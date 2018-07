Seit dem 10. März versuchen wir im Politikteil der ZEIT, Politik von einer anderen Seite und auf andere Art wahrzunehmen. Elf Lyrikerinnen und Lyriker verfassen eigens für die ZEIT Gedichte, sie zeigen uns ihre Sicht auf die Politik. Mal schreiben sie unabhängig von den Ereignissen, mal gehen sie direkt auf politische Erlebnisse ein. Womit wir anfangs nicht gerechnet hatten, das ist die Fülle und Dichte der Ereignisse, wie wir sie seit Anfang dieses Jahres erleben. Die Gedichte wurden häufig sehr aktuell verfasst. Diese Woche huldigt Daniela Danz drei mächtigen Männern: Silvio Berlusconi, Mahmud Ahmadineschad und Wladimir Putin.

Daniela Danz: The embedded Poet

für B.M.

1



Nicht schwer möglich ist es Vermögenden Zuneigung



zu gewinnen unter dem fernsehenden Volke



So auch du Silvio tatest dich hervor unter den Männern



zu versorgen die harrenden Menschen



mit zeitvertreibenden Sendern und nicht ein Geringes



sind alle die Mittel welche du darbrachtest



der staunenden Menge als in brausenden Wagen



unantastbar du die Gesetze anderslautend erließest



2



Du aber Mahmud bist den der Unsterblichen Höchster



nahe zu sich rief wiewohl deine kluge Herrschaft



den Gleichdenkenden schmeichelt denn fernhintreffende



Reden entzücken nicht höchste Gerechte nur



deren Wiederkehr wir wie du erwarten



Nicht ist es strengeres Maß das die Sterblichen richtet



sondern Güte die längstens dem Unverstand hinter



den Flanken der westabfallenden Berge verborgen



3



Wenn mit den flinken Wasserbewohnern Wladimir



du an einsamen Flüssen kämpfst und deine brünierte



Brust uns im Äther flimmernd erscheint ist es an Dichtern



daß die Zunge sich löse in wohlgefügten Worten



der nie vergessenen Sprache zu preisen dein Glück



Denn nicht nur die Fische bewegen sich flink



in ihrem angestammten Gebiet auch dir ist unstrittig



währende Herrschaft über das breitlagernde Land