Der verehrungswürdige Tennisspieler Roger Federer ist dieses Jahr früh in Wimbledon ausgeschieden, früher jedenfalls, als es von einem Sportler seines Formats zu erwarten ist, aber er hat es klaglos, mit viel Haltung und Würde hingenommen. Nicht ganz so würdig, jedoch immer noch ehrenhaft, nämlich über den Umweg einer kleinen, vielleicht sogar halb humoristischen Ausrede hat sich David Haye, der Gegner des Boxriesen Wladimir Klitschko, in die Niederlage gefügt: Er habe sich den kleinen Zeh gebrochen. Der Umgang mit dem Scheitern ist eine Kunst, eine viel größere als das Verhalten im Sieg, das eigentlich nur verlangt, großmütig zu bleiben und nicht allzu sehr aufzutrumpfen.

Klicken Sie auf das Bild, um weitere Artikel der Serie "Gesellschaftskritik" zu lesen. © Frazer Harrison/Getty Images

Die Bescheidenheit im Sieg, auf die frühere Jahrhunderte viel gaben, ist freilich ziemlich außer Kurs geraten und noch mehr die Demut im Untergang. Was denken sich die Sportler, aber auch Politiker nicht alles aus, um nicht als Versager dazustehen! Der Trainer der nordkoreanischen Frauenfußballmannschaft schob das ganze Elend sogar auf einen ominösen Blitzschlag. Die europäische Geschichte indes kennt viele Beispiele von Haltung in der Niederlage, und sie ist auch regelmäßig erkannt und anerkannt worden. Velázquez hat in seinem fabelhaften Gemälde Die Übergabe von Breda den kapitulierenden Gegner sogar in den Mittelpunkt gestellt; niemals ist der Schlüssel einer eroberten Stadt ehrerbietiger an den Sieger übergeben worden als von dem niederländischen Kommandanten Justinus von Nassau – und der siegreiche spanische General Ambrosio Spinola erweist ihm seinerseits die Ehre: Er richtet ihn auf und preist, so die zeitgenössischen Quellen, die Tapferkeit des niederländischen Widerstands. So gehört es sich.

Manchmal liegt die höchste Form des Taktes sogar in der kalkulierten Niederlage. In Balzacs Roman Glanz und Elend der Kurtisanen verliert Lucien de Rubempré im Kartenspiel absichtlich gegen seinen Schwiegervater in spe, um dessen (im Übrigen berechtigtes) Misstrauen zu besiegen. Es nützt ihm dann doch nichts, aber er hat immerhin geglänzt; die Damen der Gesellschaft urteilen, Lucien habe mit dem Manöver »Geist« gezeigt. Familiär überliefert ist die Geschichte von den beiden Duellanten, die fast befreundet waren, zumindest nichts gegeneinander hatten, aber für das Auge der Gesellschaft ein Duell vorzuführen hatten. Einer wird schwer verletzt. Um jeden Anschein eines Vorwurfs zu vermeiden, murmelt er nur: »War nicht mein Tag.« Der andere, wider Willen Siegreiche: »Meiner auch nicht.« So fein und zart können sich Gewinner und Verlierer wieder auf eine Stufe stellen.