissen, wie die linguistische Geschlechtsumwandlung im Jargon der feministischen Kampfsprache heißt. Also sei zu singen: "große Söhne und große Töchter im viel geliebten Heimatland". Haben hier verbohrte Machomandatare eine wichtige Gesetzesinitiative vereitelt?

Mitnichten, man ist den Frauen ohnehin schon zu weit entgegengekommen. Die Bundeshymne ist ohnehin bereits weiblich und somit ein Fanal der Emanzipation. Die Regierung und die Opposition bevölkern das Parlament und nicht einmal dieses ist männlich. Vor dem Hohen Haus wacht die Göttin der Weisheit, namens Pallas Athene. Wer von uns Frauenverstehern wollte sie durch ihren Vater, den brünftigen Zeus, ersetzen? Die Nationalratswahl, auch sie eine Dame, bestimmt das politische Geschehen in dem System, das auf den Namen die Demokratie hört. Wohl und Wehe von Land und Leuten befindet sich fest in Frauenhand. Verdrängen jetzt bald rabiate Mädchenschaften die tapferen Schmissträger aus ihren akademischen Buden, nur weil es die Universität heißt? Es reicht! Keine Töchter in der Hymne!