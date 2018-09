Ständig krank, war er das Sorgenkind der Familie. Sport war nichts für den dünnen schwächlichen Knaben, erst als der Boss seines Vaters ihn ins Wasser warf, lernte er immerhin schwimmen. Er war ein Bücherwurm und infiziert von der Technikbegeisterung seiner Zeit. Als Schüler langweilte er sich und versuchte per Experiment herauszufinden, ob die Wucht eines Steinwurfs Auswirkungen auf die Größe des Lochs in der Fensterscheibe hatte. Nach siebzehn Schulfensterscheiben flog er. Mit seinem Bruder wurde er auf ein Internat geschickt, dort lernte er Disziplin und fand Vergnügen an intellektuellen Herausforderungen. Schon als Teenager experimentierte er mit der Kamera und filmte kleine Melodramen mit sich selbst in der Hauptrolle. Bei seinen weitverzweigten Interessen fiel die Berufswahl schwer; aus Abenteuerlust entschied er sich für die Marineschule. Ein Jahr fuhr er auf dem Schulschiff um die Welt. Sein Ziel, Marinepilot zu werden, verhinderte ein schwerer Autounfall. Knapp dem Tod entronnen, verweigerte er die Amputation des linken Arms, über ein Jahr trainierte er, bis er ihn wieder gebrauchen konnte. Dabei entdeckte er einen Sport, der von da an sein Leben bestimmte.

Könnte ein Motto die Vielfalt seiner Lebensleistungen zusammenfassen, hieße es: Grenzen überwinden. Schon bald tüftelte er an einer Technik, um sich von den Beschränkungen seiner Sportart zu befreien. So wurde er zum Erfinder, zum Pionier, Unternehmer und Entdecker. Um eigene Grenzen auszutesten, stellte er Rekorde auf. Im Krieg überquerte er mit einer Minikamera feindliche Linien und agierte als Spion. Seinen Dienst als Offizier passte er mit der Bildung einer Spezialeinheit seinen Interessen an, bis der Freigeist schließlich hoch dekoriert, aber mit niedrigem Rang ausschied. Da hatte ihn ein preisgekrönter Film bereits berühmt gemacht und ihm Möglichkeiten eröffnet über alle Grenzen hinweg. Er habe kein Gefühl für das Unmögliche, sagte er von sich und bastelte an Projekten, die an Science-Fiction gemahnen.

"Ich spiele immer noch, ich denke, Spielen ist das Ernsthafteste auf der Welt." Die Kombination seiner Hobbys ließ einen großen Teil der Weltbevölkerung an seinen Entdeckungen teilhaben und veränderte unsere Wahrnehmung des Planeten. Man muss mit eigenen Augen sehen, predigte er, um das Wunder des Lebens zu begreifen. Er wurde zu einem der zehn meistbewunderten Männer der Welt. Auch vom Alter ließ er sich nicht einschränken: Als Großvater gründete er, noch mit seiner ersten Frau verheiratet, eine zweite Familie und setzte sich mit der Aura ewiger Jugend unermüdlich für den Erhalt unseres Planeten für künftige Generationen ein. Der Kopf eines multinationalen Unternehmens behauptete, nur eine einzige Krawatte zu besitzen, die er nur trage, wenn er mit den Großen dieser Welt speise. Viele von ihnen liehen dem technikbegeisterten Träumer und visionären Pragmatiker ihr Ohr. Wer war’s?

Lösung aus Nr. 28:

Clemens Eich (22. 5. 1954 bis 22. 2. 1998) war der Sohn von Günter Eich (1907–1972) und Ilse Aichinger (*1921). Während der NS-Zeit waren viele der jüdischen Verwandten der Österreicherin Ilse Aichinger im KZ ermordet worden. Clemens Eich wuchs an der deutsch-österreichischen Grenze auf, wurde erst Schauspieler – und landete schließlich als freier Schriftsteller am Schreibtisch wie beide Eltern. Sein einziger Roman "Das steinerne Meer" (aus dem die Sturz-Zitate im Text stammen) wurde 1995 hoch gelobt. Clemens Eich lebte in Hamburg und Wien, er starb dort an den Folgen eines Sturzes auf einer U-Bahn-Treppe. Der Satz von Rick Moody im Text stammt aus dessen Roman "Der Eissturm"