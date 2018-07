Es war ein beispielloser Boom, den die Zertifikateindustrie nach dem Jahrtausendwechsel erlebte. Deutsche Anleger investierten Jahr für Jahr mehr Geld in Zertifikate, jene Anlageprodukte, mit denen sie auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen oder Rohstoffpreisen wetteten. Im Jahr 2007 hatte die Branche den Zenit ihres Erfolgs erreicht. Das Vermögen, das hierzulande in solchen Papieren steckte, betrug in der Summe 139 Milliarden Euro – ein Allzeithoch. Deutschland war zum größten Zertifikatemarkt der Welt aufgestiegen.

Dann, im September 2008, kam der Schock: Die US-Investmentbank Lehman Brothers, ein bis dahin höchst renommierter Finanzkonzern, kollabierte . Rund 50.000 deutsche Sparer mussten erkennen, dass ihre Lehman-Zertifikate von einem Tag auf den anderen vollkommen wertlos geworden waren. Zeitungen und Fernsehsender berichteten über ältere Damen, die ihr gesamtes Erspartes verloren hatten. Auch andere Anbieter solcher Papiere wie die Deutsche Bank, die Commerzbank, die HypoVereinsbank oder die WestLB wurden zu Buhmännern. »Unsere Argumente zählten in dieser Zeit nicht«, so erinnert sich Lars Brandau, der Geschäftsführer des Deutschen Derivate Verbands (DDV), der obersten Lobbyvereinigung der Zertifikatebranche. »Wir wurden zum Teil mit unsachlichen Vorwürfen konfrontiert.« Groß war die Angst, in Massen flüchteten die Anleger aus Zertifikaten, das investierte Vermögen schmolz auf 80 Milliarden Euro zusammen. Beobachter waren sicher: Diese Krise würde das Aus für die Zertifikateindustrie bedeuten.

Sie irrten. Heute, knapp drei Jahre nach der Lehman-Pleite, steht die Zertifikatebranche in Deutschland wieder prächtig da . Ende Mai hatten hiesige Anleger bereits wieder fast 111 Milliarden Euro in solche Papiere investiert. Zugleich ist die Zahl der angebotenen Zertifikate so hoch wie nie zuvor: Im Mai konnten Investoren in Deutschland zwischen 348.000 Produkten wählen, Tendenz steigend: Allein im Mai listeten Banken an Deutschlands Börsen mehr als 171.000 neue Papiere. Ein derartiges Comeback hatte kaum einer der Branche zugetraut. Wie war es möglich?

Emittentenrisiko Emittentenrisiko Bei Zertifikaten handelt es sich um sogenannte Inhaberschuldverschreibungen. Dabei leiht ein Anleger dem Emittenten Geld und bekommt für die Dauer der Laufzeit ein – an bestimmte Bedingungen geknüpftes – Zahlungsversprechen. Am Ende der Laufzeit erhält der Anleger einen festgelegten Betrag zurück. Wird der Emittent allerdings während der Laufzeit insolvent und kann seine Zahlungsverpflichtungen nicht mehr erfüllen, sind die Inhaberschuldverschreibungen wertlos

Zuallererst durch geschicktes Marketing. Die Banken gingen in die Offensive . Zertifikateanbieter arbeiteten in den vergangenen Jahren erfolgreich daran, Zweifel an ihrer Standfestigkeit zu zerstreuen. Der Sturz von Lehman Brothers hatte Anlegern vor Augen geführt, dass Zertifikate einem sogenannten Emittentenrisiko unterliegen. Wird die Bank, die ein Zertifikat ausgegeben hat, zahlungsunfähig, sind ihre Papiere wertlos – und die Anleger verlieren ihr gesamtes Geld. Banken betonen neuerdings deshalb gern, wie gut es um ihre Bonität bestellt sei.

So auch der französische Finanzkonzern BNP Paribas. »Wir sprechen momentan mit den Betreibern von Finanz-Internetseiten darüber, ob sie solche Informationen über die Emittenten zeigen könnten«, sagt Volker Meinel, bei BNP Paribas für das Zertifikatemarketing verantwortlich. Auch die Deutsche Bank, hierzulande Marktführer im Geschäft mit Zertifikaten, preist ihre eigene Stabilität. Auf seiner Internetseite zum Thema Zertifikate zeigt das Institut stolz, wie gut die Rating-Agenturen den Finanzkonzern bewerten. Die Bank wirbt bei Anlegern um Vertrauen.

Ein Emittentenrisiko bergen Zertifikate nach wie vor. Viele Anleger sind dennoch wieder bereit, dieses Risiko einzugehen. Bei erfahrenen Kunden können Zertifikateanbieter mit Produkteigenschaften punkten, die andere Anlageformen wie Investmentfonds nicht oder nur eingeschränkt bieten. So können Investoren zum Beispiel mit Bonus- und Discount-Zertifikaten selbst dann Geld verdienen, wenn sich die Kurse der zugrundeliegenden Aktien oder Rohstoffe nicht verändern, ja sogar dann, wenn sie leicht sinken.

Angesichts vergleichsweise magerer Zinsen für Tagesgeld und wackeliger Aktienmärkte lockt das viele Anleger an. In den vergangenen Monaten haben sie viel frisches Geld speziell in solche Zertifikate gesteckt.