Diese Kolumne heißt My big fat Greek column. Auch ich habe, wie die Griechen, einiges für die europäische Kultur geleistet und trotzdem Schulden gemacht. Mir kam das wie ein Verrat an den Idealen meiner Kindheit vor. Während ich mit dem Bankberater sprach, saßen, für ihn unsichtbar, all meine Ahnen am Tisch und schüttelten tadelnd ihre Köpfe. Meine Ahnen sagten: "Niemand in unserer Familie hat jemals einen Kredit aufgenommen. Man spart, Harald, und wenn man genug Geld beisammenhat, kauft man sich davon etwas. Niemals vorher." Ich flüsterte meinen Ahnen zu: "Ich will eine Wohnung kaufen, versteht ihr?" Meine Ahnen tippten sich mit ihren Fingern an ihre Stirnen.

Der Kredit sollte, glaube ich, sechs Prozent Zinsen kosten. Nachdem ich unterschrieben hatte, sagte der Bankberater, dass er noch eine Supergelegenheit anzubieten hätte, einen Sparvertrag, bei dem ich vier Prozent Zinsen kriege.

Ich muss das noch mal langsam wiederholen. Dieser Typ verkauft mir also einen Kredit für sechs Prozent, und unmittelbar danach will er mich dazu bringen, dass ich mein überschüssiges Geld nicht etwa zur Tilgung meines Kredites verwende, sondern es, für niedrigere Zinsen, bei ihm anlege. Gut, dass immer noch meine Ahnen im Raum waren.

Ich spare gern. Wenn ein Chef mich mies behandelt, dann möchte ich die Freiheit besitzen, ihm fröhlich "Viel Spaß mit dem Nachfolger" zu wünschen. Sparen ist für mich Lebensqualität. Ich will, wenn es mir stinkt, das Geld nehmen und in die Karibik abhauen können, innerhalb von Stunden. Dort tauche ich unter und schreibe, unter Pseudonym, grenzdebile Western-Romane. Irgendwann mache ich das.

Folglich brauche ich ein Tagesgeldkonto. Vor ein paar Jahren habe ich meine Ersparnisse auf einem Konto geparkt, das gute Zinsen versprach. Von Zeit zu Zeit schickten sie Kontoauszüge. Mein Geld wurde erstaunlicherweise immer weniger, unter Anrechnung der Inflation. Die Bank hatte den guten Zins einige Monate lang bezahlt und dann, ohne ein Wort zu sagen, den Zins auf nahezu null zurückgefahren. Der neue Zinssatz stand weder auf den Auszügen noch auf der Homepage. Ich musste anrufen und fünf Sachbearbeiter abklappern, um ihn herauszufinden.

Ich wechselte mein Geldinstitut, ich ging zu einer Großbank mit weniger hohen Zinsen. Es gab für den Zinssatz keine Befristung, da habe ich aufgepasst. Nach ein paar Monaten passierte das Gleiche. Der Zinssatz sank klammheimlich auf fast null, während die Kreditzinsen interessanterweise stiegen. Die Großbank hat an meinen Ersparnissen einen sogenannten Haircut vorgenommen.

Nun ging ich zu einer Bank, die damit wirbt, wie ehrlich sie ist. Sie würde mit ihren Zinsen immer im soliden Mittelfeld liegen. Großes Ehrenwort. Vor zwei Wochen rief eine Dame von dieser Bank an. Ob ich nicht wieder ein paar Euro auf mein Konto überweisen wolle, für jeden neuen Euro zahle die Bank drei Prozent. Ich habe gesagt, aha, toll, wie viel gibt es eigentlich für das vorhandene Guthaben? Die Frau antwortete, sie wisse nicht, ob sie mir das verraten dürfe. Es war ein Prozent.

Das Schlimmste aber, was Banken mir jemals angetan haben, ist, dass sie mich dazu gebracht haben, mich, einen immerhin leidlich originellen Autor, einen Mann, der geistig eigene Wege zu gehen versucht, einen, der nicht jeden Medienscheiß gedankenlos nachplappern möchte, mich also haben die Banken dazu gebracht, so etwas Klischeehaftes, Altlinkes und Unoriginelles wie eine Anti-Banken-Kolumne zu verfassen. Diesen Text hier verzeihe ich ihnen nie.

