Erst fegt er eine 14-jährige Amerikanerin vom Kickertisch, dann einen neunjährigen chinesischen Jungen. Gegner, an denen die FDP nun wieder wachsen muss. Immerhin legt ihr Bundestagsabgeordneter Rainer Stinner eine echte Siegesserie hin. So etwas hatten die Liberalen schon lange nicht mehr zu bieten.

Stinners Englisch klingt amerikanisch, er kann "Ich spreche kein Chinesisch" auf Chinesisch sagen, und seine Treffer mit der Kunststoffkugel bejubelt der 64-Jährige mit einer Begeisterung, die so manchem der schicken 30-Jährigen fremd ist, die das Bild der Partei derzeit prägen. Die Jugend der Welt giggelt, strahlt, zieht vergnügt weiter. Wenigstens klappt noch die Völkerverständigung am Kickertisch. Wo doch die Verständigung mit dem eigenen Volk so schwerfällt.

Stinners Siegeszug fällt auf am vergangenen Donnerstag, dem Tag, an dem die große Politik auf Hochtouren dreht. Euro-Krisengipfel in Brüssel, gespannte Erwartung an den globalen Finanzmärkten, Nervosität in der Berliner Koalition. Die Deutschen seien verunsichert, heißt es in den Zeitungen und Nachrichtensendungen. Haircut, Euro-Bonds , Transferunion , Griechenland umschulden , den Euro retten, Europa vertiefen – was ist richtig, was ist falsch, wer versteht das überhaupt noch , und müssen wir das alles zahlen? Fragen, auf die Rainer Stinner nun Antworten finden muss.

Der Karlsplatz in München, Stachus nennen ihn die Einheimischen. Die FDP ist auf Sommertour. Vor dem Karlstor, am Beginn der Fußgängerzone, zwischen McDonald’s und einem Kofferladen, parkt ein VW-Bus, beklebt mit den Porträts der 93 liberalen Bundestagsabgeordneten, darunter auch das von Stinner aus München-Ost, dem Außenpolitik-Experten und früheren Unternehmensberater. Unter einer gelben Plane steht der Kicker, daneben bietet ein Infostand Halbzeitbilanzen der Koalition. Stinner, Jeans, weiß-blau gestreiftes Hemd, kein Sakko, keine Krawatte, sagt, er liebe das. Die Straße, die Gespräche mit den Leuten, dieses Unvermittelte. Das Direkte. Was könnte besser passen? Ein Volk, das von der Politik Erklärungen erwartet, trifft auf einen Politiker, der darauf brennt, dem Volk Erklärungen zu liefern.

Ein hochgewachsener, schlanker, grauhaariger Mann Anfang fünfzig nimmt Stinner in Beschlag. Er habe den nächsten Kanzler mitgebracht, sagt er und zeigt ein Foto, auf dem er neben Karl-Theodor zu Guttenberg strahlt. Auf Stinners "Na ja" entgegnet der Graukopf, er sei Bewusstseinsforscher, habe neun Jahre im Himalaya gelebt und das Universum beobachtet: "Wer das Universum beobachtet, weiß: Alles ist möglich." Eine Frau mit Bubikopf huscht heran und fragt, ob sie einen Kugelschreiber nehmen dürfe. "Na klar", sagt Stinner, "wollen Sie auch eine unserer Informationsbroschüren?" – "Nee, die brauch ich nicht."

Stinner, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses, will den Euro retten, weil Europa überleben soll. Stinner glaubt an Europa. Seit neun Jahren sitzt er nun im Bundestag, keine andere Frage ist ihm so wichtig wie die europäische. Die Lage ist verzwickt. Die Fachleute, selbst die unabhängigen, erteilen in der Euro-Debatte einander widersprechende Ratschläge. Stinners Fraktion ist tief gespalten, weite Teile seiner Partei verfolgen eine radikale "Wir werden unter keinen Umständen retten"-Rhetorik, die er intern bekämpft. Den Euro verteidigen, dafür steht Stinner an diesem Tag am Stachus. Um mitzuhelfen, Europa am Leben zu erhalten . Doch dem Volk bleibt Europa fern.

Das Volk schaut jetzt in Jeansjacke, Jeanshose, Jeanshemd und schwarzem Cowboyhut bei der FDP vorbei und verlangt eine Absenkung des Straffähigkeitsalters auf zwölf Jahre. Es schaut als "langjähriger FDP-Wähler" vorbei und hält Steuervereinfachung für wichtiger als Steuersenkung. Es schaut vorbei als Besitzer eines braunen Sakkos und hält der FDP vor, sie habe sich "von dieser Ossi-Tussi" über den Tisch ziehen lassen. Es schaut vorbei als Träger eines schwarzen Anzugs, der den Haushalt konsolidieren will und sich als Liberaler aus Baden-Württemberg zu erkennen gibt.

Bald drei Stunden steht Stinner nun am Stachus. Die Euro-Sorgen der Leute, die Angst der Deutschen, sie müssten mit ihrem Geld die griechischen Schulden zahlen , während die Schlaglöcher auf der Autobahn von München nach Passau immer tiefer würden, die Sehnsucht nach Euro-Rettung-Erklärung – all das findet an diesem Tag nicht den Weg zu Rainer Stinner. Sorgen, Angst und Sehnsucht machen am Tag, an dem die große Politik rotiert, einen weiten Bogen um die FDP. Womöglich, weil ein VW-Bus mit 93 Abgeordneten-Köpfen auf dem Karlsplatz nicht mehr in die Zeit passt. Weil die etablierte Politik mit ihren Broschüren und Erfolgsbilanzen das umherwuselnde Volk nicht mehr erreicht. Weil Tausende Leute, die an diesem Schicksalstag achtlos an den Liberalen vorbeilaufen, partout zwei Dinge nicht mehr miteinander in Verbindung bringen können oder wollen: die große Politik und die FDP.

Der tapfere Herr Stinner steht am Ende wieder am Fußballtisch, spielt gegen deutschtürkische Jungs, Kneipen-Özils mit viel Greifstangengefühl. Schon dumm. Da kommt ein Politiker hoch motiviert auf den Platz – und alle wollen nur kickern.