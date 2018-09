Lange vertuschte die katholische Kirche Fälle von sexuellem Missbrauch – bis der Jesuitenpater Klaus Mertes im Januar 2010, als Verdachtsfälle an seinem Berliner Canisius-Kolleg auftauchten, an die Öffentlichkeit ging. Er rief Betroffene dazu auf, ihre Erfahrungen zu schildern, und löste damit eine Welle an Bekenntnissen aus. In fast allen Diözesen tauchten daraufhin Missbrauchsvorwürfe auf. Für die Kirche wurde das Schweigen als Strategie unmöglich. Nun hat die katholische Kirche den Kriminologen Christian Pfeiffer mit einer beispiellosen Untersuchung der Missbrauchsfälle beauftragt. Pfeiffer erhält für die vergangenen zehn Jahre Zugang zu den Personalakten in allen 27 Diözesen. In neun repräsentativ gewählten Diözesen untersucht er zudem Akten, die bis 1945 zurückreichen – von denen aber vermutlich einige vernichtet worden sind.