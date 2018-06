Zeichnen Sie in das Diagramm einige Magnetplatten mit Nord- und Südpol ein. Alle anderen Platten bleiben leer. Beachten Sie dabei, dass zwei Magnethälften mit derselben Polung einander weder waagerecht noch senkrecht berühren dürfen – wohl aber diagonal. Die Zahlen am Rand geben an, wie viele Nord- und Südpole in der entsprechenden Zeile oder Spalte vorkommen.

Lösung aus Nr. 28:

Gesl, Hasl und Isl sagen die Wahrheit, alle anderen lügen.