DIE ZEIT: Die riesige Tropenhalle Gondwanaland ist die neue Attraktion des Leipziger Zoos. Allein am Eröffnungstag am 1. Juli sind 3500 Besucher über die Bohlenwege spaziert und den künstlichen Fluss heruntergeschippert – dem Publikum scheint das Konzept zu gefallen. Aber wie haben die Tiere reagiert?

Michael Ernst: Unterschiedlich. Das Faultier saß am Anfang immer etwas verschüchtert ganz oben in seinem Baum, einer toten Robinie. Inzwischen traut es sich allerdings schon etwas weiter runter. Den Komodowaran dagegen stört der Trubel ringsrum gar nicht: Die Echse braucht eine Stelle, die 45 Grad warm ist, und die haben wir ihr einfach direkt vor der Scheibe eingerichtet. Genau da legt sie sich jetzt auch hin.

DIE ZEIT: Vom Serval, einer afrikanischen Wildkatze, waren bei der Eröffnung nur die Fußspuren im Sand zu sehen...

Michael Ernst: Er hatte auch nur wenige Tage, um sich einzugewöhnen. Mit der Zeit wird er aber sicher zutraulicher werden. Normalerweise gilt: Je größer die Tiere, desto sensibler sind sie – wie die Schabrackentapire, die sind bisher noch unsere Sorgenkinder. Wir haben ein Weibchen aus Nürnberg und ein Männchen aus England. Wenn wir die beiden jetzt schon zusammen rauslassen würden, hätte ich Sorge, dass sie in Panik irgendwo gegenrasen.

Michael Ernst Michael Ernst, 40, ist Cheftierpfleger in Leipzigs Gondwanaland

DIE ZEIT: In der Tropenhalle kommen Besucher den Tieren näher, als das in Zoos sonst üblich ist. Gibt es da besondere Verhaltenstipps?

Michael Ernst: Na ja – man sollte vielleicht nicht gerade schreien, wenn man etwas sehen will, aber das ist im Wald ja auch so. Langsam gehen, lange gucken, den Rundweg inklusive Baumwipfelpfad ruhig zwei- oder dreimal machen. Man muss sich hier schon ein bisschen Mühe geben, stehen bleiben und suchen.

DIE ZEIT: Zu sehen gibt es in der Tropenhalle jede Menge. Wie bringt man als Tierpfleger eigentlich 300 Tiere aus mehr als 40 Arten in einer einzigen Halle zusammen? Vertragen die sich überhaupt?

Michael Ernst: Die Gehege und Becken sind schon getrennt. Zusammen lassen wir zum Beispiel Riesenotter und Weißgesichtsmakis, südamerikanische Affen. Aber direkt aufeinander treffen sie trotzdem nicht, weil die einen nur am Boden oder im Wasser bleiben und die anderen auf den Bäumen. So eine Tiervergesellschaftung ist aber immer ein Versuch, und der kann auch mal schiefgehen – etwa wenn ein Affe runterfällt und gebissen wird.

DIE ZEIT: Und was das Klima betrifft?

Michael Ernst: Da gibt es kein Problem: Wir zeigen hier die Vielfalt von vier Kontinenten – alle, durch die sich der Regenwaldgürtel um den Äquator zieht: Afrika, Asien, Südamerika und Australien. Dadurch haben die Tiere schon mal gemeinsam, dass sie ähnliche Temperaturen brauchen und etwa zwölf Stunden Licht.

DIE ZEIT: Momentan ist es doch aber viel länger hell.

Michael Ernst: Ach, das macht nichts, die Tiere kommen so oder so in ihren Rhythmus. Ich finde, man darf das mit den Zeiten nicht so genau nehmen, bei der Fütterung zum Beispiel: In der freien Wildbahn fängt der Otter ja auch nicht jeden Morgen um acht einen Fisch.