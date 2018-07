Die Wanduhr steht still. Das Sitzungszimmer im zweiten Stock des Altdorfer Hauptsitzes der Dätwyler Holding ist aus der Zeit gefallen. Ein schwerer Holztisch, tiefe Ledersessel, ein Teppichboden in ausgebleichten Brauntönen. An der Wand eine Landschaft des Innerschweizer Malers Heinrich Danioth . Einst avantgardistisch, heute Kunstgeschichte. Nur eine Flipchart an der Wand kündet von der Gegenwart.

Doch das angejahrte Interieur täuscht. Die Dätwyler Holding ist im 21. Jahrhundert angekommen. Der größte private Arbeitgeber in Uri unterliegt denselben Zwängen wie Großkonzerne im Mittelland: Die Devisenmärkte und die Globalisierung treiben ihn. Und mit ihm muss sich der ganze Kanton für die Zukunft rüsten. Nichts ist hier mehr, wie es war: Ein Ägypter, Sami Sawiris , Großinvestor und für einige Messias, baut in Andermatt sein megalomanes Alpen-Resort. Die Neue Eisenbahn Alpentransversale NEAT, Eröffnung 2017, rückt Zürich, das Tessin, Mailand noch näher an die Urschweiz: Was bislang Randregion war, wird Teil der Agglo-Schweiz .

Es war im März, als Paul Hälg, CEO der Dätwyler-Holding, die Hiobsbotschaft verkündete. 100 Stellen baut der Mischkonzern innerhalb eines Jahres ab. Der Hersteller von Kabel, Gummi, Medikamentenverpackungen und Vertreiber von Elektronikkomponenten war die erste Firma in der Schweiz, die wegen des starken Frankens Arbeitsplätze opferte. Das Geschäft mit den Liftkabeln geht nach Shanghai, dorthin, wo die Hochhäuser sprießen, die Kabelkonfektionierung nach Osteuropa. Altdorf bleibt eine weitere Industriebrache.

Ein Aufschrei ging durch den Kanton. Nicht, dass man keine Erfahrungen mit Stellenabbau hätte. Nicht, dass man kein Verständnis dafür aufbrächte, wie schwierig das Wirtschaften für ein Industrieunternehmen im Hochlohnland ist. Und wie abhängig man von ihm ist: Für 20 Millionen Franken kaufte Dätwyler 2010 beim lokalen Gewerbe ein. Aber dass der Landamman erst eine Stunde vor dem Personal über den Abbau informiert wurde und dass auf derselben Veranstaltung ein 98-Millionen-Gewinn für das vergangene Jahr angekündigt wurde – das verstand in Uri niemand.

Wie konnte das passieren? Ihm, Peter Hälg, 57, der bereits bei Alusuisse im Wallis, bei Gurit in Wattwil arbeitete, also die Ränder der Schweizer Wirtschaftswelt kennt. Der CEO gibt sich zerknirscht: "Es ist einiges falsch gelaufen." Aber dass etwas schiefläuft, hatte Hälg erst gemerkt, als das Schweizer Fernsehen in Altdorf auftauchte.

"Die Dätwyler" ist eben mehr als eine Fabrik. Sie "gehört" den Urnern – zumindest glauben das viele. In der "Gummi" arbeitete man nicht nur, man verbrachte auch einen Teil der Freizeit dort. Dätwyler baute das erste Schwimmbad, die ersten Tennisplätze im Kanton. Angestellte lebten in Arbeitersiedlungen an der Dätwylerstraße. Am kantonalen Gymnasium schuf man wegen ihr eine mathematisch-naturwissenschaftliche Abteilung. Später, als die Firma schrumpfte, prägte sie die Region mit Immobiliengeschäften: dem Einkaufszentrum Tellpark, dem Loftpark, dem Manor. Und die Dätwyler Stiftung ist die wichtigste Kulturmäzenin im Kanton.

Analysten verstehen nicht, was die Dätwyler im Reusstal hält

Mehr noch: Als sich Peter und Max Dätwyler, die Söhne des Gründers Adolf, anfangs der neunziger Jahre aus der Firma zurückzogen, sorgten sie dafür, dass die Dätwyler nicht zum Spekulationsobjekt wurde. Sie formten ein in der Schweiz einzigartiges Konstrukt: Die Firma gehört treuhänderisch zur Mehrheit den Verwaltungsräten. Damit setzten die Dätwylers die Aktionärsdemokratie außer Kraft, der Verwaltungsrat wählt seine Mitglieder selbst.