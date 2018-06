Wer in fremden Ländern geschäftlich tätig wird, kann Wundersames erleben. Im Juni begann Baba Ramdev, einer der bekanntesten Yogis in Indien, einen Hungerstreik. Der Swami mit einer Millionenanhängerschaft fordert einen entschlossenen Kampf gegen die Korruption und Steuerflucht der heimischen Elite. Er hat dabei eine Zahl im Kopf: 1,4 Billionen US-Dollar. So viel Geld sollen indische Politiker und Geschäftsleute auf Schweizer Bankkonten verstecken. Die Summe ist ebenso atemberaubend wie unrealistisch, aber in der indischen Öffentlichkeit gilt sie längst als Faktum. Kaum ein Tag vergeht, an dem diese 1.400 oder 1.500 Milliarden US-Dollar nicht im Fernsehen, in den Zeitungen, bei einer Demonstration oder in einer Parlamentsdebatte erwähnt werden. Die Zahl macht ein nationales Übel fassbar.

Demonstrationen begleiteten Ramdevs Hungern gegen die Misswirtschaft, der Finanzminister erwies dem Yogi Referenz, und zugleich verbreitete sich die Antikorruptionsbewegung über Facebook. Denn Bestechlichkeit und Kapitalflucht zählen spätestens seit dem Wahlkampf 2009 zu den großen Politikthemen in Indien, und die Regierung spürt, dass sie bei den "Swiss accounts" – noch eine gängige Chiffre – Entschlossenheit zeigen muss. Soeben mischte sich auch das höchste Gericht in die Debatte ein: Am 4. Juli stellte ein Kollegium des Supreme Court der Regierung die Frage, weshalb der UBS die Lizenz zum Aufbau eines Filialnetzes in Indien gewährt wurde. Immerhin, so ein Richter laut CNBC und India Times, seien die "Referenzen der besagten Bank suspekt gewesen".

Wie das? Das Problem beginnt mit einem Mann namens Hasan Ali Khan, 57. Der Unternehmer und Pferdezüchter aus der zentralindischen Millionenstadt Pune gilt als Steuerbetrüger par excellence. Seit 2007 ermittelt das Directorate of Enforcement, Indiens Steuerfahndungsbehörde, gegen ihn; seit letzten März sitzt er in Mumbai in Untersuchungshaft. Umgerechnet gut 8 Milliarden US-Dollar soll er im Ausland versteckt haben, lautet der Vorwurf der Behörden – noch so eine Summe, die ebenso atemberaubend wie unrealistisch erscheint. Der größte Teil des Geldes, so unter anderem eine Mitteilung des Finanzministeriums in Delhi, sei auf einem UBS-Konto gelegen.

Nur: Ein erstes Rechtshilfegesuch in der Causa Khan wurde vom Bundesamt für Justiz zurückgewiesen – weil die indischen Behörden gefälschte Unterlagen nach Bern mitgesandt hatten. Und im vergangenen Februar stellte die UBS klar, dass sie keine Konti von Hasan Ali Khan führe; dabei stellte sie die Geldverschiebungen in Abrede, die in den indischen Medien herumgereicht wurden. Ali Khan habe lediglich kurzzeitig ein Konto besessen; auf dieses wurden einmal 60.000 Dollar überwiesen und nur einen Tag später wieder wegtransferiert. Die UBS meldete den Vorgang der Meldestelle für Geldwäscherei in Bern.

Es half wenig. Auch danach streute das Enforcement Directorate in den indischen Medien allerlei Details über die Schweizer Verbindungen des Hasan Ali Khan. Da tauchten UBS-Konto-Nummern auf, UBS-Leute wurden namentlich als Khans Ansprechpartner genannt, obwohl sie zum entscheidenden Zeitpunkt weder in der genannten Position noch am genannten Ort waren, da ist von konkreten Transaktionen in Millionenhöhe die Rede – für die UBS ist all dies haltlos. In einer rund 900-seitigen Anklageschrift, die im Mai herauskam, behauptet das Enforcement Directorate, dass Hasan Ali Khan 2001 via einen Strohmann das Chateau Gütsch in Luzern zu erwerben plante und dabei auf Gelder des saudischen Waffenhändlers Adnan Kashoggi zurückgreifen wollte. "Weder haben die besagten Summen je auf einem UBS-Konto gelegen, noch wurden Transaktionen durch Kashoggi festgestellt", so die UBS dazu.

Doch die Sache ist längst zum Symbolfall geworden. Die Ermittlungsbehörden legten weitere Vorwürfe gegen Ali Khan nach, inzwischen lautet der Verdacht auch auf Terrorismusfinanzierung sowie auf Geldwäscherei im Umfang fast 100 Millionen Dollar. Und in den Zeitungen und TV-Shows wird der Inhaftierte regelmäßig als "Indias biggest tax evader" bezeichnet – der größte Steuerflüchtling aller Zeiten, ohne Wenn und Aber. Ohne Unschuldsvermutung.

"Man kann es sich nicht mehr leisten, dass nichts dahinter steht", sagt dazu der Zürcher Wirtschaftsanwalt Daniel Fischer, der indische Kunden in Steuerfragen vertritt und die Schweizer Perspektive mehrfach im indischen Fernsehen vertrat. "Die UBS wird zu Unrecht beschuldigt, aber keine Instanz kann jetzt noch klein beigeben. Vielleicht behilft man sich da auch einfach mit falschen Dokumenten."

Denn die Inder fordern zunehmend lauter eine Abrechnung mit den Eliten ihres Landes – und diese Eliten wiederum müssen Engagement beweisen. Die Antikorruptionsbewegung, an deren Spitze Swami Baba Ramdev steht, wuchs in den letzten Monaten kräftig an, wobei sie auf Konfrontation mit allen politischen Parteien geht – ein ungewohntes Phänomen auf dem Subkontinent. Dass in der zunehmend aufgeheizten Debatte märchenhafte Summen, internationale Verstrickungen und legendäre Geschichten über die Diskretion der Schweizer Banken herumgeistern, mag dazu passen. Doch für die UBS und alle Schweizer Banken liegt hier das Problem: Ausgerechnet in Indien, diesem wichtigen Zukunftsmarkt, sind die Swiss Banks zum Symbol für schwarze Kassen geworden– noch stärker als andernorts. Und verfremdet bis zur Unwirklichkeit.